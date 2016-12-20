Борис Майоров: Первый канал прощать нельзя! (новые подробности конфликта)

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался свое мнение об отношениях ФХР с Первым каналом.

Напомню, что нынешний московский этап Евротура внезапно был омрачен тем, что после первого поединка россиян, Первый канал отказался транслировать матчи нашей сборной. В итоге два оставшихся поединка показывали по «Матч ТВ».

Смогут ли ФХР и главный телеканал страны в будущем пойти на мировую? И надо ли в принципе иметь дело с партнером, который может в любой момент подвести тебя?

С другой стороны, для популяризации хоккея показывать матчи сборной на общефедеральном канале – как раз то, что надо. Прокомментировать эту непростую ситуацию я предложил эксперту «Советского спорта», который уже на следующий день после турнира летел по заданию ФХР в Якутск.

- Я прекрасно понимаю желание нашей федерации показывать турнир на общедоступном Первом канале, - рассуждает Борис Майоров. - Но если уж канал согласился транслировать хоккей, то надо слово держать! По-моему, так в бизнесе принято повсеместно. Иначе можно лишиться в нем уважения, потерять репутацию.

Если хоккей мешает каким-то другим, более рейтинговым передачам, то зачем вообще огород городить? Зачем называть наш старейший традиционный декабрьский турнир своим именем?

Я бы на месте руководителей ФХР больше не стал бы вообще разговаривать с Первым каналом. Спонсоры, которые будут рады дать нашему декабрьскому турниру свое имя, поверьте, найдутся.

А показывать хоккей можно и по «Матч ТВ». Это такой же федеральный канал. Пусть у «Первого» охват территории немного больше. Но раз он может так грубо подвести партнеров прямо в разгар турнира, накануне хоккейного юбилея… Такое прощать просто нельзя!

…После разговора с Майоровым мне удалось приватно пообщаться и с один из работников «Первого».

Мой собеседник рассказал, что рейтинги на которые официально сослались руководители канала – вовсе не главная проблема. Конфликт произошел из-за того, что ФХР перенесла сроки проведения матчей. Если более конкретно – передвинула привычный субботний поединок на пятницу. И сделало это без согласования с телеканалом. По крайней мере, такова версия людей, работающих на «Первом». А вечер пятницы там котируется выше, чем день субботы с точки зрения прайм-тайм.

Самое обидное, что в этом конфликте по-своему правы обе стороны.

ФХР в этом году превратило московский этап Евротура в настоящий хоккейный праздник. Освобожденный от матча нашей команды «ВТБ Ледовый дворец» принял суперматч легенд. В эти же дни в Москве прошел и всемирный хоккейный форум. К празднику присоединилась и «Советский спорт», который вывел на новую орбиту «Харламов Трофи», объединив торжеством разные поколения наших великих игроков в Музее Отечественного хоккея.

Но надо быть справедливым и к Первому каналу. Там тоже работают профи, которые, кстати, всегда обеспечивали трансляции хоккейных поединков великолепной картинкой. Иное дело – комментаторы. Взыскательных болельщиков со стажем они порой не устраивали. Но и тут надо понимать, что с неспортивной в своем большинстве аудиторией Первого нельзя разговаривать на языке спортивных терминов. Большинство его зрителей в них попросту не разберутся.

В общем суть вовсе не в рейтингах. А в том, что руководителям ФХР и Первого канала надо вновь садится за стол переговоров. И просто услышать друг друга. И отнестись друг к другу с уважением и понимаем всего спектра задач, пожеланий и проблем.

Это возможно. Но только при наличии желания. С обеих сторон.

Но можно и проститься, как предлагает Майоров. На время или навсегда. Наш хоккей от этого не дрогнет. Первый тоже ничего особо не потеряет.

Это просто выбор.

Дружба и понимание. Или равнодушие и игнор.

Выбирайте.

