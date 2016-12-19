Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик0 : 0Сельта
Хоккей  Медвешчак1 : 2Трактор
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Сафонов: До таких поборов не додумался бы даже Толстых

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Сафонов
Алексей СафоновИсточник: «Советский спорт»

Во вторник состоится исполком РФС. В повестке дня - утверждение новой редакции регламента по работе с посредниками. Планируется, что эти люди будут покупать агентскую лицензию и платить ежегодные взносы. Обозреватель «Советского спорта» поинтересовался у известного футбольного агента его отношением к грядущим переменам.

- Как вас правильно теперь называть: агентом, по-старорежимному, или прогрессивно - посредником?
- Затрудняюсь с ответом. Все стремительно меняется в нашем мире: сегодня руковожу футбольным агентством, но кто-то хочет, чтобы с завтрашнего дня я стал спонсором РФС.

- И входной билет в этот почетный клуб должен стоить 10 миллионов рублей плюс 3 миллиона ежегодного взноса?
- Наши футбольные руководители думают, что мы, агенты или посредники, купаемся в деньгах. Это лестно. Но на деле наш футбол сейчас в таком состоянии, что агентское вознаграждение за сопровождение трансфера способны заплатить не более 4-5 клубов РФПЛ. Про низшие дивизионы и говорить не приходится. Я что, должен пожертвовать РФС миллионы просто за право, например, продолжать переговоры с «Рубином» по продлению контракта с Рыжиковым? А ничего, что я много лет веду Серегины дела и с каждой сделки по нему всегда платил налоги, предусмотренные законодательством РФ? Если нечист на руку — штрафуйте меня, как вы любите, на миллионы. Только у меня «все ходы записаны». Больше я никому и ничего не должен.

- Ваша аргументация могла бы сработать при прежнем президенте РФС, который собирался объявить войну агентам, да не успел. Теперь же вариант «заплатил налоги и спи спокойно», похоже, устаревает?
- До таких поборов даже Толстых не додумался бы. Его интересовали только декларации о наших доходах, что сейчас выглядит невинным любопытством. Поддержать РФС материально Толстых на моей памяти никогда от агентов не требовал. Неужели там действительно так плохо с деньгами?

- Что произойдет, если исполком РФС утвердит нововведения?
- Сразу появится масса адвокатских и юридических контор, которые полюбят российский футбол трепетно и нежно. Они не будут вести дела футболистов на протяжении долгого периода, а станут наниматься для разовых консультаций. В этих случаях никакая аккредитация им не понадобится - даже бесплатная. Еще больше активизируются агенты-иностранцы, которых нашу внутреннюю лицензию купить не заставишь. А официальный агентский рынок в стране резко обрушится. Я много раз брал на работу футболистов, рано закончивших карьеру - они знали предмет изнутри, были молоды, мобильны, честолюбивы. Клиенты чувствовали в них родственную душу. Но как быть таким людям на старте новой жизни, если поборы действительно утвердят? Они ведь со школьниками начинают работать - сколько лет им ждать первых комиссионных миллионов!

- Кого в первую очередь затронут обходные схемы - клубы или агенства?
- Клубы, конечно. Если им действительно нужен игрок, они уж как-нибудь найдут общий язык с представителем его интересов. К тому же футболист нынче пошел грамотный - может легко отказаться вести переговоры без посредника.

- Можете сходу предложить противоядие предлагаемым мерам?
- Пожалуйста: агентские вознаграждения будут вбиваться в сумму подъемных для игрока. А поскольку наши проценты, по чьим-то замыслам, не должны превышать трех, номинально игрок может обойтись клубу дороже. И это только одна из простых комбинаций.

- То есть ваше агентство директивами исполкома не запугать?
- Помните у Жванецкого: «На вопрос «Как живешь?» завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой о стену — в общем, ушел от ответа».

От автора. Наконец-то в верхах футбола нашего решили заняться коммерцией! Ждал этого момента с тех пор, как отменили первое начинание на этом скользком, но увлекательном направлении, - налог на иностранных тренеров. Все вроде грамотно: нанимает клуб легионера - знать, богатый, плати. А если бедный, возьми кого-то из Объединения временно безработных, но получивших блестящее образование отечественных специалистов. Мы ему в дорогу еще и чемодан методичек соберем, в которых убедительно доказывается: наша тренерская школа - ведущая в мире. Ну, уж в Европе-то наверняка.

Но стройную эту систему одним махом порушил вероломный Сергей Галицкий, на пальцах доказавший: Олег Кононов, урожденный в Курске и получивший профильное образование в Смоленске, никакой не иностранец и потому налогом облагаться не должен. Тогда же и вопросом задались: а куда, собственно, поступавшие средства расходовались? На новые тиражи старых методичек? Не убедило такое объяснение.

