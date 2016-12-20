Рекорд «Челси» и поиски англичан. Главные события 17-го тура АПЛ
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 17-го тура английской премьер-лиги.
РЕКОРДЫ СУЩЕСТВУЮТ, ЧТОБЫ ИХ БИТЬ
«Челси», обыграв «Кристал Пэлас», одержал 11-ю победу подряд в премьер-лиге, повторив клубный рекорд, датированный 2009-м годом (тогда, правда, серия растянулась на два сезона – 2008/09 и 2009/10). До абсолютного рекорда премьер-лиги – 14 побед подряд – установленного «Арсеналом» в 2002 году (там серия тоже растянулась на два сезона), осталось совсем чуть-чуть.
Но ближайший матч – против «Борнмута» - станет для «Челси» тяжелым испытанием. Игру из-за дисквалификации пропустят Нголо Канте и Диего Коста – люди, неизменно выходившие в стартовом составе во всех играх чемпионата. Касательно француза есть просто невероятная статистика – когда он на поле, его команда побеждает в 68,5% случаев. Лучший показатель в премьер-лиге среди игроков, проведших более 50 матчей. На втором месте, кстати, Начо Монреаль из «Арсенала» - 64,6%.
СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «АРСЕНАЛ»?
Есть вещи, которые повторяются из года в год. Например, «Ирония судьбы» по телевизору в новогодний вечер. Или вот «Арсенал», теряющий шансы на чемпионство примерно к Рождеству. Конечно, можно возразить, что еще не закончен даже первый круг, а отставание в 9 очков от «Челси» не критично, но пока все выглядит именно так.
Поражение от «Манчестер Сити» плохо не само по себе. Плохо то, что «Арсенал» в этой встрече выглядел совершенно беспомощным – «горожане» владели подавляющим преимуществом, практически не выпуская соперника с его половины поля.
Настораживает и реакция главного тренера лондонцев Арсена Венгера, который после матча принялся сваливать все на судей, считая, что оба гола «Сити» забил из офсайда (во втором случае находившийся в положении вне игры Сильва мешал Чеху отразить удар Стерлинга). «Как мы все знаем, судьи защищены очень хорошо, прямо как львы в зоопарке, так что мы вынуждены просто смириться с такими решениями», - возмущался француз. С другой стороны, что ему еще остается делать?
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Джейми Варди из «Лестера» отметился в туре не забитым мячом, а прыжком двумя ногами вперед в форварда «Сток Сити» Маме Диуфа. Рефери Крэйг Поусон оценил этот прием красной карточкой. Так чемпион вынужден был больше часа играть в меньшинстве, но все же нашел в себе силы отыграться со счета 0:2.
«Лестер» не согласен с решением Поусона и подал апелляцию, считая, что в действиях Варди не было умышленной грубости, и с клубом согласны многие эксперты, полагающие, что форвард играл в мяч и не заслуживал удаления. Если апелляция будет отклонена, то нападающий получит трехматчевую дисквалификацию.
Тут стоит сказать, что в предыдущем туре Поусон, работая на матче между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», не удалил защитника «МЮ» Маркоса Рохо, который также прыгнул двумя ногами в соперника, показав тому только желтую карточку. За это решение судья получил изрядную порцию критики и вот теперь, видимо, решил подстраховаться. Так что отсутствие последовательности – проблема не только российских судей.
ГДЕ ТУТ АНГЛИЧАНЕ?
Еще с тех времен, когда «Сток Сити» возглавлял Тони Пьюлис, бытует мнение, что это – одна из самых английских команд премьер-лиги в плане имиджа и стиля. Не какие-то там безродные космополиты вроде «Арсенала» или «Челси». Марк Хьюз, конечно, облагородил «Сток», и при нем «гончары» показывают куда более умный и изобретательный футбол, чем раньше, но стереотипы продолжают жить. Мы говорим «Сток Сити» - подразумеваем старый добрый английский футбол.
Но вот какая штука: англичане не забивали за «гончаров» в премьер-лиге вот уже 55 матчей подряд. Последним был Питер Крауч, отправивший мяч в ворота «Ливерпуля» 15 мая 2015 года. А вы говорите, традиции…
Впрочем, это не самая продолжительная подобная серия. Первенствует тут, разумеется, «Арсенал» - 97 матчей в 2006-2008 годах.
ПРОКЛЯТИЕ «ЭВЕРТОНА»
Черная серия «Эвертона» в дерби продолжается – «ириски» по-прежнему никак не могут обыграть «Ливерпуль». Последняя победа случилась более шести лет назад, в октябре 2010-го. Страшно представить, но «красных» тогда тренировал еще Рой Ходжсон, считавшийся после работы в «Фулхэме» успешным специалистом.
Шансов на то, что серия прервется на этот раз, не было. Удивительно еще, что «Ливерпуль» забил только в добавленное ко второму тайму время. Удивительно еще и то, что хавбек «Эвертона» Росс Баркли избежал красной карточки за фол против Джордана Хендерсона во втором тайме. Нарушение было куда страшнее того, за какое покарали Варди.
