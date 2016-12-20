Забытые имена. Куда пропали Файзулин, Могилевец, Рязанцев и другие

Александр Рязанцев и Виктор Файзулин Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» напоминает о футболистах, которые в уходящем году отошли на второй план, а то и вовсе пропали с футбольных радаров.

Виктор Файзулин («Зенит»)

Дальний Восток, Кавказ, Санкт-Петербург, сборная – карьера этого центрального полузащитника складывалась идеально. В «Зените» пришли большие победы: Кубок УЕФА и чемпионские титулы. Уроженец Находки постоянно прогрессировал и вскоре стал основным, даже системообразующим игроком и клуба, и сборной. А потом… Роковая травма колена, длительное восстановление, рецидив. За два последних года Файзулин появился на поле всего семь раз. Последний – 20 сентября прошлого года. Виктору уже тридцать. Если и вернется в большой футбол, вряд ли будет прежним.

Никита Чернов («Енисей»)

Ему всего 20. И он точно не попал бы в наш список, не сыграй за сборную России два матча. Чернов – самый уникальный российский игрок современности: он дебютировал в национальной команде, не сыграв ни одного матча в премьер-лиге. Впрочем, после дебюта в сборной Никита так и не заиграл в элитном дивизионе. Сначала была аренда в «Балтику», потом в «Енисей». О центральном защитнике, которого в интервью нахваливал Василий Березуцкий, стали постепенно забывать. Возможно, и дай бог, у Чернова все еще впереди.

Алексей Козлов

Некогда один из лучших фланговых защитников премьер-лиги и участник чемпионата мира в Бразилии сейчас вместе с «Динамо» проходит ритуал очищения в ФНЛ. Хотя тучи над Козловым сгустились еще до погружения бело-голубых в придонье российского футбола. Сначала он перестал попадать в состав, проигрывая конкуренцию даже Борису Ротенбергу, а летом 2015-го был выставлен Станиславом Черчесовым на трансфер. И все равно остался в команде. «Динамо» своих не бросает, за всех щедро платит. В этом сезоне принял участие в семи матчах ФНЛ.

Павел Могилевец («Зенит»)

Когда «Зенит» еще возглавлял Лучано Спаллетти, Павел отправился в свою первую аренду. В «Рубине» заиграл так ярко, что был даже вызван в сборную. Вернулся в Санкт-Петербург, уже к Андре Виллаш-Боашу, но приселл на скамейку запасных, изредка появляясь на поле. Вторая аренда была в «Ростов», где хавбек вновь стал игроком стартового состава. И снова дорога домой. «Зенит» с необъяснимой целью, словно мстя за что-то, удерживает талантливого полузащитника: не отпускает и играть не дает – всего 20 минут в этом сезоне. Как бы не загубили парня.

Денис Давыдов («Спартак»)

Один гол в 36 матчах за основу «Спартака» – статистика прирожденного бомбардира, достойная сравнения с Месси. О Давыдове сложно говорить всерьез. Вроде бы все у парня есть. Или было? Игровая практика – пожалуйста. Дебют в сборной – выданный аванс. Не получилось – не страшно. Командировка в Чехию - но и там ничего. В этом сезоне провел на поле 173 минуты – ни голов, ни передач. Те матчи, в которых он вышел в стартовом составе, «Спартак» проиграл – «СКА-Хабаровску» и «Крыльям Советов». Давыдов близок к тому, чтобы пополнить бесконечный список «подававших надежды, но так и не раскрывшихся».

Игорь Портнягин («Локомотив»)

За спиной 27-летнего нападающего только один классный сезон в премьер-лиге – в розыгрыше-2014/15, выступая за «Рубин», он стал лучшим российским бомбардиром с 11 голами. Как показало время, это была вспышка. После сезона-2014/15 Портнягин даже не приблизился к прежней результативности. Переход в страдающий от голевой засухи «Локомотив» мог перезапустить карьеру форварда. И кто знает, как все сложилось бы, не получи он травму бедра. За весь год Портнягин, который, напомним, имеет в активе один матч за сборную России, забил всего три мяча.

Александр Рязанцев («Зенит»)

Еще один пример странной селекции «Зенита». Рязанцев так и не заиграл. Хотя до переезда в Санкт-Петербург вызывался в сборную и имел хорошую прессу. Правда, здесь есть отличия от ситуации Могилевца. Во-первых, свой шанс, и не один, Александр получил – в сезоне-2014/15 он сыграл 20 матчей. И не сказать, что смотрелся так уж здорово. Во-вторых, его замучили болячки. То травмирован, то проигрывает конкуренцию. Ему, как и Файзулину, уже тридцать. Карьера выруливает на финишную прямую, а кроме того самого гола «Барселоне» и вспомнить нечего. Очевидно, пришла пора менять клуб.

Олег Кузьмин («Рубин»)

Карьера этого флангового защитника напоминает американские горки. Осенью 2015-го стал основным игроком сборной Леонида Слуцкого, забил несколько важных мячей, показывал бесподобный футбол, несмотря на возраст. А этой осенью – пустота. Ветеран по-прежнему восстанавливается после операции на колене, которую перенес в июне. Последний раз выходил на поле 21 мая. Кузьмину 35. Можно сказать, де-факто он уже завершил карьеру. Впрочем, сам Олег планирует доиграть до 2018 года, после чего приступить к тренерской работе в Казани.

Молодежь

Известные футболисты уходят в тень, а новые почти не появляются. Хотя по идее должны. В 2013 году сборная России (U17) выиграла чемпионат Европы. Тем парням уже перевалило за двадцать. Но какого-то осязаемого прогресса – такого, чтобы быть в клубе премьер-лиги на ведущих ролях – удалось добиться только Головину. Митрюшкин уехал в Швейцарию, где, если верить разной информации, обратил на себя внимание серьезных клубов. Карьера остальных триумфаторов юношеского Евро пока не радует.

Ходжаниязов, Шейдаев и Гасилин не получили шанса в «Зените». Первый и второй уехали в Данию и Турцию соответственно, причем Шейдаев, увы, теперь выступает за сборную Азербайджана. А третий выступает за «Зенит-2» в ФНЛ и совсем не привлекается к первой команде. Кокорин, видимо, более ценен. Там же, в ФНЛ, но в составе «Кубани», пылит Якуба. Зуев в «Спартаке» играет мало. Баринов в «Локомотиве» очень некстати получил травму. А Жемалетдинов в «Рубине» пока никак себя не проявил.