«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференци и объяснил, почему отобрать чемпионат мира у России будет непросто.

О товарищеских матчах

28 марта сыграем с Бельгией в Сочи, на «Фиште». В скором времени назовем второго соперника. Надо понимать, что мы в сложном положении - нам приходится самостоятельно договариваться. Будем ли мы платить Бельгии (300 тысяч евро. - Прим. Ред.) за матч? Не хочу раскрывать, что и кому мы платим. Давайте радоваться футболу. Вы поймите такую вещь: есть топ-сборные, которые зарабатывает на товарищеских матчах, поэтому могут выдвигать свои условия, например, чтобы все расходы на себя взяла принимающая сторона. Не надо этого стесняться.

О бюджете РФС

На 2015 год план бюджета назывался «Спасение». План на 2016 год тоже был непростым - антикризисным. А 2017 год можно уже охарактеризовать словом «стабильность». Мы справились со всеми задачи, эффективно отработали. Если нынешний год мы планировали завершить с кредиторской задолженностью около 680 млн рублей, то сейчас она составляет 337 млн. Думаю, к концу 2017 года мы подойдем всего с 42 млн долгом.

О сборах в Турции

Никаких рекомендаций или запретов клубам мы не отправляли. Будем действовать исходя из того, как решит правительство России. Понятно, с чем связано это (убийство российского дипломата в Турции. - Прим. Ред.) - с попыткой дестабилизироват ь отношения двух стран. Но своего результата террористы не достигнут, как уже высказалось наше руководство, прекращать диалог с Турцией Россия не планирует. Поэтому вопросы по сборам клубов будем решать индивидуально. Главное, чтобы были гарантии безопасности.

О прикрытии лазейки для нерадивых управленцев

Я получил письмо от игроков «Мордовии» (о том, что клуб не выплачивает долги нынешним и бывшим футболистам. - Прим. Ред.). Встретился с местным губернатором, с руководителями клуба. Они заверили, что этот вопрос будет улажен. Плюс надо понимать, что мы говорим не о той «Мордовии». В последние годы была распространена практика, когда клубы меняли юридическое лицо, пытаясь уйти от долгов. Теперь мы таким клубам эту лазейку прикрыли: клуб-должник не сможет изменить юридическое лицо. Запрет на одноименное название клуба, на работу его учредителей и администрации будет действовать два года.

Не только в футболе есть проблемы, но и в других видах спорта. Большинство команд держатся на бюджетном финансировании. Но лицензирование не должно быть карающей процедурой, а, скорее, образовательной, которая помогала бы клубам становиться прозрачнее. На сегодняшнем заседании исполкома мы утвердили новый регламент лицензирования.

О том, что будет если отберут ЧМ-2018

Мне, конечно, приятно, что обо мне говорят в британском парламенте (о том, британская пресса сообщила ранее, что комитет ФИФА по этике собирает информацию для того, чтобы открыть дело против Мутко. - Прим. Ред.). Есть ли в связи с этим угроза потери ЧМ-2018? Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: «Я забираю у вас чемпионат мира». Что значит «забираю»? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован. На сколько? Не скажу»

О том, когда за сборную России сможет сыграть Фернандес

Фернандес сможет играть за сборную с разрешения ФИФА с какого-то числа апреля. А товарищеская игра запланирована на 24 марта. Думаю, мы договоримся с соперником, чтобы Марио смог выйти на поле уже в этом матче. Дай Бог, чтобы он был здоров и попал в состав. Но паспорт никому не дает гарантий попадания в состав, если ты этого не заслуживаешь.

О новой системы оплаты работы судей

Мы приняли решение двигаться в сторону профессионализма . Для повышения качества судейства одобрили изменение системы оплаты работы судей. Теперь судьи будут ежемесячно получать зарплату в 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того, судил он в данном месяце или нет. Также за один матч главные арбитры будут получать по 65 тысяч рублей, боковые - по 30 тысяч. В случае положительной оценки за игру предполагается бонус: 50 тысяч рублей для главного арбитра встречи, 35 тысяч - для боковых. При удовлетворительн ой оценке работы арбитра сумма поощрения составит 50 процентов бонуса, при неудовлетворител ьной - бонуса не будет.