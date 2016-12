Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

В последних шести матчах Владимир Тарасенко набрал 10 (2+8) очков. Второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ на него не с неба упало. И вот в поединке «Сент-Луис» - «Эдмонтон» мы могли на деле посмотреть, кто лучше в атаке – капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид (уже 40 очков в этом сезоне) или преследующий его Тарасенко (38).

Интересно, что «Эдмонтон» в гостях играл поактивнее. Но счет открыл форвард «Блюз» Кайл Бродзяк, у которого на пятой минуте получился отличный кистевой бросок. «Нефтяники» отыгрались, когда Леон Драйзайтль победил на вбрасывании, шайба отлетела к Тайлеру Питлику, и тот переправил ее в ворота.

Кстати, немец Драйзайтль в эти дни играет лучше, чем канадец Макдэвид. В этом матче он набрал 2 (0+2) очка, а всего имеет 13 (7+6) очков в последних десяти играх. Да, этот парень в огне.

Вторую шайбу «Сент-Луиса» отличным броском с острого угла забил Владимир Тарасенко. Очень хорошее исполнение. Так точно попасть – это уметь надо!

Но больше «Блюз» в атаке не отличились. В третьем периоде счет сравнял Патрик Марун. В овертайме хороший момент был у Тарасенко, но он не забил. А вот Макдэвид отдал вполне обычный пас на ход Нюдженту-Хопкинсу – и тот забил.

Как ни крути, этот раунд Макдэвид у Тарасенко выиграл.

Мы нередко видели, когда матч в НХЛ переносится из-за погодных условий или какого-нибудь урагана. Это обычное дело. Помню, однажды перенесли игру в Баффало, потому что весь город утонул в снеге. Максим Афиногенов потом рассказывал, что решил заночевать прямо на арене. Интересно, где он спал – в своем шкафчике или на ворсистом коврике с эмблемой «Сэйбрз»?

А вот теперь перенесли матч «Каролина» - «Детройт», потому что на стадионе PNC Arena в Роли сломалась система охлаждения. Сначала игру сдвинули на час, а потом вообще убрали из расписания. Она состоится в следующий раз.

И я считаю, лучше так, чем прямо по ходу матча из-подо льда начнет бить фонтан. Хотя оба случая, конечно – беспорядок.

Тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл приехал в Торонто, откуда его уволили в январе 2015 года. И смог обыграть в гостях команду Майка Бэбкока (3:2). «Тут дело не в том, что я хотел что-то доказать, - заметил Карлайл. – Просто эти два очка были нужнее команде, чем лично мне. Горжусь своими парнями».

Хотя для «Торонто» все складывалось хорошо, и на восьмой минуте Остон Мэттьюз открыл счет с передачи Никиты Зайцева. Российский защитник очень хорошо набросил шайбу от синей линии. Вообще Зайцев в этом сезоне набрал 11 (1+10) очков в 30 матчах при полезности «-9», а еще 43 броска, 70 силовых приемов, 43 блока.

В целом не скажешь, что новичок Зайцев претендует на «Колдер Трофи». Но он сразу же закрепился в составе молодого «Торонто», получает бесценный опыт от Бэбкока. И все это также идет на пользу сборной России.

