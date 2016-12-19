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«Михайлов, Петров – наша тройка мушкетеров!»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Михайлов, Петров – наша тройка мушкетеров!»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает церемонию «Харламов Трофи», которая прошла в субботу в Зале славы отечественного хоккея в Парке легенд.

…Казалось, что Зал славы очень большой, ведь сколько легенд там представлено на стендах! Громадный холл – в похожем однажды прошел первый бал Наташи Ростовой. Но представляете, на церемонию «Харламов Трофи» собралось столько гостей, что не всем хватило стульев.

Наши финские друзья – Яри Курри, Эса Тикканен, Теему Селянне – заглянули в зал и увидели, что там осталось только три свободных места. Хотели сесть, но с улыбками элегантно уступили место малышам, жене, а также маме Павла Буре. Легендарный форвард пришел к нам на церемонию со всей семьей.

Источник: «Советский спорт»

Министр спорта РФ Павел Колобков заглянул на праздник заранее и отправился на второй этаж в музей – на экскурсию по экспозиции, посвященной 70-летию отечественного хоккея. А там было на что посмотреть.

93-летний Виктор Шувалов, наш первый олимпийский чемпион-56 и чемпион мира-54, опираясь на палочку, тоже поднялся по лестнице.

– Ноги уже не держат, но такой момент упустить не хочу. Это для вас все тут – ретро. А для меня – раритеты даже не юности, а уже зрелого возраста. Я ведь родился, когда еще не было «Советского спорта». А вам в этом году уже 92 стукнуло…

Олег Знарок заглянул на церемонию с супругой Илоной. Мы сомневались, придет ли наставник сборной России. Но повод был железным, как и сам Железный Олег – награда в номинации «Легендарный тренер» вручалась Владимиру Юрзинову.

– Владимир Владимирович для меня как второй папа, – сказал Знарок. – Мы часто вместе обсуждаем матчи, спорим, для меня это великая школа.

Источник: «Советский спорт»

Московский ювелирный дом «Адамас» представлял директор корпоративных проектов Алексей Александров: «Мы очень рады, что изготовили эти выдающиеся призы для церемонии «Харламов Трофи». Как человек, который всю жизнь связан с золотом, я считаю, что наши хоккеисты – это золото нации, это золотые легенды. С нами сейчас нет приболевшего Владимира Владимировича Петрова, но хочу пожелать ему здоровья и долгих лет. Борис Петрович Михайлов – вы лучшие. Замечательная тройка мушкетеров!»

– Мне очень приятно вручить приз «Золотое перо нашего хоккея» Всеволоду Кукушкину, – сказал заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев. – Этот человек живет внутри мирового хоккея. И не только знает все о любимой игре, но доносит эти истории до читателей. Его книги невероятно интересны, а одна из них практически посвящена Виктору Тихонову. Если честно, Всеволод Кукушкин – это настоящий бренд.

Номинанты и VIP-гости прибывали на церемонию на роскошных Mercedes-Benz. Представитель автомобильного концерна, директор по продажам в России Мария Морозова сказала:

– Харламов, Третьяк, Буре – эти имена хорошо знают и любят во всем мире, и в Германии, и, конечно же, в России. Мы рады быть официальным партнером премии «Советского спорта».

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Харламов Трофи
Харламов Трофи