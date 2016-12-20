Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





В последних шести матчах Владимир Тарасенко набрал 10 (2+8) очков. Второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ на него не с неба упало. И вот в поединке «Сент-Луис» - «Эдмонтон» мы могли на деле посмотреть, кто лучше в атаке – капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид (уже 40 очков в этом сезоне) или преследующий его Тарасенко (38).

Интересно, что «Эдмонтон» в гостях играл поактивнее. Но счет открыл форвард «Блюз» Кайл Бродзяк, у которого на пятой минуте получился отличный кистевой бросок. «Нефтяники» отыгрались, когда Леон Драйзайтль победил на вбрасывании, шайба отлетела к Тайлеру Питлику, и тот переправил ее в ворота.

Кстати, немец Драйзайтль в эти дни играет лучше, чем канадец Макдэвид. В этом матче он набрал 2 (0+2) очка, а всего имеет 13 (7+6) очков в последних десяти играх. Да, этот парень в огне.

Вторую шайбу «Сент-Луиса» отличным броском с острого угла забил Владимир Тарасенко. Очень хорошее исполнение. Так точно попасть – это уметь надо!

Но больше «Блюз» в атаке не отличились. В третьем периоде счет сравнял Патрик Марун. В овертайме хороший момент был у Тарасенко, но он не забил. А вот Макдэвид отдал вполне обычный пас на ход Нюдженту-Хопкинсу – и тот забил.

Как ни крути, этот раунд Макдэвид у Тарасенко выиграл.

КУРЬЕЗ ДНЯ

Мы нередко видели, когда матч в НХЛ переносится из-за погодных условий или какого-нибудь урагана. Это обычное дело. Помню, однажды перенесли игру в Баффало, потому что весь город утонул в снеге. Максим Афиногенов потом рассказывал, что решил заночевать прямо на арене. Интересно, где он спал – в своем шкафчике или на ворсистом коврике с эмблемой «Сэйбрз»?

А вот теперь перенесли матч «Каролина» - «Детройт», потому что на стадионе PNC Arena в Роли сломалась система охлаждения. Сначала игру сдвинули на час, а потом вообще убрали из расписания. Она состоится в следующий раз.

И я считаю, лучше так, чем прямо по ходу матча из-подо льда начнет бить фонтан. Хотя оба случая, конечно – беспорядок.

ПАС ДНЯ





Тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл приехал в Торонто, откуда его уволили в январе 2015 года. И смог обыграть в гостях команду Майка Бэбкока (3:2). «Тут дело не в том, что я хотел что-то доказать, - заметил Карлайл. – Просто эти два очка были нужнее команде, чем лично мне. Горжусь своими парнями».

Хотя для «Торонто» все складывалось хорошо, и на восьмой минуте Остон Мэттьюз открыл счет с передачи Никиты Зайцева. Российский защитник очень хорошо набросил шайбу от синей линии. Вообще Зайцев в этом сезоне набрал 11 (1+10) очков в 30 матчах при полезности «-9», а еще 43 броска, 70 силовых приемов, 43 блока.

В целом не скажешь, что новичок Зайцев претендует на «Колдер Трофи». Но он сразу же закрепился в составе молодого «Торонто», получает бесценный опыт от Бэбкока. И все это также идет на пользу сборной России.

РЕШЕНИЕ ДНЯ

The Florida Panthers owner will be in charge of the military? pic.twitter.com/fxJFHHIVEp — Christmas Ham Sinkie (@DMMusings) 19 декабря 2016 г.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить владельца «Флорида Пантерз», бывшего офицера армии США Винсента Виолу, секретарем армии.

Надо напомнить, что Виола – выпускник академии «Вест Поинт» и ветеран армии США. Он служил в воздушно-десантной дивизии и занимался делами национальной безопасности.

Вот что сказал Трамп по этому поводу: «Я горжусь, что секретарем армии станет такой квалифицированный и самоотверженный человек, как Винсент Виола. И на военной службе, и в мире бизнеса он всегда показывал свои лидерские качества в любом трудном деле. Американцы должны быть уверены, что Винни Виола сделает все для безопасности нашей страны».

Это тут же породило мем в интернете: кого еще в НХЛ можно продвинуть в правительство США? И появились версии вроде такой: «Бобби Кларк отлично боролся с русскими, пусть в правительстве защищает нас от их хакеров».

Ну и теперь, наверное, «Флорида» будет еще лучше играть в защите. Виола сможет построить крепкую оборону.

ПЕСНЯ ДНЯ





Александр Радулов в последних девяти матчах аж семь раз уходил со льда, вообще не набирая очков. Что-то он сбавил темп. Но в Монреале его по-прежнему обожают.

Одно проявление народной любви потрясло. Знаете такого певца Мэтта Лорана из провинции Квебек? Он еще исполнял роль Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Так вот, он приехал на Красную площадь, встал под падающим снегом в свитере «Монреаля» и начал играть на гавайской гитаре перед собором Василия Блаженного.

Лоран посвятил песню Радулову, чья фамилия рифмовалась с «love», а на французском мелькали такие слова, как «Кубок Стэнли».

Когда люди тебя так любят, то и хоккейное вдохновение обязательно придет. Тем более травмированный центр их звена Алекс Гальченюк должен вернуться в связку к Радулову уже в феврале. И вот тогда Сашу прорвет.

ЦИТАТА

«Артемий Панарин признан первой звездой недели НХЛ? Отлично! Но думаю, мы с Темой в прошлом сезоне играли лучше. Своего пика наше звено еще не достигло».

Артем АНИСИМОВ, форвард «Чикаго»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ)

2** – Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Нэшвиллом» (1:2 бул.)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Анахаймом» (2:3)

ТАБЛО

СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 4, 17.55)

Якупов (0+0; 0, 0, 0, 10.32)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 13.41)

Проворов (0+1; 0, 0, 0, 24.58)

Т: Зайцев (0+1; +1, 2, 3, 24.26)

Сошников (0+0; 0, 0, 0, 13.18)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.