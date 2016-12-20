Рекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 17-го тура английской премьер-лиги.

РЕКОРДЫ СУЩЕСТВУЮТ, ЧТОБЫ ИХ БИТЬ

«Челси», обыграв «Кристал Пэлас», одержал 11-ю победу подряд в премьер-лиге, повторив клубный рекорд, датированный 2009-м годом (тогда, правда, серия растянулась на два сезона – 2008/09 и 2009/10). До абсолютного рекорда премьер-лиги – 14 побед подряд – установленного «Арсеналом» в 2002 году (там серия тоже растянулась на два сезона), осталось совсем чуть-чуть.

Но ближайший матч – против «Борнмута» - станет для «Челси» тяжелым испытанием. Игру из-за дисквалификации пропустят Нголо Канте и Диего Коста – люди, неизменно выходившие в стартовом составе во всех играх чемпионата. Касательно француза есть просто невероятная статистика – когда он на поле, его команда побеждает в 68,5% случаев. Лучший показатель в премьер-лиге среди игроков, проведших более 50 матчей. На втором месте, кстати, Начо Монреаль из «Арсенала» - 64,6%.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «АРСЕНАЛ»?

Есть вещи, которые повторяются из года в год. Например, «Ирония судьбы» по телевизору в новогодний вечер. Или вот «Арсенал», теряющий шансы на чемпионство примерно к Рождеству. Конечно, можно возразить, что еще не закончен даже первый круг, а отставание в 9 очков от «Челси» не критично, но пока все выглядит именно так.

Поражение от «Манчестер Сити» плохо не само по себе. Плохо то, что «Арсенал» в этой встрече выглядел совершенно беспомощным – «горожане» владели подавляющим преимуществом, практически не выпуская соперника с его половины поля.

Настораживает и реакция главного тренера лондонцев Арсена Венгера, который после матча принялся сваливать все на судей, считая, что оба гола «Сити» забил из офсайда (во втором случае находившийся в положении вне игры Сильва мешал Чеху отразить удар Стерлинга). «Как мы все знаем, судьи защищены очень хорошо, прямо как львы в зоопарке, так что мы вынуждены просто смириться с такими решениями», - возмущался француз. С другой стороны, что ему еще остается делать?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Джейми Варди из «Лестера» отметился в туре не забитым мячом, а прыжком двумя ногами вперед в форварда «Сток Сити» Маме Диуфа. Рефери Крэйг Поусон оценил этот прием красной карточкой. Так чемпион вынужден был больше часа играть в меньшинстве, но все же нашел в себе силы отыграться со счета 0:2.

«Лестер» не согласен с решением Поусона и подал апелляцию, считая, что в действиях Варди не было умышленной грубости, и с клубом согласны многие эксперты, полагающие, что форвард играл в мяч и не заслуживал удаления. Если апелляция будет отклонена, то нападающий получит трехматчевую дисквалификацию.

Тут стоит сказать, что в предыдущем туре Поусон, работая на матче между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», не удалил защитника «МЮ» Маркоса Рохо, который также прыгнул двумя ногами в соперника, показав тому только желтую карточку. За это решение судья получил изрядную порцию критики и вот теперь, видимо, решил подстраховаться. Так что отсутствие последовательности – проблема не только российских судей.

ГДЕ ТУТ АНГЛИЧАНЕ?

Еще с тех времен, когда «Сток Сити» возглавлял Тони Пьюлис, бытует мнение, что это – одна из самых английских команд премьер-лиги в плане имиджа и стиля. Не какие-то там безродные космополиты вроде «Арсенала» или «Челси». Марк Хьюз, конечно, облагородил «Сток», и при нем «гончары» показывают куда более умный и изобретательный футбол, чем раньше, но стереотипы продолжают жить. Мы говорим «Сток Сити» - подразумеваем старый добрый английский футбол.

Но вот какая штука: англичане не забивали за «гончаров» в премьер-лиге вот уже 55 матчей подряд. Последним был Питер Крауч, отправивший мяч в ворота «Ливерпуля» 15 мая 2015 года. А вы говорите, традиции…

Впрочем, это не самая продолжительная подобная серия. Первенствует тут, разумеется, «Арсенал» - 97 матчей в 2006-2008 годах.

ПРОКЛЯТИЕ «ЭВЕРТОНА»

Черная серия «Эвертона» в дерби продолжается – «ириски» по-прежнему никак не могут обыграть «Ливерпуль». Последняя победа случилась более шести лет назад, в октябре 2010-го. Страшно представить, но «красных» тогда тренировал еще Рой Ходжсон, считавшийся после работы в «Фулхэме» успешным специалистом.

Шансов на то, что серия прервется на этот раз, не было. Удивительно еще, что «Ливерпуль» забил только в добавленное ко второму тайму время. Удивительно еще и то, что хавбек «Эвертона» Росс Баркли избежал красной карточки за фол против Джордана Хендерсона во втором тайме. Нарушение было куда страшнее того, за какое покарали Варди.

Но Баркли оказался воспитанным мальчиком и извинился. «Я хорошо знаю Росса. Он – хороший парень. Но это дерби, и тут дружба за пределами поля не имеет никакого значения», - сказал после матча Хендерсон.

Результаты всех матчей тура: