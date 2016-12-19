Изображая жертву. Как «Арсенал» пытается удержать Санчеса и Озила

«Советский спорт» рассказывает о новой контрактной саге, в которую ввязался «Арсенал», пытаясь сохранить своих лидеров.

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Эшли Коул, Самир Насри, Сеск Фабрегас, Гаэль Клиши, Бакари Санья, Робин ван Перси. Полагаю, вы уже догадались, что объединяет всех этих людей. В разное время они уходили из «Арсенала», потому что хотели выигрывать титулы и зарабатывать больше денег – одно другому не помеха. И они это получили. Наверное, им было обидно приезжать на «Эмирейтс» и видеть обидные плакаты в свой адрес и слышать свист, но пережить это можно – в конце концов, не первый день в профессии.

Честнее всего в июле 2012 года поступил ван Перси, обратившийся с открытым письмом к болельщикам и объявивший, что не будет подписывать новый контракт с «Арсеналом».

«Как уже сообщалось ранее, по окончании сезона я провел встречу с Арсеном Венгером и председателем совета директоров мистером Газидисом. Мы говорили о стратегии развития клуба, о его будущем. Несмотря на все мое уважение к мистеру Венгеру, партнерам и болельщикам, встреча еще раз показала, что, к сожалению, мы расходимся с руководством касательно того пути, каким должен развиваться «Арсенал». Поэтому после долгих и тяжелых раздумий я принял решение не продлевать контракт с клубом», - говорилось в письме.

Вскоре ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед», забил в следующем сезоне 26 голов и помог «красным дьяволам» выиграть последний на сегодня чемпионский титул, красиво проводив на пенсию Алекса Фергюсона.

«МОЖЕТ, ВАМ БЫТЬ ПОКРЕАТИВНЕЕ?»

Сомнительно, что Алексис Санчес и Месут Озил будут писать такие же письма будущим летом, но то, что они могут пополнить приведенный выше список людей, покинувших «Арсенал» в поисках денег и титулов – очень даже вероятно. Контракты обоих истекают в 2018 году, и переговоры по их продлению наверняка станут главной трансферной сагой ближайших месяцев.

И Санчес, и Озил хотят получать 290 тысяч фунтов (345 тысяч евро*) в неделю. Столько же, сколько и Поль Погба из «МЮ» - самый высокооплачиваем ый игрок премьер-лиги. Сейчас зарплата немца – 140 тысяч в неделю, столько же получает чилиец. Это – больше всех в «Арсенале». Боссы «канониров» готовы платить обоим по 180 тысяч. Согласитесь, есть где поторговаться.

Агент Санчеса уже козыряет на переговорах якобы имеющимся у него на руках предложением из Китая (откуда же еще), где его клиенту готовы платить 400 тысяч в неделю. Сообщалось, что летом в схватку за форварда готов вступить «Челси». Найдутся претенденты и на Озила – уже пошли разговоры о возвращении немца в «Реал».

Венгер - главный в «Арсенале» по всем спортивным вопросам – пока сохраняет спокойствие. «Впереди еще 18 месяцев. Это долгий срок. Все это время Санчес и Озил будут с нами. И, надеюсь, останутся еще. Не думаю, что нынешняя ситуация является какой-то большой проблемой. Переговоры между клубом и футболистом касаются только их, и мы не собираемся объяснять, что и как мы делаем», - говорил он в первых числах декабря.

«Не вижу причин для беспокойства. Может, вам в газетах нужно быть покреативнее?», - пытался шутить француз перед игрой с «Манчестер Сити».

НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР?

То, что Венгер не хочет участвовать в финансовой гонке вооружений, которая вот уже десяток лет идет в премьер-лиге, набирая обороты с каждым годом, известно давно. Более того – это позиция клуба. То, что «Арсенал» уже 19 лет подряд принимает участие в Лиге чемпионов и является прибыльным самоокупаемым проектом, для руководства важнее, чем то, что команда уже 12 лет не была чемпионом.

Венгер тщательно выстраивал систему зарплат в «Арсенале». Сейчас 100 и более тысяч фунтов в неделю в команде получают, помимо Санчеса и Озила, еще четыре человека – Петр Чех, Арон Рэмси, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Например, в «Манчестер Сити» таких игроков десять (не считая троих, отданных в аренду) в «МЮ» - девять, в «Челси» - тоже девять. При этом получающих 150 тысяч и более в «Сити» пять человек, в «Юнайтед» - тоже пять, в «Челси» - четверо. И француз боится открыть ящик Пандоры.

Позиция «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», конечно, хороша. Вот только вся штука в том, что «Арсенал», вольно или невольно, уже прогнулся. Ящик Пандоры уже открыт. Этим летом лондонцы потратили на новичков 113 миллионов евро. Два года назад, летом 2014-го – почти 120 миллионов. Озил, Санчес, Гранит Джака, Шкодран Мустафи – покупки на 40 миллионов и больше стали нормой.

Так, может, перестать изображать невинность и просто сделать следующий шаг – начать платить людям, которых покупаешь за десятки миллионов, те деньги, что они получали бы в любом другом ведущем клубе АПЛ? Тем более что зарплатный фонд «Арсенала» все равно постоянно растет – со 166 миллионов фунтов три года назад до 192 миллионов сейчас. И будет расти дальше, хочет этого Венгер или нет. В конце концов, сам француз, выигравший за последние 12 лет только два Кубка Англии, получает 8,3 миллиона фунтов в год, и это четвертый показатель в мире после Пепа Гвардиолы, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Больше, чем у Зинедина Зидана, Луиса Энрике, Диего Симеоне или Йоахима Лева.

Да, сложно не согласиться с легендой «канониров» Тьерри Анри, сказавшим, что за те деньги, что хотят Санчес и Озил, они должны делать по хет-трику в каждом матче. Трудно спорить с Гари Невиллом, заметившим, что «Арсенал» и через 100 лет будет оставаться «Арсеналом» даже без этой парочки. Но происходящее очевидно плохо влияет на команду. На фоне всей этой саги «Арсенал» потерпел два поражения подряд и, очень похоже, снова расстался с мечтами о чемпионстве, а того же Озила в матчах с «Эвертоном» и «Манчестер Сити» словно бы и не было на поле. И захотят ли другие лидеры оставаться в клубе, где ни титулов не выиграть, ни на старость не заработать?

* 1 фунт – 1,19 евро