Васильев: Не отказываюсь ни от одного слова! Судейство матчей «Лиона» – странное

В воскресенье после матча Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» (1:3) генеральный директор команды хозяев Вадим Васильев заявил, что судьи всегда помогают «Лиону». Эти слова вызвали скандал во французском футболе. В интервью L’Equipe наш соотечественник уточнил свою позицию.

- Ваше заявление СМИ воскресенье вечером вызвало скандал. Что конкретно хотели сказать?

- Приятно поговорить в более спокойной обстановке. Я не из тех, кто жалуется на судейство. За четыре года это случилось лишь однажды, после поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» в 2015 году. Я хотел обсудить особую атмосферу вокруг матчей «Лиона». Я сильно выразился, но мои обвинения не были адресованы конкретно господину Буке. Меня возмущает то, что твориться вокруг матчей «Лиона». И не меня одного, много уже было до меня разговоров на этот счет.

- В интервью нашей газете Жан-Мишель Ола (хозяин «Лиона» – прим. ред.) сказал, что не понял вашей агрессии, что всегда поддерживал и симпатизировал «Монако». Он требует извинений – тогда готов все забыть.

- Но мы тоже поддержали Жана-Мишеля Ола и «Лион», когда у них были финансовые проблемы (в частности купив Антони Марсиаля за 5 миллионов евро в 2013-м году). Я бился за то, чтобы он вошел в административный совет профессиональной лиги. Я его уважаю и продолжаю уважать. Замечательный, умный человек. Но есть забавная статистика: «Лион» чаще всех в чемпионате играл в численном большинстве и чаще всех бил пенальти (7). Поэтому я и за то, чтобы ввести видео в судейство французского футбола.

- Вы сказали, что многие президенты клубов солидарны с вами.

- Конечно. Я получил много писем с поддержкой. Я сказал всем известные факты. В течение трех лет я регулярно слышал закулисные разговоры вокруг этого. Но я первый, кто сказал прямо и открыто.

- Не погорячились?

- Нет. Не отказываюсь ни от одного слова. Хотя, может быть, по форме заявление и было слишком эмоционально… Но все по сути все правильно.

- Господин Ола сказал, что вы нарветесь на серьезные санкции, если не докажете обвинения.

- Ола волен говорить, что хочет. Мы не в состоянии войны. Но есть определенная тенденция, о которой надо говорить. Я мог бы высказаться в узком кругу, но сделал заявление прессе. Кто хочет, тоже может высказаться на этот счет.

- Не хотели извиниться перед господином Ола?

- Извиниться? За что? С какой стати я должен извиняться! Надо прояснить ситуацию. Чем больше мы будем говорить о ситуации вокруг матчей «Лиона», тем быстрее ее исправим. Но главная цель - повысить уровень судейства в целом.

- Ола считает, что вы обвинили судейство в матчах «Лиона» в коррупции.

- Нет! Он меня не так понял. Я этого никогда не говорил. Чего-то его занесло

- Так в чем суть обвинений? На судей давят, как-то на них влияют?

- Вот-вот, типа этого.

- Ваш тренер не оспаривал решения судьи (удаление Бенджамина Менди на 40-й минуте), но говорил о провокационном поведении игроков «Лиона». Вы тоже так думаете?

- Да, Леонарду Жардим прав. В воскресенье были провокации. Я прочитал заявления Кристофа Галтье (тренер «Сент-Этьена»), он сказал, что все это в духе «Лиона», они всегда так себя ведут. Ведь так? Вот в чем дело. А не в конкретном пенальти или в других решениях арбитра.

- И как эту проблему решить?

- Говорить о ней в полный голос, что я и сделал в воскресенье. Тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Я это дело так не оставлю. Я все время буду отстаивать интересы своего клуба.