Коррида на «Альянце». Превью главного матча осени в немецкой бундеслиге

«Советский спорт» представляет центральный матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «РБ Лейпциг».

До ухода чемпионата Германии на зимние каникулы остается всего пять дней. За это время командам предстоит провести по две игры. А кульминационный момент всего первого круга наступит 21 декабря, когда «Бавария» на своем поле сразится с главным открытием текущего евросезона – клубом «РБ Лейпциг». Другие гранды в 16-м туре между собой не сыграют, что только добавляет яркости афише центрального матча.

То, что новый амбициозный проект австрийского магната Дитриха Матешица рано или поздно бросит вызов мюнхенской империи – можно было ожидать, но мало кто предполагал, что это произойдет так скоро, уже в дебютный сезон «быков» в первой бундеслиге.

Сегодня в активе обеих команд – по 36 очков, команда Карло Анчелотти располагается в турнирной таблице выше лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В домашних матчах текущего сезона «Бавария» не потерпела ни одного поражения и сделала две ничьи (встречи с «Кельном» и «Хоффенхаймом» завершились с одинаковым счетом 1:1). В целом действующие чемпионы страны на «Альянц Арене» играют куда более уверенно и напористо, чем на выездах. Ради подводки команды к ключевому матчу во всеоружии Анчелотти решил не использовать в прошедшей игре с «Дармштадтом» Арьена Роббена, недавно вернувшегося в общую группу, и капитана команды Филиппа Лама.

Но если «Бавария» и ее звезды прекрасно известны футбольной Европе, то «Лейпциг» для многих по-прежнему остается загадкой. За счет чего эта команда, не имеющая в составе громких имен, смогла выдать 13-матчевую беспроигрышную серию на старте сезона?

В каждой линии «быки» располагают ярко выраженным лидером. В обороне таковым является капитан Вилли Орбан, отметившийся забитым мячом в последней игре с берлинской «Гертой».

Опорную зону цементирует 21-летний гвинеец Наби Кейта – лучший футболист чемпионата на данный момент по оценкам авторитетного журнала Kicker (средний балл – 2,36). 21-летний африканец минувшим летом был дальновидно переведен из «австрийского подразделения» Матешица, клуба «Ред Булл Зальцбург» - в Германию. По цепкости и выносливости Кейта уже сравнивают с Нголо Канте, но в отличие от француза Наби принимает более деятельное участие в конструировании атак своей команды.

Впрочем, матч в Мюнхене Кейта, скорее всего, пропустит. В последней игре футболист получил травму бедра. И для гостей это может стать колоссальной проблемой.

За фланговые прорывы и креатив в «Лейпциге» отвечает, прежде всего, вингер сборной Швеции Эмиль Форсберг. На его счету – уже 5 голов и 9 результативных передач в текущем сезоне.

Ну а в роли наконечника копья выступает 20-летний Тимо Вернер – нападающий, прошедший через все юниорские сборные Германии. Можно предположить, что именно ему в ближайшее время доведется прекратить мучения в стане чемпионов мира Марио Гомеса и стать новым «бомбардиром нации». Воспитанник «Штутгарта» мобилен, неуступчив в единоборствах, а его врожденное голевое чутье не вызывает сомнений.

Разумеется, значительный интерес в Германии прикован и к личности главного тренера «Лейпцига», австрийца Ральфа Хазенхюттля. Президент «Баварии» Ули Хенесс уже успел заявить, что его кандидатура непременно будет рассматриваться мюнхенскими боссами, если они решат снова сделать ставку на немецкоязычного наставника. Впрочем, сам Хазенхюттль, только минувшим летом принявший «Лейпциг» после успешной работы с «Ингольштадтом», предпочитает не заглядывать далеко вперед.

Сегодня его задача – сделать так, чтобы команде-сенсации удалось продемонстрировать свои лучшие качества на принципиально ином уровне. От того, насколько успешно быки сдадут экзамен на «аттестат зрелости» в среду, может зависеть весь дальнейший ход чемпионской гонки.

Ориентировочные составы команд:

«Бавария»



«РБ Лейпциг»







Другие матчи 16-го тура:

Матч Айнтрахт - Майнц Место и дата 20 декабря 22:00, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Матч Боруссия М - Вольфсбург Место и дата 20 декабря 22:00, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч Герта - Дармштадт Место и дата 21 декабря 22:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

Матч Ингольштадт - Фрайбург Место и дата 21 декабря 22:00, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

Матч Кёльн - Байер Место и дата 21 декабря 22:00, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Матч Хоффенхайм - Вердер Место и дата 21 декабря 22:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция



