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«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии
Лучано Спаллетти
Лучано СпаллеттиИсточник: «Советский спорт»

Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ»  о моментах своей карьеры в петербургском клубе.

«Митрофанов и Дюков - настоящие профессионалы своего дела» 

 Вспомните, когда вам поступило предложение от «Зенита» и как вы на него отреагировали?
 Первый контакт был через агента, после этого я согласился на встречу с руководством «Зенита». На встречу пришли руководители, очень важные персоны  Максим Митрофанов и Александр Дюков. Для меня это было приятно и важно: я понимал, что они потрудились прийти специально ради меня. Они настоящие профессионалы, сразу становится понятно, что у них есть необходимые знания, что они разбираются в своем деле.

Безусловно, еще до встречи с ними, у меня было представление о том, что такое «Зенит». Я знал, что во главе клуба стоит Алексей Миллер. В общем, я здорово подготовился к той встрече. Еще я смотрел матч «Зенита» против «Манчестер Юнайтед», в котором петербуржцы продемонстрировали свою силу всеми миру. Ведь они обыграли одну из лучших команд мира и одного из лучших тренеров. Победа была закономерной, «Зенит» тогда заслужил этот успех. Помню, как после окончания матча Алексей Миллер вышел на поле, обнимал всех футболистов, все радовались. В тот момент стало понятно, что «Зенит» ждет большое будущее.

 В каком состоянии вы получили команду в 2012 году?
 Мне сразу бросилось в глаза, как люди на меня смотрели в тот момент, когда я спускался с самолета. Тогда было два метра снега, все смотрели на меня с замешательством, как будто хотели спросить  «А ты действительно хочешь здесь остаться?» Для меня это было удовольствие. Россия – очень красивая страна, а к снегу очень быстро привыкаешь, он начинает нравиться. Итальянцев почему-то тянет в снежные места. А еще меня впечатлила любовь болельщиков. Они сразу выразили большую симпатию, начали с первых дней работы меня поддерживать. В аэропорту было много журналистов  такого я не ожидал!

Я знал некоторых футболистов «Зенита», например, по тому матчу с «Манчестером». Но перед встречей с руководством я собрал дополнительную информацию по игрокам и посмотрел матчи на DVD. Был очевиден класс Романа Широкова, Александра Анюкова, Александра Кержакова, а также Игоря Денисова. Денисов был похож на яростного воина, он всегда шел вперед и никогда не сдавался. Мне сразу понравилась команда, а когда я увидел ее вживую, она стала нравиться мне больше и больше. Все игроки без исключения отличались желанием добиться победы во что бы то ни стало. Такое, поверьте, случается довольно редко.

«Петербург навсегда останется в моем сердце» 

 Ваш первый сезон игроки до сих пор вспоминают из-за очень семейной атмосферы в команде. Как вы этого добились?
 Через футболистов «Зенита» я пытался понять культуру русского футбола, да и просто русских людей, потому что должен был адаптироваться ко всему. Я пытался идти навстречу тем знаниям, которые окружали меня. Сразу выяснилось, что вокруг меня есть группа ребят с очень сильным характером. Конечно, у них было свое мнение насчет игры, тактики и каждого аспекта тренерской работы, нужно было с этим мириться. Надо было стараться доказать, что у меня есть идея, есть план, который поможет нам подняться еще выше.

При это мне было важно иметь в команде сильных людей, которые не боятся высказывать свое мнение, поэтому я помню каждого, кто достойно встречал трудности и обладал характером. Когда нужно было что-то выяснить – мы делали это всей командой, как это и должно быть. Мы беседовали, приходили к какому-то решению и ставили точку. Я не знаю, как они воспринимали мое мнение, но факт в том, что их амбиции и характер положительно повлияли на результат нашей совместной работы. Когда мы выиграли первый чемпионат, я подумал, что справедливо будет поблагодарить своих игроков и подарить им кулоны с их игровыми номерами. Это был важный момент истории, мне хотелось, чтобы для всех игроков он запомнился на всю жизнь. Если выиграла команда, значит выиграл тренер. А выиграл он только потому, что выиграла его команда. Такой вот замкнутый круг. Футболисты всегда приносят победу тренеру, а не наоборот.

 Вы влюбили в себя город, а болельщики были готовы носить вас на руках. Каким в вашей памяти останется Санкт-Петербург?
 У меня пробудились чувства к этому городу, мы с удовольствием приезжаем сюда с семьей, а моя дочь Матильда родилась в Петербурге. У нее даже в паспорте это написано! Поэтому этот город навсегда останется в моем сердце и сердце моей жены. Зимой в Петербурге бывает холодно, но зато воздух всегда очень чистый. Здесь много парков, моя жена и дочь очень любили здесь гулять. Да, я покинул клуб, но перед «Зенитом» по-прежнему ставятся самые высокие задачи. Клубу будет непросто добиться всего того, чего желает руководство и болельщики, но я искренне верю в «Зенит». Для него нет ничего невозможного. 

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