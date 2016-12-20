Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада3 : 4ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС48 : 36Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»
Источник: РИА «Новости»

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать чемпионат мира у России будет непросто.

О товарищеских матчах

28 марта сыграем с Бельгией в Сочи, на «Фиште». В скором времени назовем второго соперника. Надо понимать, что мы в сложном положении - нам приходится самостоятельно договариваться. Будем ли мы платить Бельгии (300 тысяч евро. - Прим. Ред.) за матч? Не хочу раскрывать, что и кому мы платим. Давайте радоваться футболу. Вы поймите такую вещь: есть топ-сборные, которые зарабатывает на товарищеских матчах, поэтому могут выдвигать свои условия, например, чтобы все расходы на себя взяла принимающая сторона. Не надо этого стесняться.

О бюджете РФС

На 2015 год план бюджета назывался «Спасение». План на 2016 год тоже был непростым - антикризисным. А 2017 год можно уже охарактеризовать словом «стабильность». Мы справились со всеми задачи, эффективно отработали. Если нынешний год мы планировали завершить с кредиторской задолженностью около 680 млн рублей, то сейчас она составляет 337 млн. Думаю, к концу 2017 года мы подойдем всего с 42 млн долгом.

О сборах в Турции

Никаких рекомендаций или запретов клубам мы не отправляли. Будем действовать исходя из того, как решит правительство России. Понятно, с чем связано это (убийство российского дипломата в Турции. - Прим. Ред.) - с попыткой дестабилизировать отношения двух стран. Но своего результата террористы не достигнут, как уже высказалось наше руководство, прекращать диалог с Турцией Россия не планирует. Поэтому вопросы по сборам клубов будем решать индивидуально. Главное, чтобы были гарантии безопасности.

О прикрытии лазейки для нерадивых управленцев

Я получил письмо от игроков «Мордовии» (о том, что клуб не выплачивает долги нынешним и бывшим футболистам. - Прим. Ред.). Встретился с местным губернатором, с руководителями клуба. Они заверили, что этот вопрос будет улажен. Плюс надо понимать, что мы говорим не о той «Мордовии». В последние годы была распространена практика, когда клубы меняли юридическое лицо, пытаясь уйти от долгов. Теперь мы таким клубам эту лазейку прикрыли: клуб-должник не сможет изменить юридическое лицо. Запрет на одноименное название клуба, на работу его учредителей и администрации будет действовать два года.

Не только в футболе есть проблемы, но и в других видах спорта. Большинство команд держатся на бюджетном финансировании. Но лицензирование не должно быть карающей процедурой, а, скорее, образовательной, которая помогала бы клубам становиться прозрачнее. На сегодняшнем заседании исполкома мы утвердили новый регламент лицензирования.

О том, что будет если отберут ЧМ-2018

Мне, конечно, приятно, что обо мне говорят в британском парламенте (о том, британская пресса сообщила ранее, что комитет ФИФА по этике собирает информацию для того, чтобы открыть дело против Мутко. - Прим. Ред.). Есть ли в связи с этим угроза потери ЧМ-2018? Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: «Я забираю у вас чемпионат мира». Что значит «забираю»? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован. На сколько? Не скажу»

О том, когда за сборную России сможет сыграть Фернандес

Фернандес сможет играть за сборную с разрешения ФИФА с какого-то числа апреля. А товарищеская игра запланирована на 24 марта. Думаю, мы договоримся с соперником, чтобы Марио смог выйти на поле уже в этом матче. Дай Бог, чтобы он был здоров и попал в состав. Но паспорт никому не дает гарантий попадания в состав, если ты этого не заслуживаешь.

О новой системы оплаты работы судей

Мы приняли решение двигаться в сторону профессионализма. Для повышения качества судейства одобрили изменение системы оплаты работы судей. Теперь судьи будут ежемесячно получать зарплату в 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того, судил он в данном месяце или нет. Также за один матч главные арбитры будут получать по 65 тысяч рублей, боковые - по 30 тысяч. В случае положительной оценки за игру предполагается бонус: 50 тысяч рублей для главного арбитра встречи, 35 тысяч - для боковых. При удовлетворительной оценке работы арбитра сумма поощрения составит 50 процентов бонуса, при неудовлетворительной - бонуса не будет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в мартеПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.Виталий Мутко: ЧМ-2018 застрахованПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома объяснил, почему Чм-2018 отнять у России будет непросто.Акт сдачи стадиона на Крестовском подпишут без торжествАкт сдачи-приема стадиона на Крестовском острове подпишут без торжеств, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.Виталий Мутко готов сыграть с Джанни Инфантино в киберфутбольном матчеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко готов сыграть с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в киберфутбольном матче. Об этом Мутко сообщил на пресс-конференции.Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберутСразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этикиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.Российские судьи с нового сезона будут получать ежемесячную зарплатуПрезидент РФС Виталий Мутко – об одном из итогов исполкома РФС.Кредиторская задолженность РФС составила 337 млн рублейПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил о сумме, которую организация должна кредиторам.Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубыПрезидент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в СочиСтали известны дата и место проведения товарищеского матча сборной России и Бельгии.Евгений Гинер: В следующем году РФС избавится от долговПрезидент ЦСКА Евгений Гинер - об итогах исполкома РФС, который состоялся сегодня в Доме футбола.Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.Сергей Анохин избран вице-президентом РФСПрезидент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин избран вице-президентом РФС.Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФФедерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба организации.Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игрыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными деламиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчейФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.Джанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруДжанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруВ свои тридцать восемь вратарь Джанлуиджи Буффон выдает очередной отличный сезон в «Ювентусе», в сборной и всерьез нацелился на ЧМ-2018.Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
РФС
РФС