Но Баркли оказался воспитанным мальчиком и извинился. «Я хорошо знаю Росса. Он – хороший парень. Но это дерби, и тут дружба за пределами поля не имеет никакого значения», - сказал после матча Хендерсон.
Результаты всех матчей тура:
Матч
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)
Голы
Коста 44 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Делэйни, Уорд, Данн, Лэдли, Панчон (Таунсенд, 77), Кабай (Кэмпбелл, 79), МакАртур, Заха, Бентеке Ж.
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Матич, Виллиан (Фабрегас, 64), Мозес (Иванович, 79), Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89)
Предупреждения:
Уорд, 17; Делэйни, 82 - Коста, 22; Канте, 60; Фабрегас, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Вест Хэм - Халл Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Ноубл 75 (1:0 - пен.).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Ноубл, Обьянг (Фернандес, 46), Лансини (Айю, 46), Антонио, Куяте, Пайе (Нордтвейт, 90), Кэрролл
Халл Сити: Маршалл, Магуайр, Доусон, Робертсон, Дэвис, Клукас, Снодграсс, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун (Боуэн, 86), Ливермор (Хенриксен, 70), Мбокани (Диоманде, 70)
Предупреждения:
Обьянг, 36; Ноубл, 60 - Ливермор, 32; Доусон, 74; Хенриксен, 84; Магуайр, 90
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
17 декабря 18:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Негредо 19 (1:0). Негредо 28 (2:0 - пен.). де Рон 58 (3:0).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Фабио (Траоре, 87), Чемберс, де Рон, Форшоу, Рамирес (Френд, 62), Клейтон, Фишер (Даунинг, 12), Негредо
Суонси: Фабиански, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Роутледж (Монтеро, 77), Бриттон (Фер, 70), Фултон, Сигурдссон, Льоренте, Бэрроу (Борха, 59)
Предупреждения:
Негредо, 90 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
17 декабря 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция
Матч
Сандерленд - Уотфорд - 1:0 (0:0)
Голы
ван Анхолт 50 (1:0).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Лав (Ларссон, 88), Коне, Денайер, ван Анхолт, Джилободжи, Ндонг, Янузай (О'Ши, 80), Дефо, Борини (Хазри, 90), Аничебе
Уотфорд: Гомес, Суньига (Саксесс, 56), Кабул (Янмат, 78), Холебас, Прёдль (Кабаселе, 31), Бритос, Капу, Бехрами, Дини, Амрабат, Игало
Предупреждения:
Янузай, 36 - Бехрами, 45; Кабул, 75
Судья:
Ли Проберт (Англия)
Место и дата
17 декабря 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Матч
Сток Сити - Лестер Сити - 2:2 (2:0)
Голы
Кркич 38 (1:0 - пен.). Аллен 45 (2:0). Ульоа 73 (2:1). Амарти 88 (2:2).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Имбула, Уилан (Собхи, 90), Аллен, Диуф, Кркич (Адам, 83), Уолтерс
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Амарти, Морган, Марез (Муса, 80), Олбрайтон (Грэй, 72), Кинг, Варди, Слимани (Ульоа, 72)
Предупреждения:
Джонсон, 48; Питерс, 67 - Симпсон, 38; Слимани, 43; Кинг, 44; Олбрайтон, 45; Фукс, 45; Хут, 48
Удаления:
нет - Варди, 29
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
17 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция
Матч
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Ибрагимович 5 (0:1). Ибрагимович 56 (0:2).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон (Моррисон, 74), МакАули Г., Ньом, Ольссон, Шадли (Леко, 82), Флетчер, Филлипс (Робсон-Кану, 82), Якоб, Брант, Рондон
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Погба, Кэррик, Эррера (Смоллинг, 90), Лингард (Рэшфорд, 77), Валенсия, Руни (Феллайни, 84), Ибрагимович
Предупреждения:
Доусон, 49; Рондон, 65; Брант, 87 - Ибрагимович, 24; Лингард, 58; Рохо, 65
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 декабря 20:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Борнмут - Саутгемптон - 1:3 (1:1)
Голы
Аке 6 (1:0). Бертран 14 (1:1). Родригес 48 (1:2). Родригес 85 (1:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Кук С., Дэниелс, Фрэнсис, Аке, Смит А., Артер, Кинг (Айб, 72), Пью (Фрейзер, 55), Уилшер, Уилсон К. (Афобе, 64)
Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Йошида, Бертран, Буфал (Тадич, 62), Рид (Дэвис, 46), Хёйбьерг, Класи, Рэдмонд, Родригес (Лонг, 90)
Предупреждения:
нет - Буфал, 34; Класи, 76; Дэвис, 78
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
18 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция
Матч
Тоттенхэм - Бёрнли - 2:1 (1:1)
Голы
Барнс 21 (0:1). Алли 27 (1:1). Роуз 71 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз (Дэвис, 77), Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Сиссоко, 63), Уинкс, Дайер, Кейн
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Марни (Дефур, 84), Хендрик, Эрфилд, Бойд (Кайтли, 83), Грэй, Барнс (Воукс, 80)
Предупреждения:
Сиссоко, 70 - Барнс, 28; Лоутон, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Матч
Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Голы
Мане 90 (0:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино
Предупреждения:
Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция