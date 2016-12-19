Григорий Иванов: Чисамбу не так поняли

Президент «Урала» рассказал «Советскому спорту» о Павлюченко, Фонтанелло, Чисамбе Лунгу и пожелал удачи Виктору Гончаренко.

ПАВЛЮЧЕНКО ХОРОШИЙ

- На бой Поветкина ходили, Григорий Викторович?

- Нет, я такое не люблю. А уж когда соперника поменяли… Что-то не везет нашему спорту в последнее время. Сильно переживаю за биатлон — упаси нас бог от каких-то санкций.

- Зато «Уралу» везет. Прочитал, что вы продлили контракты с Павлюченко и Емельяновым.

- С Емельяновым — давно. А с Павлюченко еще нет. Не определились.

- Кто именно не определился - «Урал» или Павлюченко?

- Рома сказал - посмотрит по самочувствию. Он хочет играть, но пока отдыхает, думает. Порядочный человек. Говорит: не хочу обманывать — вдруг не получится? Условились сесть в конце сезона и все обсудить.

- Но вы-то хотите его продлить? Или клуб до этого времени тоже будет думать?

- Нам Павлюченко нужен. С удовольствием продлим с ним контакт. И как футболист, и по человеческим качествам, как лидер раздевалки, Роман зарекомендовал себя только с хорошей стороны, сплотил ребят. Такой игрок нам нужен.

- У вас пополнение — 29-летний болгарин Николай Димитров. Тоже лидер?

- Александр Тарханов попросил взять этого футболиста, он с ним работал в «Славии». Говорит, уверен в нем на 100 процентов. Клуб пошел навстречу, мы тренеру полностью доверяем. Если он так говорит, значит, Димитров — хороший полузащитник. Да и в сборную Болгарии просто так не приглашают.

- И взяли вы его не свободным агентом. Дорогой игрок?

- Не очень. По сравнению с суммами, которые платят за футболистов некоторые наши клубы, сущие гроши. Но для нас серьезная сумма. А усиливаться все равно надо. Зимой свободных агентов на рынке нет, будем искать их летом. Поэтому вынуждены были сделать покупку. На которой настоял главный тренер.

ФОНТАНЕЛЛО СВОБОДНЫЙ

- Другие покупки будут?

- Скорее всего. Две — три. Ищем и в России, и за рубежом.

- Шахов из «Факела»?

- Ну, нет. Агентская или журналистская утка. По поводу Шахова ни с кем переговоров не вели.

- Что за история с вашим 19-летним парнем Мишуковым? Сначала он переходит «Пескару, потом «Пескара» это провергает…

- Да ерунда какая-то. Знакомые попросили меня как-то — посмотри пацана. В Москве занимался футболом, хочет прогрессировать, узнать, попробовать. Взяли. Год играл в молодежном составе, пытались подпускать к основе, но тренер говорил - не надо, не походит. Потом какой-то агент написал про «Пескару». Пошли звонки — а мне смешно. Какая «Пескара»? Откуда она взялась? Парень в «молодежке» «Урала» неосновной, а тут - «Пескара»! Вот и вся история.

- Пытались удержать Фонтанелло?

- Честно? Фонтанелло хотел уйти еще летом, но мы его оставили и договорились так: отпустим свободным агентом. Пусть поищет команду, может, еще и вернется.

ГОНЧАРЕНКО УДАЧИ

- Все три сбора «Урала» пройдут на Кипре. Не ошалеет команда от одинаковых пейзажей за зиму?

- Лучше на Кипре, чем в Турции.

- По инфраструктуре? По климату? По спаррингам?

- Там хоть выйти есть куда. Можно жен с собой привезти, детей. Мы ведь как сделаем? Чартера будет всего два — туда — и обратно. После всех трех сборов. Кто хочет, сможет привезти семьи, на Кипре не так дорого в это время. Или выбраться на пару дней в Россию.

- Интересно.

- ЦСКА в прошлом году так же сделал. Взяли билеты с открытой датой, игроки сами планировали свой маневр. Учимся у больших клубов.

- Будете проводить внутреннее расследование по матчу «Урал» - «Терек» после слов Чисмабы Лунгу, назвавших голы в ворота вашей команды странными?

- Пусть это останется внутри клуба. Чисамба — хороший парень, его не так поняли, вот и все.

- В Казахстане букмекерская контора отказалась выплачивать выигрыш в 42 тысячи долларов за ставку на ваш матч, сочтя его договорным.

- (Смеется). Хоть бы долю малую, хоть пятерочку от этой суммы нам дали бы! Ну, что мне, еще проблемы казахстанких букмекеров комментировать?

- Что скажете по поводу перехода Виктора Гончаренко в ЦСКА?

- Думаю, у Вити может получится.

- Удачи пожелаете?

- Ему — конечно.



