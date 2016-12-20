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Продолжится ли вечеринка Мертенса? Пять сюжетов 18-го тура серии А

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дрис Мертенс
Дрис МертенсИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет главные интриги очередного тура чемпионата Италии.

ПОДСКАЗКА «ФИОРЕНТИНЕ» ОТ МЕРТЕНСА

Стоило закончиться групповому этапу Лиги чемпионов, как «Наполи» стал напоминать самого себя лучших образцов. Со счетом 5:0 дружина Маурицио Сарри уложила на лопатки «Кальяри», с результатом 5:3 был обыгран «Торино». Остановить феерию неаполитанцев в четверг попытается «Фиорентина».

Лучшим в составе Неаполя в обеих встречах был нападающий Дрис Мертенс. Тот самый, что в 2014 году на чемпионате мира не давал спокойно дышать нашему защитнику Дмитрию Комбарову. Сейчас Мертенс вынужден играть центрального нападающего, как как травмирован основной форвард «Наполи» Аркадиуш Милик. Адаптировавшись к новой позиции, Мертенс выстрелил. В ворота «Кальяри» он отправил три мяча, в сетку «Торино» - четыре. Любопытно, что в других 13 играх этого сезона в серии А он забил всего… три мяча.

«Если команда будет так же часто снабжать меня мячами, как в двух предыдущих встречах, то я могу быть полезным в роли ложной девятки», - раскрыл секрет своего успеха нападающий перед игрой с «Фиорентиной». Заодно бельгиец дал понять, как его обезоружить - перекрыть доставку мяча.

«РОМА» БЕЗ ЛИДЕРОВ

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти
Главный тренер «Ромы» Лучано СпаллеттиИсточник: Reuters

Минувший тур серии А омрачился для «Ромы» не только результатом. В конце концов, проиграть в Турине «Ювентусу» с минимальным счетом (0:1) не так страшно. Хуже то, что после той встречи сразу у трех ведущих игроков команды были диагностированы проблемы со здоровьем.

Точно до Нового года не сыграет Костас Манолас. У него выявлено растяжение двухглавый мышцы бедра. Самый оптимистичный прогноз медиков - грек вернется на поле через 15 дней. По количеству сыгранных минут Костас занимает третье место в «Роме», уступая лишь вратарю Щенсны и нападающему Джеко.

Под вопросом участие в ближайшем туре полузащитников Даниэле Де Росси и Раджи Наинголлана. У итальянца обнаружен вирус гриппа, бельгиец испытывает дискомфорт в районе мышцы голени. Как и Манолас, оба являются ключевыми игроками команды Лучано Спаллетти.

Накануне игры с «Кьево» такая ситуация не может не тревожить поклонников «Ромы». Дело в том, что соперник у нее не самый удобный - в предыдущие два сезона «Кьево» неизменно отбирал у «джалоросси» очки. Одна из их встреч в прошлом сезоне закончилась с веселым для любителей футбола счетом 3:3.

ПИОЛИ ПРОТИВ «ЛАЦИО»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли
Главный тренер «Интера» Стефано ПиолиИсточник: Reuters

В начале ноября «Интер» возглавил Стефано Пиоли. Несмотря на малое время работы с командой, наставник уже успел отличаться. При нем «нерадзурри» одержали две победы подряд с сухим счетом - 2:0 над «Дженоа» и 1:0 над «Сассуоло». В этом сезоне с «Интером» такое случилось впервые. Серия может продлиться, если в среду миланцы успешно сыграют с «Лацио».

Пиоли показал, что умеет наладить игру в обороне. Для этого он сделал две вещи. Во-первых, стал подстраивать схему под соперника, чтобы нейтрализовать его сильные стороны. Во-вторых, при позиционной обороне «Интер» теперь использует систему персональных ориентировок - игроки знают, за кого конкретно отвечают. Собственно, для этого подстраиваться и нужно. Например, в игре с «Сассуоло» знакомый нам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит» левый защитник Кристиан Ансальди играл с действовавшим на его фланге нападающим Риччи. Если Риччи шел открываться под передачу в центр поля, то аргентинец следовал за ним.

