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Васильев: Не отказываюсь ни от одного слова! Судейство матчей «Лиона» – странное

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии
Васильев: Не отказываюсь ни от одного слова! Судейство матчей «Лиона» – странное
Источник: ФК «Монако»

В воскресенье после матча Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» (1:3) генеральный директор команды хозяев Вадим Васильев заявил, что судьи всегда помогают «Лиону». Эти слова вызвали скандал во французском футболе. В интервью L’Equipe наш соотечественник уточнил свою позицию.

- Ваше заявление СМИ воскресенье вечером вызвало скандал. Что конкретно хотели сказать?
- Приятно поговорить в более спокойной обстановке. Я не из тех, кто жалуется на судейство. За четыре года это случилось лишь однажды, после поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» в 2015 году. Я хотел обсудить особую атмосферу вокруг матчей «Лиона». Я сильно выразился, но мои обвинения не были адресованы конкретно господину Буке. Меня возмущает то, что твориться вокруг матчей «Лиона». И не меня одного, много уже было до меня разговоров на этот счет.

- В интервью нашей газете Жан-Мишель Ола (хозяин «Лиона»  прим. ред.) сказал, что не понял вашей агрессии, что всегда поддерживал и симпатизировал «Монако». Он требует извинений – тогда готов все забыть.
- Но мы тоже поддержали Жана-Мишеля Ола и «Лион», когда у них были финансовые проблемы (в частности купив Антони Марсиаля за 5 миллионов евро в 2013-м году). Я бился за то, чтобы он вошел в административный совет профессиональной лиги. Я его уважаю и продолжаю уважать. Замечательный, умный человек. Но есть забавная статистика: «Лион» чаще всех в чемпионате играл в численном большинстве и чаще всех бил пенальти (7). Поэтому я и за то, чтобы ввести видео в судейство французского футбола.

- Вы сказали, что многие президенты клубов солидарны с вами.
- Конечно. Я получил много писем с поддержкой. Я сказал всем известные факты. В течение трех лет я регулярно слышал закулисные разговоры вокруг этого. Но я первый, кто сказал прямо и открыто.

- Не погорячились?
- Нет. Не отказываюсь ни от одного слова. Хотя, может быть, по форме заявление и было слишком эмоционально… Но все по сути все правильно.

- Господин Ола сказал, что вы нарветесь на серьезные санкции, если не докажете обвинения.
- Ола волен говорить, что хочет. Мы не в состоянии войны. Но есть определенная тенденция, о которой надо говорить. Я мог бы высказаться в узком кругу, но сделал заявление прессе. Кто хочет, тоже может высказаться на этот счет.

- Не хотели извиниться перед господином Ола?
- Извиниться? За что? С какой стати я должен извиняться! Надо прояснить ситуацию. Чем больше мы будем говорить о ситуации вокруг матчей «Лиона», тем быстрее ее исправим. Но главная цель - повысить уровень судейства в целом.

Ола считает, что вы обвинили судейство в матчах «Лиона» в коррупции.  
- Нет! Он меня не так понял. Я этого никогда не говорил. Чего-то его занесло

- Так в чем суть обвинений? На судей давят, как-то на них влияют?
- Вот-вот, типа этого.

- Ваш тренер не оспаривал решения судьи (удаление Бенджамина Менди на 40-й минуте), но говорил о провокационном поведении игроков «Лиона». Вы тоже так думаете?
- Да, Леонарду Жардим прав. В воскресенье были провокации. Я прочитал заявления Кристофа Галтье (тренер «Сент-Этьена»), он сказал, что все это в духе «Лиона», они всегда так себя ведут. Ведь так? Вот в чем дело. А не в конкретном пенальти или в других решениях арбитра.

- И как эту проблему решить?
- Говорить о ней в полный голос, что я и сделал в воскресенье. Тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Я это дело так не оставлю. Я все время буду отстаивать интересы своего клуба. 

Матч

Монако - Лион - 1:3 (0:1)

Голы

Геззаль 29 (0:1). Вальбуэна 65 (0:2). Бакайоко 71 (1:2). Ляказетт 87 (1:3).

Состав

Монако: Субашич, Фабиньо (Каррильо, 86), Менди, Сидибе (Мбаппе, 77), Эмерсон, Глик, Силва, Лемар, Бакайоко, Жермен (Дирар, 63), Фалькао

Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 77), Морель, Дьякаби, Янга-Мбива, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Геззаль (Корне, 84), Ляказетт, Фекир (Рыбус, 83)

Незабитые пенальти

Ляказетт (Лион), 56

Предупреждения:

Сидибе, 27; Силва, 52; Фабиньо, 53; Глик, 56 - Янга-Мбива, 43; Вальбуэна, 74

Удаления:

Менди, 40 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция

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