Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Категорически не согласен со Знарком по одному вопросу о сборной

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Категорически не согласен со Знарком по одному вопросу о сборной
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался свое мнение о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

Сборная России заняла на Кубке Первого канала лишь второе место, пропустив вперед шведов. Но при этом сохранило лидерство в Евротуре, опережая ближайших преследователей на шесть очков.

- Результат у сборной России на Кубке Первого канала вполне достойный, - считает Борис Майоров. - В современном хоккее сейчас настолько жесткая конкуренция, что никогда не знаешь – когда победишь, а когда проиграешь. И требовать, чтобы наша команда постоянно катком проходилась по всем соперникам просто глупо.

Знарок продолжил в Москве стратегию, о которой заявлял еще перед началом сезона – просмотреть как можно больше кандидатов, дать игрокам возможность проявить себя.

Конечно, досадно поражение от шведов. Но мы уступили в равной борьбе. Затем разбили чехов, провели качественный матч с финнами. В целом все нормально.

Но при этом, я категорически не согласен с Олегом Знарком, который сказал, что наша сборная всегда и непременно должна играть с упором на атаку, стремясь сразу подавить соперника.

Для такой тактики мы сейчас не так сильны. Времена, когда мы могли постоянно так действовать и при этом побеждать, давно прошли. Сегодня надо быть намного более гибким по отношению к сопернику. Посмотрите, сколько финнов и шведов выступает сейчас в НХЛ. И вы сразу поймете, что в этих странах прилагают огромные старания, чтобы растить выдающихся игроков. Да и у нас в КХЛ многие легионеры на ведущих ролях.

Конечно, подстраиваться под противника нельзя. Но менять тактику – необходимо. Обратите внимание, почти в каждом поединке у сборной России были провалы, которые отражались на счете. У любого игрока может случиться спад. И не только по ходу сезона, но и в отдельном матче. Тренеры должны тактикой нивелировать эти провалы.

- В двух матчах в Москве ворота сборной России защищал питерский армеец Игорь Шестеркин. Получается, теперь он – основной вратарь нашей национальной команды?
- Я бы не стал сразу делать столь категоричных выводов. Потому что до меня доходили слухи, что голкипер Илья Сорокин, которого мы в последнее время привыкли считать основным, просто неважно себя чувствовал. Поэтому в воскресенье и не сыграл.

Но Шестеркин при этом не сплоховал! Мы убедились, что Игорь, не смотря на свою молодость, очень хорош. Я бы, кстати, отметил, что в его матчах россияне частенько оставляли неприкрытым средний «пятачок». И оттуда постоянны шли угрозы на ворота. Но Шестеркин здорово выручал.

И добавил тренерам сборной России головной боли – теперь нет точного понимания, кто же будет у нашей команды основным вратарем в дальнейшем.

Ведь и к Сорокину, не взирая на поражение в матче со шведами, претензий никаких нет. Первый гол в его ворота – нелепый рикошет от конька своего же игрока. Второй – наша защита грубо ошиблась, позволив расстрелять Илья в упор. А в остальных сложных эпизодах наш голкипер действовал превосходно.

Борис Майоров: Первый канал прощать нельзя! (новые подробности конфликта)

Борис Майоров: Первый канал прощать нельзя! (новые подробности конфликта)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Первый канал прощать нельзя! (новые подробности конфликта)Борис Майоров: Первый канал прощать нельзя! (новые подробности конфликта)Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался свое мнение об отношениях ФХР с Первым каналом.Александр Медведев: Первому каналу судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее хоккеяПервый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию с отменой прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале.Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»На Кубке Первого канала сборная России стала только второй, несмотря на вдохновенную игру Ильи Ковальчука, признанного лучшим нападающим.Борис Майоров: Умарк – жертва западной пропаганды. Правильно Знарок его приложилБорис Майоров: Умарк – жертва западной пропаганды. Правильно Знарок его приложилДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о жесткой фразе шведского форварда Линуса Умарка и ответной реплике Олега Знарка.Хоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого каналаХоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого каналаОбозревателю «Советского спорта» стали известны реальные рейтинги, которые собрал хоккей в четверг на Первом канале.Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого каналаПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацеяГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали себя принципы комплектования команды.Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео)Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие словаГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.Шестеркин, Рундблад и Ковальчук признаны лучшими игроками Кубка Первого каналаОргкомитет Кубка Первого канала назвал лучших игроков Кубка Первого канала.Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего капитана Павла Дацюка.Кови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюКови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюПобедив финнов, сборная России заняла второе место.Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с ФинляндиейФорвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого каналаСборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.Борис Михайлов: Было трудно - игроки бастовали, не выходили на ледБорис Михайлов: Было трудно - игроки бастовали, не выходили на ледДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об истории нашего хоккея на торжественном вечере «Харламов Трофи».Денис Никифоров: Штаб Знарка работает, я это видел, я это знаюДенис Никифоров: Штаб Знарка работает, я это видел, я это знаюПопулярный актер Денис Никифоров рассказал о главном тренере сборной Олеге Знарке.Олег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилОлег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилГлавный тренер сборной России Олег Знарок принял участие в торжественной церемонии «Харламов Трофи».Борис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров был почетным гостем на декабрьской акции «Харламов Трофи», где «Советский спорт» чествовал наших ветеранов.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости