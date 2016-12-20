«Ненавижу Россию!» Дочь Евгения Кафельникова как антигерой недели

На прошлой неделе «отличился» Александр Кокорин, спевший на пару с Павлом Мамаевым пародию на песню группы «Ленинград» - «С Шуриком пить».



Антигероем этой неделе вполне мог стать и Константин Эрнст, и весь «первый канал», снявший с эфира хоккейный матч между сборными России и Чехии. Мы могли бы вспомнить и Александра Поветкина, которого поймали на использовании допинга и сообщили об этом в день его титульного боя с Бермейном Стиверном. Но мы выбрали другую кандидатуру.



Снимается голой и режет вены



В последний момент на подножку уходящего поезда вскочила дочь легендарного российского теннисиста, экс-первой ракетки мира Евгений Кафельникова – 18-летняя Алеся.



Девушка и так могла бы попасть в эту рубрику. В последнее время ее откровенно несет. То по сети разойдутся ее обнаженные фотографии для одного из журналов, на которой грудь девушки оказывается прикрытой лишь прозрачным плащом, то в свободное плавание по интернету попадут кадры молодой девушки с самокруткой в зубах. Намек понятен – марихуана. То Алеся делится кадром со своей рукой, изрезанной лезвием бритвы на фоне окровавленной марли.



Евгению Кафельникову остается лишь делать вид, что он все держит под контролем, всегда находится в курсе происходящего с дочерью и абсолютно нормально относится к таким вещам.





По большому счету его чадо не сделало ничего предосудительного. Алеся – совершеннолетняя девушка. Модель. Для современных моделей абсолютно нормально принимать участие в съемках и даже появляться на подиуме с обнаженной грудью. Самокрутка? Ведь в папиросную бумагу могут быть завернуты отнюдь не наркотики, а обычный табак. Самокрутки с собственным табаком на пике моды у нынешней молодежи. Кроме того, ни на одной фотографии девушка не курит. Она просто держит самокрутку в руках. Да и вены она режет не взаправду, а так – поверхностно. Выпендривается.



Однако последним своим видео, опубликованном в специальном разделе сервиса Instagram – «Истории», девушка перешла все границы.



«В России все такие эгоистичные. Они думают только о себе. Это касается и моей семьи. Только в России люди используют других людей. Это ужасно. В России люди привыкли делать так постоянно. Они должны гордиться мной, что я снимаюсь в других странах. А потом они спрашивают меня, почему я ненавижу Россию. И что я должна ответить? Конечно, если вы не хотите гордиться мной за то, что я пользуюсь успехом в другой стране, а только сплетничаете обо мне!» - говорит девушка на видео, зная, что ее запись увидят как минимум 302 тысячи ее подписчиков.



Но запись дочери теннисиста, который прославлял нашу страну, разлетелась миллионными тиражами. Со всех сторон посыпались оскорбления. Девушка, видимо, не ожидавшая такой реакции, попыталась объяснить свои слова. Она сказала, что всему виной незнание английского языка. Она просто неправильно употребляла слова. На самом деле она любит Россию.



Загвоздка заключается в одном – в многочисленных видео девушка рассказывает, как она не любит Россию на идеальном английском языке, с использованием многочисленных разговорных слов, сложных грамматических и временных конструкций. Она отлично знает английский язык. Она учила его на протяжении 11-ти лет в школе и теперь общается именно на английском – Алеся живет и работает в Лондоне. Там и люди, видимо, приятнее, и страна – лучше.