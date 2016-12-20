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Перстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБА

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Reuters

Основные события сильнейшей баскетбольной лиги мира – в обзоре недели от «Советского спорта».

МОЗГОВ

«Первый игрок «Лейкерс», получивший перстень после ухода Кобе Брайнта», – шутили фанаты в интернете. Что есть, то есть! Пусть Тимофей Мозгов чемпионский титул завоевал и не в составе ЛАЛ. Перед началом матча своей новой команды против «Кливленда» российский центровой получил заветный перстень – из рук главного тренера «Кавс» Тайрона Лю. Встреча вышла дружеской и теплой. Лю улыбался. Крепко обнял Мозгова. Болельщики активно аплодировали. «Лейкерс» затем, правда, уступили (108:119), но у первого в истории российского чемпиона НБА (наравне с Сашей Кауном) в этот вечер все же был хороший повод для приподнятого настроения.

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

НБА традиционно назвала лучших игроков в Западной и Восточной конференциях. На этот раз подобную условную награду (кубки-значки-медали все равно не вручаются) получили защитники «Торонто» Демар Дерозан и «Хьюстона» Джеймс Харден. Дерозан, кажется, всерьез решил вернуться в гонку за звание лучшего снайпера чемпионата – за семидневку лидер «Рэпторс» набирал в среднем по 31,5 очка за матч, благодаря чему его команда одержала три победы в четырех встречах. Харден атаковал чуть меньше (27,0 очка), зато в своем привычном стиле активно пасовал (12,8 передачи) и подбирал (9,8 подбора), попутно оформив свой 15-й трипл-дабл за «Рокетс» – по этому показателю Джеймс обошел легенду клуба Хакима Оладжувона. Правда, до Рассела Уэстбрука ему еще далеко…

ТРИПЛ-ДАБЛ

Бывший напарник Бороды по «Оклахоме» таких трипл-даблов наковырял уже полсотни! Результативность Расса впечатляет – в матче с «Финиксом» самый взрывной и атлетичный парень США набрал 26 очков, 22 передачи (личный рекорд!) и 11 подборов! Одна беда – не все решают цифры. И сколько бы точных бросков не сделал ты за встречу, все может испортить самый последний из них. «Санс»-то «Тандер» обыграли (114:101), вот «Атланту» – не смогли. При счете 108:110 Уэстбрук, набравший 46 очков, решил кинуть спасительную треху – но мяч не долетел и до кольца. Для лидера «Оклахомы-Сити» это был пятый смазанный решающий бросок в сезоне (в течение пяти последних секунд основного или дополнительного времени при разнице 1-3 очка). И до сих пор на его счету – ни одного удачного.

Расселл Уэстбрук
Расселл УэстбрукИсточник: Reuters

КОНТРАКТ

Забавно – двукратный MVP последних лет Стеф Карри до сих пор получает всего 12 миллионов в год! Для сравнения, оклад Мозгова в «Лейкерс» – 16 миллионов, Леброн Джеймс зарабатывает больше 30. Не то, чтобы финансовый вопрос сильно заботил «золотого мальчика» из Окленда, но все-таки чувствуется серьезная несправедливость! Впрочем, ESPN нас успокаивает – в будущем году лучший снайпер в истории лиги может подписать новый контракт на 207 миллионов за 5 лет! Считается, что именно такой станет «максималка» по новому коллективному договору. Так, главная звезда команды сможет рассчитывать на 35 процентов от суммы потолка зарплаты при продлении соглашения с действующим клубом (ну и еще при ряде условий, которые долго перечислять). Так что доход Карри вырастет в три раза – до 36 миллионов в год (без учета рекламы). Думается, он этих денег стоит.

СКАНДАЛ

Демаркус «Бугги» Казинс опять попал в скандал. Впрочем… Казинс и скандал – слова-синонимы. На этот раз звездный центровой «Кингс» повздорил с журналистами из Сакраменто… В который раз… Точнее, с одним из них – колумнистом The Sacramento Bee Энди Фурилло. Повод – статья последнего о том, как брат Демаркуса оказался вовлечен в скандал в одном из ночных клубов Нью-Йорка.

– У тебя будут проблемы! – рассвирепел Казинс, встретив Фурилло на арене. – Никогда больше не пиши о моем брате! Ты не знаешь моего – запикано – брата. Ты – чертов трус! Можешь говорить что угодно обо мне, но не трогай мою – запикано – семью!

Пара нелестных определений, вроде «чертов клоун», последовало вдогонку.

– Демаркус – лицо нашего клуба. И он сделал то, что не должен был, – вздохнул наставник «Сакраменто» Дэйв Йергер. – Знаю, сейчас бы Казинс предпочел не говорить всего того, что выплеснул в беседе с журналистами. Но я его не оправдываю. Он перегнул палку. И пора бы ему закончить это делать.

КАРЬЕРА

…которая закончилась. Ярослав Королев в 29 лет официально попрощался с баскетболом. По крайней мере – в ранге игрока. Парень, в 2005 году выбранный «Клипперс» на драфте НБА под общим 12-м номером (самым высоким в истории для всех россиян), последний сезон провел в испанской «Наварре». Увы, карьера Ярослава за океаном не сложилась. И, если честно, в Европе тоже. Не оправдав доверия в Лос-Анджелесе, Королев вернулся в Россию, повыступал за столичное «Динамо», питерский «Спартак», в некоторых клубах Испании и Греции… Но больших успехов не добился.

А жаль. Талант был очевиден.

СОСТОЯНИЕ

Просто цифра – 1,2 миллиарда долларов. В такую сумму оценивает состояние Майкла Джордана журнал Forbes. В списке самых богатых знаменитостей Америки легенда НБА стоит на 4-м месте (впереди – только Опра Уинфри, Стивен Спилберг и Джордж Лукас). При этом, собственно, за карьеру игрока великий Джордан заработал по контрактам с клубами…. всего 93 миллиона. Остальное принесли реклама и бизнес.

Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-все

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