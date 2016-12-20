«Анжи», что дальше? Почему вокруг клуба столько слухов и ни одного ответа

«Анжи», похоже, вновь в творческом поиске себя и дальнейшего развития клуба.

14 декабря в СМИ появилась новость, что «Анжи» на грани раскола. Якобы в клубе есть серьезные разногласия между руководителями клуба. Суть конфликта не ясна, но сообщалось, что если он не будет разрешен, клуб покинут главный тренер команды Павел Врба и ведущие игроки. И что доигрывать сезон «Анжи» будет дублерами.

Да, грозить дублерами нынче в тренде. «Томь», например, такой тактики сейчас придерживается.

Тем временем в различных СМИ появляются новости об уходе ведущих игроков, в частности, упоминались фамилии Беленова и Бериши. Будто бы все из-за того, что владелец клуба Сулейман Керимов вновь решил поменять курс развития клуба. То есть «Анжи» планирует двигаться к еще более бюджетному варианту? Или назад – в светлое прошлое?

19 декабря появляется информация об уходе Паршивлюка и Яковлева. И вновь сообщается о группе игроков «Анжи», желающих покинуть клуб.

В общем, есть повод встать и громко сказать: «Это все неправда». Или фразу, оставляющую простор для маневра: «Работаем». Но попытки связаться с генеральным и спортивным директорами «Анжи» Сергеем Кораблевым и Сергеем Доронченко пока безрезультатны.

Работа любит тишину. Возможно, в «Анжи» сейчас идет мозговой штурм, от которого зависит зимнее усиление, продление контрактов с лидерами команды. Цели, задачи... Что ж, дело хорошее.

Только в российских реалиях такая тишина – предвестник не очень хороших перемен.

Возможно, они все-таки не будут глобальными. Потому что 28 ноября Сергей Доронченко в своем твиттере пообещал усиление команды:

«За результат команды я несу ответственность. Уверен, что зимой усилимся хорошими игроками, бороться за выживание мы не будем, я вам обещаю!».

За результат команды я несу ответственность, уверен что зимой усилимся хорошими игроками, бороться за выживание мы не будем, я вам обещаю! — Сергей Доронченко (@doronchenko0) 27 ноября 2016 г.

Было бы странно, если б через две недели после такого убедительного выступления клуб распался на множество маленьких бериш, разбежавшихся по другим командам.

Наверняка есть легкое разочарование из-за промежуточного финиша команды – четыре поражения в пяти матчах. Это для лиги с самыми требовательными работодателями – непозволительная роскошь.

И непозволительно так долго молчать – пора уже сказать, что будет с «Анжи». Или хотя бы черкнуть строчку в твиттере.