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«Кутепов станет основным и в сборной». Рейтинг Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Кутепов (слева). Фото: Константин Рыбин/РФС
Илья Кутепов (слева). Фото: Константин Рыбин/РФС

«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. В рубрике «Рейтинг Ловчева» наш обозреватель выделяет пять лучших игроков по всем линиям плюс пятерку лучших тренеров. Сегодня – вторая серия сериала – о защитниках.

1. Андреас ГРАНКВИСТ

Клуб: «Краснодар»
Возраст: 31
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 16
Голы: 0

- Строгий защитник, лишнего себе на поле не позволяет. Вспоминается последнее, да – имею в виду удаление в игре Лиги Европы с «Ниццей». Но в том эпизоде, как уже говорил, Гранквиста подставил свой же вратарь, который должен был изначально мяч выбивать. А так Гранквисту просто пришлось спасать ситуацию.

Да, швед надежен, действует неброско – все это дает качество игры. Конечно, есть минусы, они почти у всех защитников премьер-лиги одинаковые – игроки медленные. И Гранквист такой же. Вот мое качество было – скорость. Когда ошибался, собственную ошибку мог исправить за счет скорости. Но сейчас скоростных защитников не вижу…

2. Илья КУТЕПОВ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 31
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 16
Голы: 0

- Самый прогрессирующий защитник. Да, много ошибок, но Кутепов учится, становится лучше. И доверие тренера сказывается. Каррера понимает, что такое защита, много работает с игроками обороны. Плюс сказывается то, что Илья играет с Боккетти. Тот тоже знает, как обороняться, тем более играл раньше у Бердыева.

Когда в «Спартаке» появился Видич, он всех в обороне по местам расставил. И заставил играть правильно. Боккетти похож на Видича – не молчит, постоянно подсказывает. Видел, как он однажды Комбарову, капитану, выговаривал…

А Кутепов, думаю, станет основным центральным защитником сборной.

3. Миха МЕВЛЯ

Клуб: «Ростов»
Возраст: 26
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 11
Голы: 0

- Сначала он не особенно впечатлил, но потом, в первую очередь, в еврокубковых матчах, показал класс. Это работа Бердыева сказывается. Мевля столько перехватов пасов, которые шли в штрафную, сделал! А это уже говорит о классе футболиста. Ведь он делает это не в подкате, а на ногах. Сергей Никулин, известный защитник «Динамо», говорил, что играть в подкате – только задницу травой кормить. Потому что когда защитник в подкате, он может быть отыгран.

4. Георгий ДЖИКИЯ

Клуб: «Амкар»
Возраст: 23
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 16
Голы: 1

- Опять же все упирается в фигуру тренера. У Гаджиева не то что Джикия – даже Прудников, у которого нигде не получилось, играл в футбол. Джикия дорос до приглашения в сборную, на него обратил внимание «Спартак», другие клубы. «Спартаку» надо укреплять центр защиты и нападения, этим в клубе и занимаются. Что касается Джикии, он боевой, мобильный, цепкий. И, без сомнения, сильно прибавил.

5. Виктор ВАСИН

Клуб: «Уфа»
Возраст: 28
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 17
Голы: 0

Мне понравилась игра Васина. Но говорить, что он показал что-то особенное… Пожалуй, нет. Но сдают братья Березуцкие, Игнашевич. Поэтому и Васина возвращает из аренды ЦСКА. Но при этом Васину еще нужно выиграть конкуренцию у этих опытных ребят.

Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что я не назвал ни одного крайнего защитника. Потому что никто не запомнился. Не случайно – я эту тенденцию в своих предыдущих обзорах отмечал – полузащитников переделывают в защитников. Последний такой пример – Торбинский. Но это ведь большая проблема – зачастую игроки просто не готовы к такой трансформации, школы-то нет. А тех, кто играл постоянно на фланге, отметить не могу. Ни Смольникова, лучше которого в этом году был даже Анюков, ни Фернандеса, показывающего не лучший свой футбол.

«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»

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