Юрий Лоза: Допинг – это большая политика. Едят все, а наказывают только наших

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с известным певцом и композитором Юрием Лозой на тему допинга в нашем спорте.

Вообще я беседовал с Юрием Эдуардовичем о плавании. И как обойтись без актуальной темы, которая уже всех достала – допинг в профессиональном спорте?

Но потом этот фрагмент интервью я решил вынести в отдельный сюжет. Потому что нашему спорту и так несладко, и любое упоминание о допинге рядом с тем же плаванием бросит на него тень. Во-вторых, Юрий Лоза – не только знаменитый певец и автор культового хита «Плот». Он еще популярный блоггер, у его фейсбука 50 тысяч подписчиков. И в принципе Лоза выразил общее мнение всех обывателей. Люди о профессиональном спорте думают именно так.

Согласны?





- Вас зацепила история Юлии Ефимовой и российских пловцов на Олимпиаде в Рио?

- Все ведь понимают, что происходит. Как я знаю мир спорта, там допинг – явление абсолютно обычное. Это сейчас одна из составляющих спорта. Свести к минимуму это, конечно, можно. Вообще уйти от него – соответственно, нельзя.

- Это ведь проблема мирового масштаба.

- Конечно. Какие-то препараты будут во всем мире употребляться. Только надо понимать, каким последствиям они приведут. Я вот смотрел статистику, проводились исследования. Так вот, порядка 85 процентов профессиональных атлетов во всем мире были готовы ради завоевания олимпийского золота пожертвовать здоровьем через 10-15 лет.

Если им дадут некий препарат, и он приведет их к инвалидности. Вот вам волшебная таблетка – готовы ее принять? Тотальное большинство сказало, что «да».

То есть проблема сидит внутри спортсменов. Для достижения цели они готовы жертвовать всем. Но мы-то, обычные граждане, должны понимать, что нам и нашим детям этого не надо. Поэтому я к профессиональному спорту отношусь настороженно. Это люди, как гладиаторы, готовы идти даже на смерть.

- Некоторые иностранцы принимают допинг официально, оформляя свои лекарства в виде терапевтических исключений.

- Это большая политика. Допинг едят все, а наказывают только наших. И я понимаю, что в некоторых случаях доказать вину просто не удалось. Скажем, на Олимпиаде в Пекине были показаны такие рекорды, которые теоретически трудно представить, зная возможности человеческого организма. Скажем, когда девушка выходит на помост и поднимает на 20 кг больше, чем ее личный рекорд.

- Неужели?

Подождите, я знаю, как это бывает. Сам ходил в зал, разговаривал со спортсменами. Представляю, что это такое – добавить сверху к своему рекорду хотя бы один килограмм. Какой это труд! А сразу плюс 20 кг – ну это нельзя поднять на одних только эмоциях! Только когда ты что-то добавил к своей физике.

Иначе, сами понимаете – невозможно.