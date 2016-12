Перстень для Мозгова. Чем запомнится неделя в НБА

Основные события сильнейшей баскетбольной лиги мира – в обзоре недели от «Советского спорта».

«Первый игрок «Лейкерс», получивший перстень после ухода Кобе Брайнта», – шутили фанаты в интернете. Что есть, то есть! Пусть Тимофей Мозгов чемпионский титул завоевал и не в составе ЛАЛ. Перед началом матча своей новой команды против «Кливленда» российский центровой получил заветный перстень – из рук главного тренера «Кавс» Тайрона Лю. Встреча вышла дружеской и теплой. Лю улыбался. Крепко обнял Мозгова. Болельщики активно аплодировали. «Лейкерс» затем, правда, уступили (108:119), но у первого в истории российского чемпиона НБА (наравне с Сашей Кауном) в этот вечер все же был хороший повод для приподнятого настроения.

Mozgov is back in #TheLand for #CavsLakers and just received his #WonForAll bling! #NBAChampion 🏆💍 pic.twitter.com/IddovLCj3A