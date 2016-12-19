«20 000 платежей ежедневно». БК «Лига Ставок» подвела итоги года

В Москве состоялась пресс-конференци я, посвященная итогам бизнес года БК «Лига Ставок», который компания завершила в статусе лауреата престижной награды в области высоких технологий и Интернета - «Премия Рунета-2016» (номинация «Лучший онлайн сервис в сфере спортивных развлечений»).

Лица «Лиги ставок» - Антон Рожковский, Евгений Савин и Дмитрий Павловский Источник: «Советский спорт»







«ПРИРОСТ АУДИТОРИИ – 20 ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО»

Участники мероприятия проанализировали ключевые события текущего года, который стал знаковым для букмекерской отрасли в связи с началом приема интерактивных ставок на территории РФ. Также одним из спикеров пресс-конференци и стал футболист, комментатор «Матч ТВ» и посол бренда «Лига Ставок» Евгений Савин, который рассказал публике о своей роли в продвижении бренда «Лига Ставок» в юбилейном сезоне РФПЛ.

Ключевой темой обсуждения в разрезе итогов бизнес года стал прием лицензированными букмекерами интерактивных ставок на территории РФ, изменивший формат онлайн-сегмента букмекерской отрасли в России.

Для начала – цифры и факты:

- БК «Лига Ставок» - первая букмекерская компания в России, запустившая легальный сайт по приему интерактивных ставок на территории РФ.

- Первая интерактивная ставка в России была осуществлена 15 февраля 2016 года на сайте www.ligastavok.r u в партнерстве с Первой СРО и Центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

- Первый легальный букмекерский сайт в России Ligastavok.ru признан лучшим онлайн сервисом в сфере спортивных развлечений по версии «Премии Рунета 2016»

- На текущий момент в России существует только четыре официальных интерактивных букмекера: БК «Лига Ставок», «1хСтавка», «Winline» и «888».

- ЦУПИС ежедневно обрабатывает свыше 20 000 платежей, на текущий момент в системе зарегистрировано 540 000 пользователей (мужчины – 89%, женщины – 11%).

- 49,6% пользователей используют мобильные устройства: iPhone – 60%, Android – 39%; десктопы – 46%, планшеты – 4%.

- Аудитория БК «Лига Ставок» увеличивается на 20% ежемесячно, только в сентябре 2016 года прирост аудитории БК «Лига Ставок» составил 100 000 клиентов.

- По решению Роскомнадзора заблокировано более 7 000 незаконных сайтов игорной тематики.

«В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ – МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И УФА»

- Говоря про аудиторию проекта, мы уже превысили полмиллиона регистраций, если быть точным – на сегодняшний день это 540 000 клиентов, - рассказал председатель ЦУПИС Антон Рожковский. - Если брать в расчет активную клиентскую базу, то порядка 60 000 активных клиентов ежемесячно совершают переводы в оплату интерактивных ставок. Что касается половозрастных групп, то мужчин преобладающее большинство – 89%, а женщин – 11%, а это говорит о том, что у женщин интерактивные ставки также вызывают интерес. Что касается географии наших клиентов, то ТОП-3 городов - Москва, Санкт-Петербург и, что удивительно, Уфа, занимающая третье место по нашей текущей статистике. Дальше идут Самара, Краснодар, Екатеринбург и Казань.

- Мы будем и дальше увеличивать число доступных способов ввода и вывода денег, хотя самые популярные нами уже реализованы. Но тем не менее по пожеланию наших клиентов – букмекерских компаний, мы работаем с большинством ведущих платежных систем России и добавляем их каналы в наш процессинг, - добавил Рожковский.

- Прошло 10 месяцев и один день с момента приема первой легальной интерактивной ставки в России, и для меня большая честь, что эту ставку приняла именно букмекерская компания «Лига Ставок», - отметил, в свою очередь, вице-президент БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский. - В тот момент мнение профессиональной общественности разделилось на два лагеря. Кто-то хихикал нам в спину и говорил, что нечего у нас не получится, кто-то верил в то, что это единственный возможный путь, по которому букмекерство может развиваться в направлении онлайн.

Думаю, наши гости за 10 месяцев работы почувствовали те преимущества, которые может предоставить именно легальный, официальный букмекер. Во-первых, человек понимает, что он заключает пари с лицензированной организацией, которая получила лицензию Федеральной налоговой службы. Лицензия, которая, как вы помните, стоит 1,6 млрд рублей – больше, чем в любой другой отрасли Российской Федерации. Таким образом, человек понимает, что его партнер по азартным играм – это серьёзная организация, которая дорожит своей репутацией. В случае возникновения каких-то спорных ситуаций в вопросе расчета ставок или денежных операций, человек всегда будет иметь дело с понятным контрагентом, который расположен здесь, на территории России, и который берет на себя всю необходимую ответственность, чтобы наши гости, участники азартных игр, могли комфортно и безопасно играть.

Во-вторых, платежи обрабатываются ЦУПИСом - надежной и безопасной организацией. Все денежные средства находятся в ЦУПИСе, подчеркну – не у букмекеров, поэтому ситуация, при которой букмекер за один день скрывается с деньгами пользователя в принципе невозможна.

Все эти преимущества, на текущий момент, аудитория уже стала осознавать, и поэтому мы видим высокий темп роста нашей аудитории, которая увеличивается ежемесячно примерно на 20%, подытожил Рожковский.