Кто был круче: Волков, Гольцов или Хабилов? Выбери лучшего бойца года

«Советский спорт» продолжает подводить итоги года в смешанных единоборствах. Сегодня мы открываем второе полуфинальное голосование на звание лучшего российского бойца ММА по итогам 2016 года.

Отметим, что первый этап голосования уже позади — определились первые финалисты.



Регламент проведения голосования на звание лучшего российского бойца по итогам 2016 года.





Выбор победителя проходит в четыре этапа.



Первый этап (15-20 декабря) — первый полуфинал.

Второй этап (21-26 декабря) — второй полуфинал. В первых этапах будут голосовать читатели «Советского спорта». По результатам опроса будут определены десять бойцов, которые проходят в третий этап (финал).

Третий этап (финал, 27 -30 декабря) — голосование журналистов различных изданий.

Четвертый этап (30-31 декабря) — объявление победителя.



ВЫБОРКА



Как выбирались спортсмены для участии в голосовании?

Каждый боец, фигурирующий в нашем опросе, находится в топ-100 лучших бойцов мира в своей весовой категории. Спортсмен провел, как минимум два поединка в 2016 году (исключение — Магомед Идрисов, победивший Ивана Бухингера и ставший чемпионом М-1) и не проиграл в них.

Претенденты

Тяжелый вес

Александр Волков (3 победы)

В начале года Волков стал чемпионом М-1 в тяжелом весе, победив эстонца Дениса Смолдарева. Затем он провел успешную защиту против Аттилы Вея и успел дебютировать в UFC победой над Тимоти Джонсоном.

Денис Гольцов (3 победы)

Подписал контракт с ACB в 2016 году. Сначала победил Майка Кайла и Пола Буентелло. В декабре завоевал чемпионский пояс в тяжелом весе, победив единогласным решением судей Салимгерей Расулова.

Сергей Павлович (4 победы)

В прошлом году «Советский спорт» признал Сергея лучшим молодым спортсменов, а многие зарубежные авторитетные порталы посчитали его одним из самых перспективных тяжеловесов в мире. В 2016 году Павлович провел четыре поединка и во всех одержал победы. Были повержены Магомедбаг Агаев, Шабан Ка, Ахмедшаих Гелегаев и Алексей Кудин. В начале следующего года Сергей сразится против Кирилла Сидельникова за пояс чемпиона организации Fight Nights.

Казбек Сайдалиев (2 победы)

Одержал победы в лиге «Ахмат» над Таннером Босером и Гораном Релжичем.

Кирилл Сидельников (3 победы)

Начал год выступлением в японской организации Rizin, где победил Криса Барнетта. Затем провел два поединка в Fight Nights против Рубена Вольфа и Магомедбага Агаева. Ждет титульного поединка против Сергея Павловича.

Валентин Молдавский (2 победы)

Один из учеников Федора Емельяненко победил Даниэля Доррера на турнире Fight Nights, а затем в Rizin одержал победу над Карлом Альбректссоном. В канун Нового года примет участие в Гран-при японского промоушена в открытом весе.

Полутяжелый вес



Магомед Анкалаев (3 победы)

Сам Федор Емельяненко прочил Анкалаеву большое будущее, и, видимо, не ошибся. Магомед выступает в лиге «Ахмат» и является любимчиком Рамзана Кадырова. В 2016 году стал чемпионом организации, поочередно справивишсь с Лойдом Маршабанксом, Артуром Астаховым и ветераном ММА Максимом Гришиным.

Средний вес



Рамазан Эмеев (2 победы)

В полуфинале Гран-при М-1 в среднем весе победил бразильца Майкеля Фалькао. В финале должен был сразиться против Александра Шлеменко, но получил травму. Поединок так и не состоялся к разочарованию российских фанатов ММА. В декабре раздельным решением судей победил восходящую звезду спорта и ученика Федора Емельяненко Анатолия Токова — экс-чемпиона лиги ACB.

Артем Фролов (3 победы)

В этом году М-1 подарила нам немало перспективных бойцов. Одним из таких является Артем Фролов. Он одержал три победы в 2016 году над Кристианом Пераком, Рафаэлем Ксавьером и Луиджи Фиораванти.

Полусредний вес



Мухамед Берхамов (2 победы)

Перспективный 22-летний спортсмен выступает в ACB. Провел два боя, победив Станислава Шевченко и Джесси Тайлора.

Сергей Романов (3 победы)

Также как и Фролов является октрытием лиги М-1. В 2016 году одержал победы над Серджио де Фатима, Андреасом Биргелсом и Карлосом Перейрой.

Легкий вес



Рустам Хабилов (4 победы)

Российская звезда UFC все четыре боя провел потрясающе в главной лиге мира. Одержаны победы над Норманом Парком, Крисом Уэйдом, Леандро Силвой и Джейсоном Сагго. Приближается к топ-10 легкого дивизиона UFC.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (2 победы)

Чемпион легкого дивизиона ACB дважды защитил свой пояс. Сначала он расправился с Эдуардом Вартаняном, а затем не оставил шансов Олегу Багову. Оба поединка завершились техническими нокаутоами уже в первых раундах.

Ахмед Алиев (3 победы)

2016 года удался для Ахмеда. Он нокаутировал Ивана Хорхе, а затем по очкам победил Матею Трухана и взял реванш у Венера Галиева.

Дамир Исмагулов (3 победы)

25-летний боец маленькими шагами приближается к титульному поединку в М-1. В нынешнем году он одержал три победы над Вячеславом Теном, Раулем Тутараули и Рубенилтоном Перейрой.

Полулегкий вес



Саламан Жамалдаев (3 победы)

Очередной боец лиги «Ахмат». Победы в 2016 году давались ему трудно — все судейским решением. Однако, ни Кевин Петши, ни Фабиано Консенсао, ни Магомедрасул Хасбулаев не смогли ему помешать стать чемпионом промоушена.

Забит Магомедшарипов (2 победы)

У Забита в ACB никто не смог отобрать чемпионский пояс. В 2016 года это пытались сделать Шейх-Магомед Аракханов и Валдинес Силва, но оба были нокаутированы еще в первых раундах. В следующем году Магомедшарипов будет выступать в UFC.

Магомед Идрисов (1 победа)

Идрисов провел в году всего один поединок, но зато какой. В декабре он нокаутировал в первом раунде чемпиона М-1 Ивана Бухингера, который имел серию из десяти побед кряду.

Легчайший вес

Саид Нурмагомедов (3 победы)

В 2016 году в октагон после полутора лет перерыва вернулся Саид Нурмагомедов и сходу начал побеждать. Он принял участие в Гран-при лиги «Ахмат» и стал чемпионом, победив Диего Марлона, Уолтера Перейру и Рахмана Дудаева.

Магомед Магомедов (2 победы)

Магомед завоевал пояс чемпиона лиги ACB в поединке против Петра Яна. Этот поединок по праву претендует на «рубку года». В декабре в рамках юбилейного турнира ACB 50 удушающим приемом победил Олега Борисова.

Махарбек Каргинов (2 победы)

В лиге ACB победил Дениса Муцнека и Диего Марлона. В 2017 году, возможно, проведет бой за пояс чемпиона.

Наилегчайший вес



Магомед Бибулатов (3 победы)

Один из сильнейших бойцов России на данный момент. Непобежденный чемпион лиги «Ахмат». Провел три поединка против Ирмесона Кавальканте, Джиованни да Силвы и Юнуса Евлоева.

ГОЛОСОВАНИЕ



ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

5 ЛУЧШИХ ПРОХОДЯТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД

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