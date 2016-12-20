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Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


В последних шести матчах Владимир Тарасенко набрал 10 (2+8) очков. Второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ на него не с неба упало. И вот в поединке «Сент-Луис» - «Эдмонтон» мы могли на деле посмотреть, кто лучше в атаке – капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид (уже 40 очков в этом сезоне) или преследующий его Тарасенко (38).

Интересно, что «Эдмонтон» в гостях играл поактивнее. Но счет открыл форвард «Блюз» Кайл Бродзяк, у которого на пятой минуте получился отличный кистевой бросок. «Нефтяники» отыгрались, когда Леон Драйзайтль победил на вбрасывании, шайба отлетела к Тайлеру Питлику, и тот переправил ее в ворота.

Кстати, немец Драйзайтль в эти дни играет лучше, чем канадец Макдэвид. В этом матче он набрал 2 (0+2) очка, а всего имеет 13 (7+6) очков в последних десяти играх. Да, этот парень в огне.

Вторую шайбу «Сент-Луиса» отличным броском с острого угла забил Владимир Тарасенко. Очень хорошее исполнение. Так точно попасть – это уметь надо!

Но больше «Блюз» в атаке не отличились. В третьем периоде счет сравнял Патрик Марун. В овертайме хороший момент был у Тарасенко, но он не забил. А вот Макдэвид отдал вполне обычный пас на ход Нюдженту-Хопкинсу – и тот забил.

Как ни крути, этот раунд Макдэвид у Тарасенко выиграл.

КУРЬЕЗ ДНЯ

Мы нередко видели, когда матч в НХЛ переносится из-за погодных условий или какого-нибудь урагана. Это обычное дело. Помню, однажды перенесли игру в Баффало, потому что весь город утонул в снеге. Максим Афиногенов потом рассказывал, что решил заночевать прямо на арене. Интересно, где он спал – в своем шкафчике или на ворсистом коврике с эмблемой «Сэйбрз»?

А вот теперь перенесли матч «Каролина» - «Детройт», потому что на стадионе PNC Arena в Роли сломалась система охлаждения. Сначала игру сдвинули на час, а потом вообще убрали из расписания. Она состоится в следующий раз.

И я считаю, лучше так, чем прямо по ходу матча из-подо льда начнет бить фонтан. Хотя оба случая, конечно – беспорядок.

ПАС ДНЯ


Тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл приехал в Торонто, откуда его уволили в январе 2015 года. И смог обыграть в гостях команду Майка Бэбкока (3:2). «Тут дело не в том, что я хотел что-то доказать, - заметил Карлайл. – Просто эти два очка были нужнее команде, чем лично мне. Горжусь своими парнями».

Хотя для «Торонто» все складывалось хорошо, и на восьмой минуте Остон Мэттьюз открыл счет с передачи Никиты Зайцева. Российский защитник очень хорошо набросил шайбу от синей линии. Вообще Зайцев в этом сезоне набрал 11 (1+10) очков в 30 матчах при полезности «-9», а еще 43 броска, 70 силовых приемов, 43 блока.

В целом не скажешь, что новичок Зайцев претендует на «Колдер Трофи». Но он сразу же закрепился в составе молодого «Торонто», получает бесценный опыт от Бэбкока. И все это также идет на пользу сборной России.

РЕШЕНИЕ ДНЯ

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить владельца «Флорида Пантерз», бывшего офицера армии США Винсента Виолу, секретарем армии.

Надо напомнить, что Виола – выпускник академии «Вест Поинт» и ветеран армии США. Он служил в воздушно-десантной дивизии и занимался делами национальной безопасности.

Вот что сказал Трамп по этому поводу: «Я горжусь, что секретарем армии станет такой квалифицированный и самоотверженный человек, как Винсент Виола. И на военной службе, и в мире бизнеса он всегда показывал свои лидерские качества в любом трудном деле. Американцы должны быть уверены, что Винни Виола сделает все для безопасности нашей страны».

Это тут же породило мем в интернете: кого еще в НХЛ можно продвинуть в правительство США? И появились версии вроде такой: «Бобби Кларк отлично боролся с русскими, пусть в правительстве защищает нас от их хакеров».

Ну и теперь, наверное, «Флорида» будет еще лучше играть в защите. Виола сможет построить крепкую оборону.

ПЕСНЯ ДНЯ


Александр Радулов в последних девяти матчах аж семь раз уходил со льда, вообще не набирая очков. Что-то он сбавил темп. Но в Монреале его по-прежнему обожают.

Одно проявление народной любви потрясло. Знаете такого певца Мэтта Лорана из провинции Квебек? Он еще исполнял роль Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Так вот, он приехал на Красную площадь, встал под падающим снегом в свитере «Монреаля» и начал играть на гавайской гитаре перед собором Василия Блаженного.

Лоран посвятил песню Радулову, чья фамилия рифмовалась с «love», а на французском мелькали такие слова, как «Кубок Стэнли».

Когда люди тебя так любят, то и хоккейное вдохновение обязательно придет. Тем более травмированный центр их звена Алекс Гальченюк должен вернуться в связку к Радулову уже в феврале. И вот тогда Сашу прорвет.

ЦИТАТА

«Артемий Панарин признан первой звездой недели НХЛ? Отлично! Но думаю, мы с Темой в прошлом сезоне играли лучше. Своего пика наше звено еще не достигло».

Артем АНИСИМОВ, форвард «Чикаго»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ)

2** – Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Нэшвиллом» (1:2 бул.)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Анахаймом» (2:3)

ТАБЛО

Матч

Сент-Луис - Эдмонтон - 2:3 О.Т. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Бродзяк (Шаттенкирк), 4:20 (1:0). Питлик (Драйзайтль), 11:44 (1:1). Тарасенко (Фаббри, Парайко), 12:17 (2:1). Марун (Драйзайтль, Дэвидсон), 45:47 (2:2). Ньюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид), 62:55 (2:3).

Место и дата

20 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 4, 17.55)
Якупов (0+0; 0, 0, 0, 10.32)

Матч

Филадельфия - Нэшвилл - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Макдональд (Ворачек, Проворов), 10:32 (1:0). Форсберг (Экхольм, Ирвин), 51:46 (1:1).

Победный буллит:

Эллис - 1:2.

Место и дата

20 декабря 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 13.41)
Проворов (0+1; 0, 0, 0, 24.58)

Матч

Торонто - Анахайм - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

Мэттьюз (Зайцев, Хьюман), 27:27 (1:0). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 38:01 (1:1 - бол.). Ритчи (Каше), 41:21 (1:2). Кадри (Ханвик), 51:42 (2:2). Фаулер (Кеслер), 53:08 (2:3 - бол.).

Место и дата

20 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Т: Зайцев (0+1; +1, 2, 3, 24.26)
Сошников (0+0; 0, 0, 0, 13.18)

Матч

Аризона - Калгари - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы:

Дворак (Джурис), 5:12 (1:0). Баклунд (Хэмилтон Д., Ткачук), 28:10 (1:1 - бол.). Брауэр (Верстиг, Годро), 40:20 (1:2 - бол.). Уайт (Дворак), 49:07 (2:2). Верстиг (Брауэр, Монахан), 52:25 (2:3 - бол.). Броди (Ткачук), 59:00 (2:4 - п.в.).

Место и дата

20 декабря 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время. 

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