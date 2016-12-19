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«Емелин – урод и скотина!» Как обозреватель НХЛ хамит в адрес наших игроков

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Емелин – урод и скотина!» Как обозреватель НХЛ хамит в адрес наших игроков
Источник: Associated Press

Очередная мерзкая выходка Дона Черри в адрес российского игрока. На этот раз жертвой канадского эксперта стал защитник Алексей Емелин.

Я, наверное, чего-то не понимаю в нашей жизни. Вот, к примеру, высказался главный тренер сборной России Олег Знарок в адрес шведа Линуса Умарка, который позлорадствовал над вторым местом россиян на Кубке Первого канала.

- Ему за такие слова надо голову оторвать, - брякнул тренер на пресс-конференции. И по всей стране шум. Многие кричат: «Фу, как грубо! Вот за рубежом такого никогда бы не было. У них там культура».

Или вот наказывали у нас тренеров КХЛ за хамство уже не раз. И Андрея Назарова, и Петериса Скудру – за их эмоции, которые выплескиваются в жесткой форме в эфир.

Но это все во время матча. Это все, когда люди «горят» на работе. И забывают о культуре, полностью погрузившись в битву, отдаваясь ей до конца.

Но нам ставят в пример НХЛ. У них – не так.

И вот вам ее пример. Идет передача на официальном канале лиги. И с экрана несется:

- Нужно внимательно смотреть, кто на льду. Если на льду такой урод, как Емелин, даже если счет крупный, никогда не ожидаешь такого удара. Потом Емелин не проявил никакого уважения к Игинле, толкнул его, но при этом не скинул перчаток. Емелин - полный придурок. Такие удары не наносят при счете 10:1. Всегда будьте внимательны, когда на льду есть такая скотина!

Это все говорит очень известный хоккейный специалист в НХЛ – Дон Черри. Старейший специалист. И он нисколько не стесняется чехвостить наших игроков. Причем, он вовсе не на эмоциях. Он обсуждает в телепрограмме эпизод в матче «Монреаль» - «Колорадо» неделю назад.

А Емелин там просто сделал свою работу. Сперва классную мельницу провернул. Потом сшиб с ног еще одного соперника. На него полезли драться. Он не убегал. Но и бить никого не собирался. Он просто хотел играть дальше. Вот, посмотрите сами.

Вы можете себе представить, чтобы кто-то из наших комментаторов с экрана назвал игрока (тем более зарубежного игрока) уродом, придурком или скотиной?

Я не могу представить себе, что услышу это от Сергея Гимаева или Дмитрия Федорова. Вот честно – не могу.

Я от Черри я это слышу не впервые. И его никто не одернет. Все хихикают.

И люди, которые порицают Знарка и Назарова в КХЛ за грубость, хихикают громче других.

Почему так? Откуда эти двойные стандарты? Не по отношению к нам. А внутри нас – у болельщиков, журналистов, специалистов…

Не понимаю.


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