Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»
На
Кубке Первого канала сборная России стала только второй, несмотря на
вдохновенную игру Ильи Ковальчука, признанного лучшим нападающим турнира. Ему
«Советский спорт» поставил самую высокую оценку.
7,5
н. Илья КОВАЛЬЧУК
3 матча, 4 (2 гола + 2 передачи) очка, 6 штрафных минут,
«+/-» - +1, 13 бросков по воротам
Стал
душой ведущей тройки. Выделялся недюжинным игровым аппетитом. Перемещался с
фланга на фланг. Забил пятый гол чехам и победный - финнам. Раздавал волшебные
передачи, не все из которых привели к заброшенным шайбам. Не чурался черновой
работы. Заслуживал титула самого ценного игрока турнира. Но и приз лучшему
нападающему – достойная оценка действий Кови.
7,0
в. Игорь ШЕСТЕРКИН
2 матча, 54 отраженных бросков, 4 пропущенные шайбы, 93.10
процента отраженных бросков
Впервые
провел на этапе Евротура два матча. Ни в одной из четырех пропущенных шайб его
вины нет. Чехи забили после рикошета от конька, а финны расстреливали ворота с
пятачка. Миро
Аалтонен и Ко 35 раз
заставили нашего голкипера вступать в игру.
На
последних секундах главный бомбардир турнира из «Витязя» бросал с центра зона,
у Шестеркина, по его словам, екнула ключица, но шайбу он остановил. Ему в
награду – титул лучшего вратаря Кубка Первого канала.
6,5
в. Илья СОРОКИН
1, 31, 2, 93.94
Московский
армеец провел только первый матч турнира, завершившийся поражением сборной
России.
Шведы
заставили его вступить в игру 33 раза. С двумя бросками он не справился. В
первом случае шайба просочилась в сетку от конька Владимира Ткачева.
А во втором защитник Симон Бертильссон атаковал
метров с пяти.
В
целом лучший вратарь Кубка «Карьяла» излучал надежность и уверенность, чего не
хватило многим его партнерам.
з. Егор ЯКОВЛЕВ
3, 1 (1+0), 2, +1, 5
Не
сбавил в активности, которой приятно удивил на последнем отрезке чемпионата
КХЛ. Подключался к атакам. Забил шикарный гол финнам, решительно ворвавшись на
пятачок и разыскав в куче тел и клюшек шайбу.
Свои
прямые обязанности исполнял не всегда идеально, но давайте спишем это на
издержки игрового стиля минского чемпиона.
н. Максим ШАЛУНОВ
3, 1 (1+0), 0, 0, 6
В
первом матче со шведами несколько раз атаковал с убойных позиций, но с нулевым
КПД. Свой фирменный бросок, наводящий ужас на вратарей, показал в дебюте игры с
финнами. Заставив ошибиться вратаря.
О
тренерском доверии к нему и его броску красноречиво говорит один штрих: на
последней минуте главный тренер сборной России Олег Знарок,
пытаясь спасти встречу с «Тре Крунур», выпустил вместо именно вратаря именно
Шалунова.
н. Сергей ШУМАКОВ
2, 1 (0+1), 0, 0, 2
В
первом периоде матча со шведами несколько раз выкладывал шайбу под бросок
Шалунову, но партнер его ассистентским баллом не отблагодарил. В отличие от
защитника Владислава
Гаврикова, не промахнувшегося после чудо-паса сибиряка.
В
игре с чехами получил микротравму и на заключительную встречу с финнами не
вышел.
н. Степан САННИКОВ
3, 0, 0, 0, 2
На
чемпионате мира-2016 этот силовой форвард не вписался в звено к Павлу Дацюку и Сергею Мозякину.
А со своими клубными партнерами капитан «Сибири» не стушевался. Занимался тем,
что ему и предписано – таскал рояль. Разгрузив Шалунова и Шумакова от черновой
работы.
н. Иван ТЕЛЕГИН
3, 2 (2+0), 0, -1, 8
В
сборной у него совсем другие функции, нежели в ЦСКА. Задачи Телегина четко
обозначил Знарок – выходить в меньшинстве, ловить шайбу на себя. На Кубке
Первого канала забил два гола – чехам и финнам, но его звено оказалось самым
пропускающим. Участник Кубка мира нагнетал темп, умело вел единоборства.
Правда, шайбу от шведов в пустые ворота мы получили после помарки Телегина,
вышедшего в первом звене вместо Сергея Плотникова.
з. Владислав ГАВРИКОВ
3, 1 (1+0), 2, +1, 1
Финский
этап Евротура капитан серебряной молодежной сборной-2015 пропустил из-за
травмы. Открыл счет голам – как своим в сборной, так и сборной на турнире,
подкравшись в большинстве к шведским воротам.
В
последнем матче с финнами чаще Гаврикова на площадке появлялись только игроки
ударного звена.
Тем
не менее в микст-зоне самокритично подвел итоги турнира.
6,0
н. Павел ДАЦЮК
3, 2 (1+1), 2, +1, 4
В
стартовом матче ушел в тень. Догрыз момент и забил трудовой гол чехам. А в
матче с финнами длинной передачей вывел к воротам Ковальчука.
Стал
безоговорочным чемпионом турнира по вбрасываниям – 76 процентов выигранных, у
ближайших преследователей – только 60.
н. Сергей ПЛОТНИКОВ
3, 2 (1+1), 2, +2, 8
В
целом планку не уронил – забил, отдал, яростно сражался на пятачке. Сковал
силовой борьбой финнов, позволив Яковлеву протолкнуть шайбу в ворота.
