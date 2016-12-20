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Купите «Эвертону» Дзагоева. Как «Ливерпуль» выиграл в дерби

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Эвертон" дома проиграл "Ливерпулю"
"Эвертон" дома проиграл "Ливерпулю"Источник: Reuters

«Ливерпуль» уже в добавленное время добился победы над «Эвертоном» в 17-м туре чемпионата Англии.

ГРУБИЯН БАРКЛИ

Не далее как неделю назад в издании Liverpool Echo появилась заметка, что «Эвертон» всерьез рассматривает возможность приобретения в январе полузащитника ЦСКА Дзагоева. Мол, главный тренер «ирисок» Роналд Куман нуждается в креативном полузащитнике и россиянин – одна из возможных кандидатур, и спортивный директор ливерпульцев Стивен Уолш даже просматривал Дзагоева во время матча ЦСКА с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Красно-синие, разумеется, все в привычном стиле опровергли. Мол, и никаких запросов в клуб не поступало, и Уолш был на «Уэмбли» просто так, с дружеским визитом. Правда, агент Дзагоева Антон Астафьев заявил, что интерес со стороны «Эвертона» действительно есть и какие-то предварительные контакты с представителями «ирисок» у него были.

В любом случае, смотря ливерпульское дерби, было интересно представить, как бы россиянин мог вписаться в игру «Эвертона» и насколько ему действительно нужен футболист типа Дзагоева. Вывод напрашивался, в общем-то, однозначный. Поскольку креатива хозяевам определенно не хватало.

Понятно, что в соперниках «Ливерпуль» Юргена Клоппа – команда, душащая всех соперников прессингом и не дающая спокойно развивать атаки. Но слишком уж просто играл «Эвертон» - чуть что, сразу длинный заброс вперед на Лукаку, тот борется (благо, что мастерство и физические данные позволяют), если успешно, то мяч сбрасывается на фланг, откуда идет подача в штрафную. Вот, собственно, и все.

А как иначе, если в центре поля у «Эвертона» играют Гейе, этакий Канте версия 2.0, и ирландский боец-работяга Маккарти. При всем уважении, игра в пас и футбольный интеллект явно не входят в число их достоинств. Да и Баркли, отряженный на позицию центрального атакующего хавбека, в развитии атак никакого участия не принимал, и, к примеру, до перерыва запомнился только разорванной майкой, которую почему-то долго никак не мог поменять, грубым фолом на форварде «красных» Ориги в концовке тайма, да неточным дальним ударом, а во второй половине матча – тем, что едва не оторвал ногу Хендерсону, за что должен был получить красную карточку, но отделался только предупреждением.

Дзагоев же – человек, который умеет и не боится держать мяч и играть в пас под прессингом соперника. Как тут не вспомнить сборную России на Евро-2016, вынужденную под давлением соперника пулять мяч вперед на Дзюбу…

ПИРОТЕХНИКА ДЛЯ «КРАСНЫХ»

Впрочем, разрушать игру «Ливерпуля» у «Эвертона» долгое время получалось очень даже неплохо. «Ириски» действовали компактно, накрывали соперника на чужой половине поля, не давая ему долго думать. В этом компоненте Маккарти и Гейе были действительно хороши. В первом тайме у «красных» лишь однажды прошла их фирменная атака: десяток передач в одно касание, прострел Клайна на Ориги, но бельгиец в борьбе с защитником пробил неточно. В итоге до перерыва команды так и не сподобились хотя бы на один удар в створ, и это всего второй такой случай в этом английском сезоне.

Но играть так весь матч «Эвертон» не смог. С началом второго тайма довольно быстро стало понятно, что интрига в матче одна – дожмет ли «Ливерпуль» соперника или «ириски» все же устоят? Не устояли, не дотерпев совсем немного. На пятой добавленной минуте Старридж пробил в штангу, а Мане – пожалуй, лучший игрок в составе гостей – дослал мяч в сетку.

Чем, разумеется, вызвал бурю восторга на гостевом секторе. На поле даже вылетела дымовая шашка – совершенно невиданный для Англии случай, хотя, например, фанаты «Ливерпуля» любят проводить пиротехническим шоу автобус с командой, едущий на «Энфилд» - в Youtube хватает подобных видео. Но то все же за пределами стадиона.

Беспроигрышная серия «красных» в дерби продолжается, достигнув уже 12 матчей только в премьер-лиге. Ну а «Эвертону» и вправду, похоже, стоит задуматься о покупке Дзагоева.

Матч

Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)

Голы

Мане 90 (0:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино

Предупреждения:

Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция

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