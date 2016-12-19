Алексей Сафонов: До таких поборов не додумался бы даже Толстых

Во вторник состоится исполком РФС. В повестке дня - утверждение новой редакции регламента по работе с посредниками. Планируется, что эти люди будут покупать агентскую лицензию и платить ежегодные взносы. Обозреватель «Советского спорта» поинтересовался у известного футбольного агента его отношением к грядущим переменам.

- Как вас правильно теперь называть: агентом, по-старорежимном у, или прогрессивно - посредником?

- Затрудняюсь с ответом. Все стремительно меняется в нашем мире: сегодня руковожу футбольным агентством, но кто-то хочет, чтобы с завтрашнего дня я стал спонсором РФС.

- И входной билет в этот почетный клуб должен стоить 10 миллионов рублей плюс 3 миллиона ежегодного взноса?

- Наши футбольные руководители думают, что мы, агенты или посредники, купаемся в деньгах. Это лестно. Но на деле наш футбол сейчас в таком состоянии, что агентское вознаграждение за сопровождение трансфера способны заплатить не более 4-5 клубов РФПЛ. Про низшие дивизионы и говорить не приходится. Я что, должен пожертвовать РФС миллионы просто за право, например, продолжать переговоры с «Рубином» по продлению контракта с Рыжиковым? А ничего, что я много лет веду Серегины дела и с каждой сделки по нему всегда платил налоги, предусмотренные законодательство м РФ? Если нечист на руку — штрафуйте меня, как вы любите, на миллионы. Только у меня «все ходы записаны». Больше я никому и ничего не должен.

- Ваша аргументация могла бы сработать при прежнем президенте РФС, который собирался объявить войну агентам, да не успел. Теперь же вариант «заплатил налоги и спи спокойно», похоже, устаревает?

- До таких поборов даже Толстых не додумался бы. Его интересовали только декларации о наших доходах, что сейчас выглядит невинным любопытством. Поддержать РФС материально Толстых на моей памяти никогда от агентов не требовал. Неужели там действительно так плохо с деньгами?

- Что произойдет, если исполком РФС утвердит нововведения?

- Сразу появится масса адвокатских и юридических контор, которые полюбят российский футбол трепетно и нежно. Они не будут вести дела футболистов на протяжении долгого периода, а станут наниматься для разовых консультаций. В этих случаях никакая аккредитация им не понадобится - даже бесплатная. Еще больше активизируются агенты-иностранц ы, которых нашу внутреннюю лицензию купить не заставишь. А официальный агентский рынок в стране резко обрушится. Я много раз брал на работу футболистов, рано закончивших карьеру - они знали предмет изнутри, были молоды, мобильны, честолюбивы. Клиенты чувствовали в них родственную душу. Но как быть таким людям на старте новой жизни, если поборы действительно утвердят? Они ведь со школьниками начинают работать - сколько лет им ждать первых комиссионных миллионов!

- Кого в первую очередь затронут обходные схемы - клубы или агенства?

- Клубы, конечно. Если им действительно нужен игрок, они уж как-нибудь найдут общий язык с представителем его интересов. К тому же футболист нынче пошел грамотный - может легко отказаться вести переговоры без посредника.

- Можете сходу предложить противоядие предлагаемым мерам?

- Пожалуйста: агентские вознаграждения будут вбиваться в сумму подъемных для игрока. А поскольку наши проценты, по чьим-то замыслам, не должны превышать трех, номинально игрок может обойтись клубу дороже. И это только одна из простых комбинаций.

- То есть ваше агентство директивами исполкома не запугать?

- Помните у Жванецкого: «На вопрос «Как живешь?» завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой о стену — в общем, ушел от ответа».

От автора. Наконец-то в верхах футбола нашего решили заняться коммерцией! Ждал этого момента с тех пор, как отменили первое начинание на этом скользком, но увлекательном направлении, - налог на иностранных тренеров. Все вроде грамотно: нанимает клуб легионера - знать, богатый, плати. А если бедный, возьми кого-то из Объединения временно безработных, но получивших блестящее образование отечественных специалистов. Мы ему в дорогу еще и чемодан методичек соберем, в которых убедительно доказывается: наша тренерская школа - ведущая в мире. Ну, уж в Европе-то наверняка.

Но стройную эту систему одним махом порушил вероломный Сергей Галицкий, на пальцах доказавший: Олег Кононов, урожденный в Курске и получивший профильное образование в Смоленске, никакой не иностранец и потому налогом облагаться не должен. Тогда же и вопросом задались: а куда, собственно, поступавшие средства расходовались? На новые тиражи старых методичек? Не убедило такое объяснение.

Футбольных агентов, посредников, консультантов, давно уже собирались объявить вне закона. И объявили, причем первой это сделала ФИФА. Почин подхватил Николай Толстых, но делал это по-своему, в лоб и не таясь, собирая нужные документы в нужную папку - чтобы не только словами оперировать. Впрочем, еще больше его раздражал сын Фабио Капелло. С ним Толстых воевал реально, с нашими же - сугубо тактически, по утвержденным правилам: покуда не победишь, рановато мечтать о контрибуции. Слабый был коммерсант Толстых, чего уж там. Оттого и жил на зарплату, пока не отняли.

То ли дело - нынешние! Сколько там у нас агентов? Пересчитать и умножить на 10 миллионов. С каждого! И еще потом по «трешке» в год - каково?! Это же получается, получается... Сумасшедшие деньги - как по Райкину! После этого пусть хоть одни иностранцы тренерами работают - не жалко!

Осталось только еще спецов по раскулачиванию в штат ввести. С сублицензиями и бонусами за каждого раскулаченного. Не то до детского футбола слишком много денег дойдет — может и не переварить с голодухи.







