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Александр Третьяков: Спросил Дукурса – тебе Сочи не нравится?

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
16 декабря. Лейк-Плэсид. Пьедестал этапа Кубка мира: американец Мэттью Антуан, россиянин Александр Третьяков и кореец Юн Сун Бин.
16 декабря. Лейк-Плэсид. Пьедестал этапа Кубка мира: американец Мэттью Антуан, россиянин Александр Третьяков и кореец Юн Сун Бин.Источник: IBSF

Вчера Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плэсида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Родился 19 апреля 1985 года в Красноярске.
Олимпийский чемпион-2014, бронзовый призер Олиимпиады-2010.
Чемпион мира-2013, обладатель Кубка мира-2008/09, чемпион Европы-2007.

- Александр, примите наши поздравления. Расскажите, что происходило в Лейк-Плесиде?
- Спасибо большое! Но рассказывать особо нечего. У меня получилось хорошо стартануть и ровно проехать трассу в обоих заездах. Вот за счет такой стабильности и удалось победить. У соперников не такие стабильные попытки получились. Почему? Не знаю. Может, непривычно холодная погода повлияла – в Лейк-Плэсиде было в эти дни 25 градусов мороза.

- Почему не попал в призеры один из главных фаворитов латыш Мартинс Дукурс?
- Он упал в первой попытке. Возможно, проблемы со скелетоном, что-то там сломалось. Думаю, в Европе у него все будет нормально.

- Третьим стал спортсмен из Кореи Юн Сун Бин. Опасный конкурент растет?
- Опасный, он здорово прибавляет с каждым этапом, а через год дома будет выступать на Олимпиаде. Думаю, он там будет одним из главных фаворитов. Держим его в поле зрения. В марте опробуем новую олимпийскую трассу в Пхенчхане, там пройдет этап Кубка мира.

- С корейцем про предстоящую Олимпиаду не говорили?
- Он по-английски не особо говорит, впрочем, как и я, - смеется Александр. – Так что общения не получилось.

- Обидно, что перенесли чемпионат мира из Сочи?
- Вначале было сожаления, но сейчас уже прошли, жизнь продолжается. Мне все трассы нравятся, я везде был фаворитом, везде брал медали. Так что, поборемся.

- Наша федерация сразу заявила, что о бойкоте ЧМ не может быть речи. Надо ехать и выигрывать на «чужом поле».
- Так и есть. Надо везде показывать свой класс, давать результат на всех трассах. Если ты только дома хорошо выступаешь, это не уровень профессионального спортсмена. Сейчас чемпионат мира из Сочи перенесли в Кенигзее, я там всегда удачно выступал. На чемпионате мира в 2011 году занял второе место. Посмотрим, как сейчас все обернется.

- Вы с Мартинсом Дукурсом обсуждали перенос турнира из Сочи?
- Не особо. Что здесь обсуждать? Я только у него спросил: «Не нравится тебе Сочи? Ну и ладно».

- Дукурс в интервью «Советскому спорту» назвал причину отказа ехать в Сочи. Мол, его убедил доклад Макларена, и он хочет соревноваться в равных условиях. Есть, что ответить?
- Это личное мнение каждого человека. У каждого свое отношение к докладу Макларена.

- У вас с братьями Дукурсами отношения после этого не испортились?
- Да нет, нормально общаемся, они нормальные ребята. Просто сейчас политика активно вмешивается в спорт.

- Но на ЧМ в Сочи отказались ехать не только Дукурсы, но и многие фавориты. Разве в таких условиях золотая медаль не обесценивается?
- Согласен. Побеждать надо в борьбе с сильными соперниками.

- Теперь - домой, в Красноярск?
- Да, дали недельку отдыха, а новый год уже в Германии будем встречать.

- Вашей дочке Еве сейчас сколько?
- Четыре годика.

- Когда жене звоните из-за границы, что дочка просит: «Папа, привези медаль или куклу Барби?»
- Нет, ничего не просит, пока стесняется, - смеется Александр.

Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Второй этап
Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.46,49
2. Мэттью Антуан (США) – 1.46,92
3. Юн Сун Бин (Южная Корея) – 1.46,94
…8. Никита Трегубов (Россия) – 1.47,90

Третьяков после этой победы с 435 баллами вышел в лидеры Кубка мира. Вторым идет Юн Сун Бин (425), Антуан — третий (410). 

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