Зачем вернулась Костнер? Знаменитая итальянка снова на льду (видео)

Пока чемпионка мира Евгения Медведева выигрывала финал «Гран-при» в Марселе, не так уж и далеко от этого средиземноморского города, в Загребе, на скромном турнире «Золотой пируэт» при полном отсутствии какого-либо массового внимания состоялось возвращение в большой спорт бронзовой медалистки Олимпийских игр в Сочи, культовой фигуристки последних лет десяти итальянки Каролины Костнер.

Слова про культовость — не преувеличение. Именно Костнер очень любят приводить в пример специалисты, когда говорят об эталонном умении фигуристки чувствовать музыку и выражать ее на льду. Произвольная программа «Болеро», с которой Каролина, собственно, и выиграла сочинскую бронзу, признана выдающейся с точки зрения переноса движений с балетной сцены на лед. Сильной стороной Костнер является и скольжение — когда итальянка, словно не тратя вообще никаких усилий, едва заметными движениями набирает огромную скорость, это не может не впечатлять.

Вскоре после Олимпиады в Сочи у Костнер, как известно, возникли неожиданные для фигуристки проблемы. Она была уличена в антидопинговом нарушении — а именно в том, что помогала скрывать факт применения запрещенных препаратов своему бывшему бойфренду, итальянскому легкоатлету Алексу Швацеру. Олимпийский чемпион 2008 года хранил в доме своей подруги ЭПО, а также несколько раз прятался у нее в тот момент, когда по его душу приходили допинговые офицеры. Проступок же Каролины состоял в том, что она врала, когда говорила, что его нет дома.

Срок дисквалификации Костнер, впрочем, оказался не слишком долгим, и весной нынешнего года она вновь получила возможность выступать в соревнованиях. Но для начала надо было набрать форму, и с этим, естественно, возникли проблемы. И не только из-за двухлетнего перерыва. Олимпиада в Сочи стала для Костнер той вершиной, которую она покорила после долгого пути — пусть ей досталась только бронза. С эмоциональной точки зрения заставить себя вновь истязать тренировками очень сложно. По большому счету, войти второй раз в эту реку не удалось сделать обеим российским героиням Сочи — Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой, а ведь Каролина, в отличие от них, далеко не в тинейджерском возрасте. Ей сейчас 29.

Однако Костнер не опустила руки, когда поняла, что будет трудно, и обратилась за помощью к человеку, которого всегда считала одним из самых выдающихся специалистов в фигурном катании — Алексею Мишину. С Профессором Каролина эпизодически пересекалась на сборах и раньше. Приехала к нему этим летом — и в итоге решила тренироваться с ним на постоянной основе в Санкт-Петербурге. Главной задачей для Костнер было восстановление тройных прыжков — и с ней она, как объявил Мишин еще осенью, справилась.

Но в фигурном катании, как известно, требуется демонстрация этих прыжков не просто так, а в совокупности с другими элементами — то есть, исполнение того, что называется программой. И вот с этим у Костнер остаются серьезные проблемы. Если на короткую программу энергии у Каролины еще хватает (хотя в Хорватии она и в ней ошибалась), то четыре минуты произвольного катания ей вынести пока не под силу. Костнер ее, что называется, не доезжает — визуально уже на третьей минуте у нее начинается борьба с собственным организмом, который просит прекратить его нагружать. Отсюда и ошибки, и общее впечатление отсутствия какой-либо стройности в программе. Так было в Загребе, так было и на чемпионате Италии, который прошел на прошлой неделе.

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Самое же главное, о чем хочется сказать — это о содержании нынешнего катания Костнер. Либо Каролина сделала это сознательно, либо с ней произошла разительная перемена, но вся художественность у нее куда-то делась. Хореография короткой программы, мягко говоря, очень сомнительна — даже если счесть ее за новое слово. А в произвольной артистическое начало итальянской фигуристки полностью затмевается необходимостью бороться за элементы. Глядя на нынешнюю Костнер в ее соревновательных программах, даже не скажешь, что на льду экс-чемпионка мира и медалистка Олимпиады.

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Несет ли возвращение Костнер какую-либо угрозу доминированию российских фигуристок на европейской арене? На данный момент ответ однозначен — нет. С самым простым каскадом «3-3» из двух тулупов в короткой программе и с неспособностью чисто исполнить и половину прыжков в произвольной Каролина может претендовать на чемпионате Европы на четвертое место — любые три россиянки из пяти-шести лучших в нашей стране ее должны обыгрывать. Правда, при условии адекватного судейства. В Загребе, например, его не было — за откровенно провальную произвольную программу арбитры насыпали Костнер столько баллов, сколько ей было нужно для итоговой победы над Елизаветой Туктамышевой и Аленой Леоновой. Хотя на самом деле обе наши фигуристки должны были стоять выше.

Пытаться же найти ответ на вопрос, зачем вообще Костнер вернулась, наверное, бессмысленно, ибо спортсменами, да и не только ими, зачастую движут мотивы, далекие от понимания. Если за олимпийским золотом, то до него Каролине в данный момент очень и очень далеко. Если же из любви к искусству — то тогда ее возвращение можно только приветствовать. Пусть это уже и не та Костнер, что была несколько лет назад — у нее очень многому можно поучиться.