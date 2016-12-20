Александр Третьяков: Спросил Дукурса – тебе Сочи не нравится?

16 декабря. Лейк-Плэсид. Пьедестал этапа Кубка мира: американец Мэттью Антуан, россиянин Александр Третьяков и кореец Юн Сун Бин. Источник: IBSF

Вчера Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плэсида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Александр ТРЕТЬЯКОВ Родился 19 апреля 1985 года в Красноярске.

Олимпийский чемпион-2014, бронзовый призер Олиимпиады-2010.

Чемпион мира-2013, обладатель Кубка мира-2008/09, чемпион Европы-2007.

- Александр, примите наши поздравления. Расскажите, что происходило в Лейк-Плесиде?

- Спасибо большое! Но рассказывать особо нечего. У меня получилось хорошо стартануть и ровно проехать трассу в обоих заездах. Вот за счет такой стабильности и удалось победить. У соперников не такие стабильные попытки получились. Почему? Не знаю. Может, непривычно холодная погода повлияла – в Лейк-Плэсиде было в эти дни 25 градусов мороза.

- Почему не попал в призеры один из главных фаворитов латыш Мартинс Дукурс?

- Он упал в первой попытке. Возможно, проблемы со скелетоном, что-то там сломалось. Думаю, в Европе у него все будет нормально.

- Третьим стал спортсмен из Кореи Юн Сун Бин. Опасный конкурент растет?

- Опасный, он здорово прибавляет с каждым этапом, а через год дома будет выступать на Олимпиаде. Думаю, он там будет одним из главных фаворитов. Держим его в поле зрения. В марте опробуем новую олимпийскую трассу в Пхенчхане, там пройдет этап Кубка мира.

- С корейцем про предстоящую Олимпиаду не говорили?

- Он по-английски не особо говорит, впрочем, как и я, - смеется Александр. – Так что общения не получилось.

- Обидно, что перенесли чемпионат мира из Сочи?

- Вначале было сожаления, но сейчас уже прошли, жизнь продолжается. Мне все трассы нравятся, я везде был фаворитом, везде брал медали. Так что, поборемся.

- Наша федерация сразу заявила, что о бойкоте ЧМ не может быть речи. Надо ехать и выигрывать на «чужом поле».

- Так и есть. Надо везде показывать свой класс, давать результат на всех трассах. Если ты только дома хорошо выступаешь, это не уровень профессиональног о спортсмена. Сейчас чемпионат мира из Сочи перенесли в Кенигзее, я там всегда удачно выступал. На чемпионате мира в 2011 году занял второе место. Посмотрим, как сейчас все обернется.

- Вы с Мартинсом Дукурсом обсуждали перенос турнира из Сочи?

- Не особо. Что здесь обсуждать? Я только у него спросил: «Не нравится тебе Сочи? Ну и ладно».

- Дукурс в интервью «Советскому спорту» назвал причину отказа ехать в Сочи. Мол, его убедил доклад Макларена, и он хочет соревноваться в равных условиях. Есть, что ответить?

- Это личное мнение каждого человека. У каждого свое отношение к докладу Макларена.

- У вас с братьями Дукурсами отношения после этого не испортились?

- Да нет, нормально общаемся, они нормальные ребята. Просто сейчас политика активно вмешивается в спорт.

- Но на ЧМ в Сочи отказались ехать не только Дукурсы, но и многие фавориты. Разве в таких условиях золотая медаль не обесценивается?

- Согласен. Побеждать надо в борьбе с сильными соперниками.

- Теперь - домой, в Красноярск?

- Да, дали недельку отдыха, а новый год уже в Германии будем встречать.

- Вашей дочке Еве сейчас сколько?

- Четыре годика.

- Когда жене звоните из-за границы, что дочка просит: «Папа, привези медаль или куклу Барби?»

- Нет, ничего не просит, пока стесняется, - смеется Александр.