Против «Лацио» такая модель игры может быть очень эффективной, ведь Пиоли возглавлял эту команду на протяжении двух сезонов. Работал наставник в Риме успешно - с «орлятами» он занял третье место в сезоне-2014/15. Собственно, благодаря той удачной работе он и получил приглашение в «Интер». Было это не так давно, значит, специалист досконально знает возможности большинства игроков римской дружины.

«Лацио» использует схему 4-3-3. По ней же играет «Сассуоло». Поэтому весьма вероятно, что «Интер» опять задействует тактический модуль 4-2-3-1. Но состав точно не повторится - из-за дисквалификаций миланской дружине не помогут центральные полузащитник Мариу и Мело. Заменить их должны Банега и Кондогбия.

ВСТРЕЧА КОМАНД, КОТОРЫМ ТРЕХ ГОЛОВ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОБЕДЫ

Футболисты «Дженоа»
Футболисты «Дженоа»Источник: Reuters

Самой непредсказуемой в туре может стать встреча «Торино» и «Дженоа». В выходные обе команды забили по три мяча, но проиграли! «Торино» уступил «Наполи» - 3:5, «Дженоа» - «Палермо» - 3:4.

Худшее, что может произойти - команды закроются. «Мы предоставили «Наполи» слишком много пространства. Эта команда такого не прощает. Возможно, нужно было проиграть, чтобы понять, что именно мы делаем не так», - сказал наставник «Торино» Синиша Михайлович.

Если в игре случится атакующий футбол, то обязательно должны проявить себя нападающие - Андреа Белотти у «Торино» и Джованни Симеоне у «Дженоа». Белотти нынче борется за титул лучшего снайпера итальянского чемпионата. На его счету 12 голов. Столько же у Икарди и Джеко. Симеоне забил шесть мячей. Совсем неплохо для 21-летнего парня, проводящего в турнире первый сезон. Играет он так ярко, что «Дженоа» готова расстаться с другим своим нападающим - Леонардо Паволетти. Его хочет видеть у себя «Наполи».

СЛАДКИЙ СОПЕРНИК ДЛЯ ДЕФРЕЛЯ И МАТРИ

Встреча с «Кальяри» - отличный шанс зарядиться уверенностью. Она уже пропустила 37 мячей! Два игрока делали во встрече с этим коллективом хет-трик (форвард «Наполи» Мертенс и нападающий «Фиорентины» Калинич), три - дубль (нападающий «Торино» Белотти, форвард «Лацио» Иммобиле и полузащитник «Фиорентины» Бернардески).

Для «Сассуоло» встреча с таким соперникам сейчас весьма кстати - в последних турах она уступила «Фиорентине» (1:2) и «Интеру» (0:1). Есть шанс реабилитироваться. Особенно важен этот матч для нападающих - Дефреля и Матри. Первый имеет в своем активе пять мячей в серии А, но уже три тура не забивал. Матри в этом сезоне вообще забил один гол. La Gazzetta dello Sport видит обоих этих нападающих в стартовом составе. 

Все матчи 18-го тура: 

Матч

Аталанта - Эмполи

Состав

Аталанта: Спортиелло, Масьелло, Конти, Кальдара, Толой, Куртич, Гальярдини, Кесси Ф., Петанья, Спинацолла, Гомес

Эмполи: Скорупски, Коста, Беллуччи, Замбелли, Паскуаль, Диуссе, Сапонара, Марилунго, Кроче, Крунич, Мчедлидзе

Место и дата

20 декабря 22:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

Матч

Интер - Лацио

Место и дата

21 декабря 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Матч

Болонья - Милан

Место и дата

22 декабря 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

Матч

Кальяри - Сассуоло

Место и дата

22 декабря 22:45, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция

Матч

Кротоне - Ювентус

Место и дата

22 декабря 22:45, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

Матч

Палермо - Пескара

Место и дата

22 декабря 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

Матч

Рома - Кьево

Место и дата

22 декабря 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Матч

Сампдория - Удинезе

Место и дата

22 декабря 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

Матч

Торино - Дженоа

Место и дата

22 декабря 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Матч

Фиорентина - Наполи

Место и дата

22 декабря 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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