Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четвертого тура

Юрген Клопп: В первом тайме у «Ливерпуля» ничего не получалось, зато после перерыва мы заметно прибавили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Эвертоном» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии отдал должное сопернику.