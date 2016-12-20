Борис Майоров: Категорически не согласен со Знарком по одному вопросу о сборной

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался свое мнение о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

Сборная России заняла на Кубке Первого канала лишь второе место, пропустив вперед шведов. Но при этом сохранило лидерство в Евротуре, опережая ближайших преследователей на шесть очков.

- Результат у сборной России на Кубке Первого канала вполне достойный, - считает Борис Майоров. - В современном хоккее сейчас настолько жесткая конкуренция, что никогда не знаешь – когда победишь, а когда проиграешь. И требовать, чтобы наша команда постоянно катком проходилась по всем соперникам просто глупо.

Знарок продолжил в Москве стратегию, о которой заявлял еще перед началом сезона – просмотреть как можно больше кандидатов, дать игрокам возможность проявить себя.

Конечно, досадно поражение от шведов. Но мы уступили в равной борьбе. Затем разбили чехов, провели качественный матч с финнами. В целом все нормально.

Но при этом, я категорически не согласен с Олегом Знарком, который сказал, что наша сборная всегда и непременно должна играть с упором на атаку, стремясь сразу подавить соперника.

Для такой тактики мы сейчас не так сильны. Времена, когда мы могли постоянно так действовать и при этом побеждать, давно прошли. Сегодня надо быть намного более гибким по отношению к сопернику. Посмотрите, сколько финнов и шведов выступает сейчас в НХЛ. И вы сразу поймете, что в этих странах прилагают огромные старания, чтобы растить выдающихся игроков. Да и у нас в КХЛ многие легионеры на ведущих ролях.

Конечно, подстраиваться под противника нельзя. Но менять тактику – необходимо. Обратите внимание, почти в каждом поединке у сборной России были провалы, которые отражались на счете. У любого игрока может случиться спад. И не только по ходу сезона, но и в отдельном матче. Тренеры должны тактикой нивелировать эти провалы.

- В двух матчах в Москве ворота сборной России защищал питерский армеец Игорь Шестеркин. Получается, теперь он – основной вратарь нашей национальной команды?

- Я бы не стал сразу делать столь категоричных выводов. Потому что до меня доходили слухи, что голкипер Илья Сорокин, которого мы в последнее время привыкли считать основным, просто неважно себя чувствовал. Поэтому в воскресенье и не сыграл.

Но Шестеркин при этом не сплоховал! Мы убедились, что Игорь, не смотря на свою молодость, очень хорош. Я бы, кстати, отметил, что в его матчах россияне частенько оставляли неприкрытым средний «пятачок». И оттуда постоянны шли угрозы на ворота. Но Шестеркин здорово выручал.

И добавил тренерам сборной России головной боли – теперь нет точного понимания, кто же будет у нашей команды основным вратарем в дальнейшем.

Ведь и к Сорокину, не взирая на поражение в матче со шведами, претензий никаких нет. Первый гол в его ворота – нелепый рикошет от конька своего же игрока. Второй – наша защита грубо ошиблась, позволив расстрелять Илья в упор. А в остальных сложных эпизодах наш голкипер действовал превосходно.