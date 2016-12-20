Встанем с «Локо» в хоровод

Ноу-хау от «Локомотива»: клуб приглашает болельщиков команды и всех москвичей отдохнуть на стадионе в Черкизове в преддверии новогодних праздников. В клубе всерьез задумались над тем, как использовать территорию стадиона для круглогодичного досуга.

С 23 по 25 декабря на стадионе «Локомотив» состоится новогодний фестиваль – и для футбольных арен в России это пока в новинку. Фестиваль на «Локомотиве» объединит в себе большую ярмарку (подарки, поделки, угощения!), ёлочный базар, ледовый каток, площадки по спортивным состязаниям, традиционные зимние забавы, множество других развлечений и новогодних сюрпризов. В футбольном манеже состоится турнир среди журналистов на призы газеты «Советский спорт».

Своеобразной кульминацией праздника должен стать огромный хоровод вокруг стадиона – устроители рассчитывают поставить рекорд по ширине и зафиксировать достижение в Книге рекордов Гинесса.

- Новогодний фестиваль – это стремление привлечь на стадион новых болельщиков или что-то еще? - вопрос исполнительному директору ФК «Локомотив» Алексею Киричеку.

- Это часть нашей программы по работе с аудиторией, в которой важное место уделяется и привлечению зрителей на стадион, и созданию комфортной зоны отдыха для москвичей. Новогодний фестиваль – это, скажем так, пробный шар. Планируем широко отмечать другие народные праздники, к примеру, Масленицу. Места на стадионе у нас достаточно, 26 гектаров, идей тоже.

- Тем самым, клуб хочет показать, что стадион – это не только футбольные матчи.

- Совершенно верно. У нас есть все условия для занятий спортом, семейного отдыха, проведения переговоров. Что касается аренды помещений, то на «Локомотиве» обширный выбор - от спортивных площадок до большой игровой комнаты, где можно проводить детские праздники. Все это мы и хотим донести до людей. Наш стадион будет открыт для всех, кто любит спорт, активный отдых, встречи с друзьями и деловыми партнерами.

И даже зимой мы готовы показать, пожалуй, главное на любом футбольном стадионе - поле. У некоторых людей, не посещавших стадион, существует барьер: мол, футбол – это только для фанатов и заядлых болельщиков. Но оказавшись на стадионе, человек поймет: это территория, где каждый может чувствовать себя уютно. И обязательно сюда вернётся.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» и участник праздника в Черкизове: - Новый год для каждой семьи – событие радостное и долгожданное. Эти ощущения не покидают меня с детства: ждешь-ждешь этот праздник, буквально дни подсчитываешь. Наконец, семья собирается вместе, начинается веселье, и на всех хватает угощений. «Локомотив» - это тоже семья, и я очень рад, что новогодний праздник приходит на наш стадион. До встречи в Черкизове!

Расписание:

16–22 декабря: 11:00 – 21:00. Каток и ёлочный базар

23 декабря: 15:00 – 21:00. Начало работы фестиваля

24 декабря: 12:00 – 21:00. Спортивные игры и мастер-классы

25 декабря: 12:00 – 17:00. Семейный праздник «Забавное воскресенье». Индивидуальный билет -200 руб. (без подарка). Семейный билет (двое взрослых и ребенок до 14 лет) – 500 руб. включён сладкий подарок для ребёнка, который он получит из рук Деда Мороза).

Стадион «Локомотив», ул. Большая Черкизовская, 125а