Футбольных агентов, посредников, консультантов, давно уже собирались объявить вне закона. И объявили, причем первой это сделала ФИФА. Почин подхватил Николай Толстых, но делал это по-своему, в лоб и не таясь, собирая нужные документы в нужную папку - чтобы не только словами оперировать. Впрочем, еще больше его раздражал сын Фабио Капелло. С ним Толстых воевал реально, с нашими же - сугубо тактически, по утвержденным правилам: покуда не победишь, рановато мечтать о контрибуции. Слабый был коммерсант Толстых, чего уж там. Оттого и жил на зарплату, пока не отняли.

То ли дело - нынешние! Сколько там у нас агентов? Пересчитать и умножить на 10 миллионов. С каждого! И еще потом по «трешке» в год - каково?! Это же получается, получается... Сумасшедшие деньги - как по Райкину! После этого пусть хоть одни иностранцы тренерами работают - не жалко!

Осталось только еще спецов по раскулачиванию в штат ввести. С сублицензиями и бонусами за каждого раскулаченного. Не то до детского футбола слишком много денег дойдет — может и не переварить с голодухи. 



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гурам Аджоев: У «Арсенала» остаются в планах три сбора в ТурцииПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что клуб не планирует отменять сборы в Турции.Григорий Иванов: Чисамбу не так понялиГригорий Иванов: Чисамбу не так понялиПрезидент «Урала» рассказал «Советскому спорту» о Павлюченко, Фонтанелло, Чисамбе Лунгу и пожелал удачи Виктору Гончаренко.Александр Мейтин: Российские клубы могут обсудить отказ от сборов в ТурцииДиректор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.Transfermarkt оценивает потенциального новичка «Спартака» Адриано в 6,5 миллионов евроФорвард «Милана» Луис Адриано стоит 6,5 миллионов евро. Такова оценка портала Transfermarkt.de.«Ювентус» не хочет платить за Витселя больше шести миллионов евро, трансфер под угрозой срываПереход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» может сорваться. Об этом сообщают итальянские СМИ.Александр Бубнов: Не думаю, что Кутепов более технически оснащен БерезуцкогоФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игровые качества защитников ЦСКА и «Спартака» Василия Березуцкого и Ильи Кутепова.Дмитрий Радченко: Мне кажется, красно-белых на весну не хватитБывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о соперничестве питерской и московской команд в нынешнем чемпионате России.Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год, Дзюба – второй, Шарапова – третьяКомпания «Медиалогия» подготовила для агентства «Р-Спорт» медиарейтинг российских спортсменов за 2016 год. Возглавил его форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.Александр Бубнов: В «Спартаке» Джикию ждет сильная конкуренцияФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном трансфере защитника Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».«Динамо» зимой может выкупить у ЦСКА Панченко за 1,8 млн евроМосковское «Динамо» в соответствии с условиями арендного соглашения может выкупить у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко в зимнее трансферное окно за 1,8 млн евро, сообщает Fcdin.com.Александр Бубнов: Акинфеев выручал меньше, чем РебровФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил игру голкиперов ЦСКА и «Спартака» Игоря Акинфеева и Артема Реброва в первой части чемпионата РФПЛ.Месяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКАМесяц жизни Кокорина. Сколько будет зарабатывать главный тренер ЦСКА«Советский спорт» сравнил заработную плату нового главного тренера ЦСКА с тем, что получают футболисты и наставники других клубов.Роман Бабаев: ЦСКА не обращался в «Динамо» по поводу возвращения Панченко, но мы хотим сохранить егоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию по поводу нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за «Динамо». Он отметил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с игроком, но не обращался в «Динамо» по поводу его скорого возвращения из аренды.ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?Изучая посещаемость премьер-лиги в этом сезоне, мы сфокусировали внимание на новых стадионах.Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и БетанкураГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.Андрей Червиченко: Приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка ЦСКАБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении ЦСКА вернуть из аренды нападающего Витиньо.«Спартак» 10 января проведет переговоры с «Црвеной Звездой» по поводу товарищеского матчаПредставители «Спартака» 10 января приедут в Белград, чтобы согласовать все нюансы по товарищескому матчу с «Црвеной Звездой», заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.Агент Джикии: Куда перейдет Георгий, станет ясно в ближайшее времяВ нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.ФК «Урал»: Новый контракт с Павлюченко находится в стадии подписанияПрезидент футбольного клуба Григорий Иванов прокомментировал вероятность продления контрактов с лидерами клуба Романом Павлюченко и Романом Емельяновым, соглашения с которыми истекают в летом 2017 года.

Николай Толстых
Николай Толстыхвсе новости
Алексей Сафонов
Алексей Сафоноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости