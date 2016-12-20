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«Петров говорил Тарасову: сами уходите!» Что видел лучший снайпер СКА 70-х

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Петр Андреев и Александр Якушев
Петр Андреев и Александр ЯкушевИсточник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В 14 лет Петр Андреев не думал, что приведет СКА к первым медалям в истории. «Советский спорт» – об одном из главных творцов бронзы 1971-го.

«Все пять шайб в ворота СКА забросил я»

Кто-то пришел из футбола, кого-то отдали заниматься, чтобы уберечь от хулиганских компаний. Петр Андреев стал хоккеистом, потому что поступил в военное училище, переехав в 14 лет из Москвы в Ленинград. Выступать за команду мастеров и бороться за трофеи он не хотел – играл просто так, для себя. И сам того не подозревая, делал это хорошо. Через какое-то время его заметили и пригласили в молодежную команду клуба «Кировец», который участвовал в чемпионате Петербурга.

Кроме того турнира, в городе проходила Спартакиада. В ней участвовали четыре общества: «Спартак», СКА, «Динамо» и «Труд» – к нему как раз-таки относился «Кировец». В финале встретились армейцы и трудовики, матч завершился со счетом 5:5.

– Все шайбы в ворота СКА забросил я, – вспоминает Андреев эти, как оказалось, судьбоносные голы. – После игры ко мне подошел мужчина и сказал: «Завтра вам нужно приехать на улицу Плеханова» (сейчас – Казанская улица – Прим. ред.) Я же неместный, не знал, что это за место. Там СКА тренировался на небольшом катке, примерно 20 на 20 метров. Тем мужчиной оказался Николай Пучков. Я пришел на тренировку и увидел, как он занимается с командой.

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«Петров спорил с Тарасовым до хрипоты»

В сезоне-1966/67 – дебютном для Андреева в составе армейцев ­– 19-летний хоккеист провел всего один матч. И однажды, сидя в запасе, он увидел следующее:

– Мы играли со «Спартаком». Вижу со скамейки: хоккеисты играть перестали, шоркаются чего-то. Судья потом подъезжает и спрашивает: «Вы чего не играете?». Оказалось, что у кого-то из игроков золотая челюсть выпала, они ее искать начали.

Дальше дела у Андреева пошли лучше: он стал лидером и незаменимым игроком команды: забивал почти в каждом сезоне по 20 шайб. В сезоне-1969/70 форвард заработал 34 (22+12) очка в 44 встречах, за что был вызван в сборную СССР на турнир на призы газеты «Известия». В своих трех матчах голов он не забил, зато ему довелось сыграть вместе с Валерием Харламовым, Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, который не стеснялся перечить самому Анатолию Тарасову.

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– Петров спорил с ним до хрипоты, но Анатолий Владимирович ничего не мог сделать, – рассказывает Андреев. – Ведь Петров – великий игрок, держал все звено, попробуй его сними! Помню, идет собрание, Тарасов рассказывает, как мы будем играть, а Петров ему: «Мы будем играть по-другому!». Тарасов в ответ: «Ты что?! А ну иди отсюда, мешаешь вести собрание!». Петров говорит: «Сами уходите! Я готовлюсь к игре, почему я должен уйти?»

«Пучков не знал, кого ставить на концовку  матча со «Спартаком»

Перед сезоном-1970/71 у СКА не стояло задачи взять медали, нужно было просто достойно выступить. Тогда и подумать никто не мог, что команда из Ленинграда может попасть в тройку – за медали почти всегда боролись ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Но четыре поражения подряд на старте сезона не устроили руководство СКА, и хоккеистов вызвали на собрание.

Разговор получился серьезным, речь заходила даже о снятии погонов и отчислении – ведь многие были из военного училища. До этого не дошло: после беседы с «верхами» игроки поговорили уже между собой и услышали друг друга. Петербуржцы поднялись со дна таблицы и приблизились к третьему месту, на котором шел «Спартак».

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Команды проводили между собой по пять матчей. СКА в четырех встречах дважды обыграл красно-белых (5:4, 3:1), один раз проиграл (3:4) и сыграл вничью (2:2). Последнюю игру оставалось провести 22 апреля на льду «Юбилейного».

– «Спартак» играл отлично, нам было тяжеловато. После второго периода счет – 1:3, мы не знали, что делать, – признает Андреев. – Народ требовал победы, нам тоже ее хотелось. Но потом Слава Солодухин сократил отставание, а Валентин Панюхин счет сравнял.

– Оставалось чуть больше минуты до конца третьего периода, – вспоминает события 45-летней давности Петр Владимирович теперь. – Я увидел в углу зоны «Спартака» защитника с шайбой. Он стоял, крутился с ней. Ну, я и пошел на него, отобрал и заметил, что в воротах никого нет. Я быстро отдал пас Сергею Солодухину, он забил, но до сирены еще несколько секунд. Тогда же тайм-аутов не было, но мы непроизвольно все собрались вокруг Пучкова, а он не знал, кого поставить на оставшееся время. Так ничего и не сказал – мы своей пятеркой вернулись на вбрасывание и доиграли.

«Забиваешь много – начинают винить»

После завоевания бронзы результаты СКА пошли на спад, а в сезоне-1974/75 армейцы могли вылететь из Высшей лиги СССР. Перед началом чемпионата сильно заболел Николай Пучков, его заменили на Олега Сивкова, чье понятие хоккея отличалось, методы работы были другими – это сказалось на игре. Андреев сохранил свою результативность, но легче от этого не было:

– Когда забиваешь много шайб, а команда чаще всего проигрывает, все почему-то начинают винить того, кто забивает, – объясняет Андреев. – Спрашивают, почему так мало забил?Но если бы СКА все-таки вылетел – ничего страшного не было бы. В сезоне-1968/69 мы играли в Первой лиге. Тогда после первой части чемпионата СССР команды, занявшие места с 7-го по 12-е, переходили туда. Мы провели 68 матчей. Благодаря этим играм я стал бомбардиром.

Андреев – третий бомбардир в истории СКА, на его счету 264 (174+90) очка. Выше только Максим Сушинский и Вячеслав Лавров.

Нападающий закончил карьеру в 32 года: начал понимать, что скорость ушла, забивать стал меньше, но с хоккеем при этом расставаться не хотел. Уволившись из СКА в 1979-м, он два года отучился в Высшей школе тренеров и связал себя с этой профессией на 20 лет. Сейчас Андреев уже не тренирует, но на льду в ветеранских матчах периодически появляется.

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

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