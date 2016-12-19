Месяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКА

«Советский спорт» сравнил заработную плату нового главного тренера ЦСКА с тем, что получают футболисты и наставники других клубов.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер и раньше не был щедр на головокружительн ые зарплаты. Однако кризис, долги и стадион, часть которого находится в залоге у банка, заставил Евгения Ленноровича ввести антикризисные меры. Зарплата нового главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, по словам агента Владимра Абрамова, составляет 350 тысяч евро в год.

Для обычного россиянина 350 тысяч в год – это огромные деньги – почти 1,9 миллиона рублей в месяц. Средняя же зарплата по России составляет 36,2 тысячи рублей в месяц – в 52 раза меньше, чем у Гончаренко.

Однако по футбольным меркам, которые отличаются от общечеловеческих , зарплата Виктора Гончаренко оказывается не просто скромной, а едва ли не унизительно маленькой.

В 5 раз меньше, чем у Слуцкого

Первый, с кем любой будет сравнивать зарплату Гончаренко – его предшественник на посту главного тренера ЦСКА Леонид Слуцкий. В год трехкратный чемпион России с красно-синим клубом получал примерно 1,5 миллиона евро – почти в 5 раз больше, чем его приемник.

Неделя – за год

Как Гончаренко выглядит на фоне своих коллег из Европы? Ведь мы знаем, что от Слуцкого требовали побеждать такие команды, как «Манчестер Сити» и «Бавария». Их, кстати, тренируют два самых высокооплачиваем ый наставника в мире, испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти.

Зарплата Гвардиолы в Англии составляет 18,2 миллиона евро в год – в 52 раза больше, чем у Гончаренко. Годовую зарплату наставника ЦСКА Пеп получает раз в неделю. У Анчелотти годовой заработок по контракту с «Баварией» - 15 миллионов евро – в 42,9 раза больше, чем у визави из ЦСКА. Кстати, в отличие от Слуцкого, Гончаренко со своим БАТЭ баварцев обыгрывал. Тогда немецкий клуб тренировал Юпп Хайнкес.

Понятно, что российский уровень футбола, и российские зарплаты, сравнивать с мировыми не приходится. Поэтому мы решили сопоставить оклад Гончаренко с тем, что получают наставники конкурентов ЦСКА за победу в чемпионате, раз уж задача перед армейцами стоит – бороться за итоговый успех.

Начало Карреры

На первой строчке российского первенства перед зимней паузой обосновался московский «Спартак». Клуб тренирует итальянский специалист Массимо Каррера. Через несколько туров после старта чемпионата он возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева, помощником которого был до того момента. У Карреры опыта руководства командой до этого не было. Однако, согласно российским СМИ, Каррера в «Спартаке» зарабатывает 3 миллиона евро в год. В Италии пишут про зарплату своего соотечественника на уровне 1,5 миллиона евро в год. Среднее арифметическое в этом случае составит 2,25 миллиона евро в год. Даже в этом случае зарплата Карреры окажется в 6,4 раза больше, чем у Гончаренко.

Хави Грасия в казанском «Рубине», который даже не борется за чемпионское звание, зарабатывает 3,5 миллиона евро в год – в 10 раз больше Гончаренко. Мирча Луческу, с этого сезона стоящий во главе «Зенита» получает 4 миллиона евро в год – почти в 13 раз больше, чем новый наставник ЦСКА. Если верить ростовским СМИ, Курбан Бердыев в «Ростове», хоть и не является главным тренером, зарабатывает порядка 300 тысяч евро в месяц. В год – 3,6 миллиона – в 10 с лишним раз больше Гончаренко.

Меньше запасного вратаря

Знаете, почему в Европе главные тренеры зарабатывают так много? Да, они дают результат. Но не только поэтому. Ведущие тренеры Европы управляют коллективом из лучших футболистов мира. Лучших и самых высокооплачиваем ых. Чтобы эффективно распоряжаться, например, Франком Рибери, необходимо и получать не меньше, чем Франк Рибери. Или хотя бы не намного меньше. Вот Анчелотти и зарабатывает на уровне самых высокооплачиваем ых футболистов планеты.

С Криштиану Роналду (более 21 млн. евро в год) мы Виктора Гончаренко, конечно сравнивать не будет. Сравним, например, с Александром Кокориным – самым высокооплачиваем ым футболистом с российским паспортом. Зарплата Кокорина в «Зените» по слухам составляет 3,5 миллионов евро – в 10 раз больше, чем Гончаренко. Добавить к этому премию и Кокорин спокойно может, пожертвовав месячным окладом, нанять Гончаренко в качестве личного тренера – на год.

Слава Богу, Виктору Гончаренко тренировать Александра не придется. Вместо этого у него в подчинении будут футболисты московского ЦСКА. Самые высокооплачиваем ые из них, капитан Игорь Акинфеев и экс-капитан Сергей Игнашевич получают по 2,5 миллиона евро в год – в 7, 14 раз больше своего нового тренера. Алан Дзагоев зарабатывает 1,9 миллионов евро в год – в 5,43 раза больше, чем Гончаренко. Братья Березуцкие – по 1,7 миллиона евро в год – в 4,86 раза больше Гончаренко. Даже второй вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов, который с 2010 года выходил на поле всего в 14 матчах, получает 677 тысяч евро в год – почти в 2 раза больше, чем его новый тренер.