Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четвертого тура
В рамках 17-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником kar, набравший максимальное количество очков по итогам 16-го тура.
Кристал Пэлас – Челси – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:1
Сток Сити – Лестер – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1
Сандерленд – Уотфорд – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
Мидлсбро – Суонси – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
Вест Хэм – Халл Сити – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0
Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 1:1
Борнмут – Саутгемптон – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0
Тоттенхэм – Бернли – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0
Манчестер Сити – Арсенал – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1
Эвертон – Ливерпуль – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:3
Прогноз читателей – 1:1
Общий счет – 25:16 в пользу сборной читателей «Советского спорта».
Счет в серии 2-2.
В 18-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником skryn67.