Часто
бросал сам. Жаль, не воспользовался изумительной передачей Ковальчука в первом
периоде игры со шведами. Возможно, этого гола и не хватило для победы.
з. Алексей БЕРЕГЛАЗОВ
3, 0, 0, 0, 0
На
победном Кубке «Карьяла» выглядел увереннее. А в Москве поначалу стушевался. В
матче со шведами часто терял шайбу, допускал позиционные просчеты. Об атаке и
вовсе не помышлял, прикрывая тыл.
Потом
пришел в себя, однако хорошо известно, как умеет этот защитник бросать по
воротам.
з. Виктор АНТИПИН
3, 2 (0+2), 0, +1, 1
В
этом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина почти не выходит в бригаде
большинства «Магнитки», зато стал строже выполнять свои прямые обязанности.
Несколько раз протащил шайбу к воротам соперников, однако бросал редко.
Две
результативные передачи и положительный показатель полезности не дают бросить
шайбу в одного из самых техничных защитников сборной.
з. Антон БЕЛОВ
3, 1 (0+1), 6, +2, 2
Если
верить статистике, самый полезный игрок КХЛ сыграл полезно и надежно. В
последнем матче турнира его время на льду оказалось максимальным в нашей
команде. Однако в игре со шведами несколько раз отдавал рискованные передачи.
Хорошо, что соперник не наказал за них голами.
Да
и удалялся кавалер всех наград чемпионатов мира не всегда по делу.
з. Илья ЛЮБУШКИН
2, 1 (0+1), 2, +1, 1
Первый
матч турнира против шведов пропустил. В целом к нему вряд ли у тренеров
накопились претензии. Железнодорожник сыграл строго и даже принял участие в
голевой комбинации в игре с финнами.
Знарок
даже выпустил ярославскую пару Гавриков - Любушкин с тройкой Шалунова в
большинстве.
з. Максим ОСИПОВ
1, 0, 0, 0, 1
Тренеры
выпустили новичка только на первый матч турнира. В паре с Гавриковым обедни
торпедовец не испортил. Видимых ошибок не допустил. Незаурядные атакующие
способности продемонстрирова
5,5
н. Валерий НИЧУШКИН
3, 1 (0+1), 0, -2, 2
Если
на Кубке «Карьяла» на него смотрели как на одного из лидеров сборной, даже
литеру помощника капитана доверили, то в Москве сочинский олимпиец оказался в
тени более именитых партнеров. Шансов забить почти не имел.
Однако
в последнем матче с финнами при счете 0:1 заработал четыре минуты численного
преимущества, которым наша команда воспользовалась, забросив две шайбы.
з. Игорь ОЖИГАНОВ
3, 1 (0+1), 0, -2, 6
Недавно
на этой арене защитник ЦСКА забил волшебный гол московскому «Динамо», обыграв
на пути к воротам едва ли не всю пятерку.
На
Кубке Первого канала ничего похожего мы не увидели. Хотя забей Ожиганов в
начале матча со шведами с передачи Ковальчука, турнир мог сложиться для него
совсем по-другому.
Армеец
не единожды проваливался, за что команда расплачивалась пропущенными шайбами.
з. Богдан КИСЕЛЕВИЧ
3, 1 (0+1), 0, -2, 0
После
его броска в матче с финнами Телегин добил шайбу, отскочившую от стойки, в
ворота. Однако образцом надежности московский армеец не стал. Допуская
очевидные ошибки. Когда шведы забивали победный гол, Киселевич и Ожиганов
дружно оказались за воротами, хотя их место – на пятачке.
н. Дмитрий КУГРЫШЕВ
3, 0, 0, 0, 2
В
первом матче турнира выходил в звене с Владимиром Ткачёвым и Александром
Барабановым, во втором
– 13-м нападающим, а против финнов заменил травмированного Шумакова в сибирской
тройке.
Упустил
распрекрасный шанс снять вопросы о победителе в третьем периоде заключительной
игры турнира, но промахнулся по пустым воротам.
н. Андрей СВЕТЛАКОВ
3, 2 (0+2), 2, -1, 1
Пока
герой молодежного чемпионата мира-2016 осваивается в первой сборной. В его
активе – заработанное численное преимущество в матче со шведами, воплощенное в
гол Гавриковым.
В
пассиве – помарки в обороне и недобор на «точке» - выиграно 46 процентов
вбрасываний.
н. Владимир ТКАЧЁВ
3, 1 (1+0), 0, -1, 6
Забивал
в свои и чужие ворота. Из 30-ти вбрасываний выиграл только 10. Так и не сумел
связать игровой идеей крайков – Александра Барабанова, Кугрышева и заменившего
его Сергея
Андронова.
Ошибка
«барса» привела ко второму голу финнов.
н. Александр БАРАБАНОВ
3, 0, 0, -1, 4
Второй
игровой отрезок чемпионата КХЛ питерский армеец не может занести в актив.
Пропали голы. В сборной та же картина. Движения много, а завершения нет. В
первом периоде матча с финнами мог отличиться.
н. Сергей АНДРОНОВ
3, 1 (0+1), 0, 0, 1
В
ЦСКА играет в центре нападения, Знарок поставил его на левый фланг. Первый матч
турнира пропустил. А потом выходил с Ткачевым и Барабановым. Запомнился
слаломным проходом к финским воротам по правому краю, однако перехитрить
вратаря в ближнем бою не сумел, не хватило быстроты рук.