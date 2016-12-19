Три выстрела точно в цель. Как «убивали» Екатерину Юрьеву

Советский спорт» продолжает серию публикаций о биатлонистах, которые попадались на допинге. Повод известен - ожидание разбирательств в связи со «списком 31-го» от ВАДА.

Екатерине Юрьевой сейчас 33 года. По-хорошему, она могла бы до сих пор бегать по этапам Кубка мира по биатлону, собирать очки, может даже попадать в медали. Но в сборной ее нет, как нет ее и в мировом биатлоне.

«Убийство» номер три

Екатерина Юрьева объявила о завершении карьеры 27 февраля 2014 года – сразу по окончании зимних Олимпийских игр в Сочи. Многим тогда казалось, что она не попала в олимпийскую сборную несправедливо, что она пала жертвой тренерских интриг, которые проталкивали в национальную команду других девушек в ущерб результату.

Вот выдержки из открытого письма любителей биатлона , написанного Виталию Мутко в поддержку спортсменки:

«Мы, болельщики сборной России, искренне желающие спортсменам успеха на домашней зимней Олимпиаде, обращаемся к Вам с убедительной просьбой обратить внимание на процесс формирования состава женской олимпийской команды по биатлону. Екатерина Юрьева по-прежнему отсутствует в составе, хотя отобралась на январские этапы по своим результатам на Кубке мира в декабре, при этом в заявке фигурируют выступавшая существенно слабее (73 и 65 места на Кубке мира) Валентина Назарова и не имеющая опыта выступлений на высшем международном уровне Галина Нечкасова». «Ее устранение из основной команды произошло, несмотря на то, что в программе этапа в Рупольдинге (следующий после Оберхофа – прим. ред.) стояла индивидуальная гонка на 15 км, где Екатерина Юрьева имела свой лучший результат сезона и была в состоянии бороться за Малый кубок мира».

После этого болельщики делают пугающий вывод:

«Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тренерский штаб намеренно не дает Екатерине Юрьевой возможности соревноваться и отбираться в состав олимпийской команды в очной борьбе с другими претендентками на остающиеся вакантными места».

«Убийство» номер два

В Сочи Юрьева так и не поехала. И слава Богу. Буквально за неделю до старта Олимпиады стало известно, что в допинг-пробах нескольких спортсменок, в том числе и россиянок, были обнаружены запрещенные препараты. Юрьева не попала в национальную команду. 27 февраля она объявила о завершении карьеры,

«Это решение далось мне нелегко, поэтому мне понадобилось довольно много времени на то, чтобы расстаться со своей мечтой и понять, что нужно двигаться дальше. Я вернулась, но чтобы уйти», - написала Екатерина у себя в блоге.

О каком сложном решении идет речь – неизвестно. В начале марта официально объявили, что подозрения подтвердились – допинг-проба Б российской биатлонистки подтвердила положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин. Этой биатлонисткой оказалась Юрьева.

В июле 2014 года стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицирова л девушку на 8 лет. Через год срок дисквалификации был увеличен до 12 лет, хотя Юрьева уже завершила карьеру.

«Убийство» номер один

Такой огромный срок дисквалификации связан с тем, что Екатерину уже ловили на допинге. Поэтому ее судили, как рецидивистку. Удивительно, что сразу не отстранили от спорта пожизненно.

Впервые Юрьева попалась в декабре 2008 года – на этапе Кубка мира, тогда же, когда положительный результат дала проба другой российской спортсменки – Альбины Ахатовой. Причина все та же – эритропоэтин. С этого момента девушки пошли бок о бок: дисквалификация на два года, апелляция в арбитражный суд, отказ, апелляция в швейцарский трибунал, отказ, ожидание. Разница лишь в том, что в отличие от Ахатовой, Юрьева продолжила карьеру и надеялась поехать на Олимпиаду в Сочи.

Ее имя наверняка появится в пресловутом списке 31 биатлониста, о получении которого от ВАДА объявили в Международном союзе биатлонистов.