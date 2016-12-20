Французский провал «тренеришки». Как Унаи Эмери оказался на грани увольнения

Унаи Эмери Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, из-за чего главный тренер «ПСЖ» может вновь потерять работу.

«Мы потеряли уверенность в себе»

«Это была трудная игра. У «Генгама» есть хорошие футболисты, а мы потеряли уверенность в себе, пропустив второй гол. Мы переживаем непростые времена, но впереди еще целый круг. Уверен, что мы еще поднимемся наверх и станем чемпионами. Разговаривал до и после матча с генеральным директором и президентом клуба, они поддерживают нас. Так что нам нужно продолжать работать», - говорил, глядя в пространство перед собой, главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери в субботу после поражения от «Генгама» (1:2).

Наверное, в «Генгаме» действительно есть неплохие футболисты, раз команда забралась по итогам 18 туров на пятое место в турнирной таблице. Самый известный – 31-летний нападающий Бриан, в свое время проведший три сезона в «Лионе». В прошлом чемпионате «Генгам» примерно с этим же составом и тем же тренером занял 16-е место. А в этом году поперло – так с середняками бывает.

В любом случае, слова Эмери о том, что «ПСЖ» потерял уверенность в матче с «Генгамом», звучат по меньшей мере странно. А то и вовсе неприемлемо. Можно сваливать все на невезение, на судейство, на соперника, который всей командой встал в своей штрафной и мешал играть, на плохой газон, на жару, на холод, на усталость. На что там еще обычно жалуются тренеры на пресс-конференци ях? Но говорить о недостатке или потери уверенности во внутрифранцузски х соревнованиях Эмери не имеет права.

В конце концов, стоимость состава парижан по оценке портала Transfermarct составляет 420 миллионов евро. Это примерно треть от общей стоимости всех футболистов Лиги 1. Состав того же «Генгама» оценивается в 33,6 миллиона. «ПСЖ» два сезона подряд выигрывал все три турнира внутри Франции – чемпионат, Кубок страны и Кубок лиги. И как можно терять уверенность, даже если в матче с «Генгамом» что-то пошло не так?

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ КОМАНДА СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

Все эти трофеи внутри страны «ПСЖ» собрал под руководством Лорана Блана. В феврале 51-летний тренер подписал со столичным клубом новый двухлетний контракт. 27 июня это соглашение было, согласно официальной формулировке, расторгнуто по обоюдному согласию. Как написало издание L’Eouipe, Блан получил 22 миллиона евро неустойки.

Катарских боссов «ПСЖ» сильно расстроил очередной вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, на этот раз от «Манчестер Сити». Несмотря на три титула внутри страны, президент клуба Насер Аль-Хелаифи оценил сезон как неудачный.

Добывать парижанам европейскую славу должен был выписанный из «Севильи» трехкратный победитель Лиги Европы Эмери. «Ты с одним клубом выиграл три Лиги Европы, и я хочу, чтобы ты проделал такую же работу в моей команде. Моя команда хороша, но я хочу, чтобы она стала еще лучше», - говорил испанцу Аль-Хелаифи.

Чтобы «ПСЖ» стал еще лучше, Эмери пригласил из «Севильи» хорошо знакомого ему полузащитника Крыховяка (35 миллионов евро), а также форварда «Реала» Хесе (25 миллионов). Первый провел всего девять матчей в чемпионате Франции, второй – тоже девять, отметившись одним голом.

При этом летом Париж покинули Ибрагимович и Давид Луиз, который в последний день трансферного окна оказался в «Челси». Футболисты, на которых во многом держалась вся игра. Плюс оба – харизматические личности, обладавшие большим авторитетом в раздевалке. Равноценной замены ушедшим, как оказалось, так и не было найдено.

А осадок остался

При этом по дистанции чемпионата «ПСЖ» шел довольно ровно. Провал случился только декабре: поражения от «Монпелье» (0:3) и «Генгама», плюс ничья с «Ниццей» (2:2), когда соперник действительно играл лучше.

Но семь очков отставания от той же «Ниццы» далеко не критичны. В конце концов, в сезоне-2014/15 «ПСЖ» тоже ушел на зимний перерыв третьим, уступая лидеру – «Марселю» - три очка, но все равно досрочно стал чемпионом.

В декабре же случилась и домашняя ничья с «Лудогорцем» (2:2) в Лиге чемпионов, оставившая парижан на втором месте в группе. Как результат, уже в 1/8 финала придется играть с «Барселоной». Но жребий – вещь непредсказуемая. «Арсеналу», опередившему «ПСЖ», досталась «Бавария». Да и потом, если клуб хочет выиграть Лигу чемпионов, ему нужно научиться побеждать сильнейших, и неважно когда – в 1/8 финала или в финале.

Хуже другое. Эмери, судя по всему, если и не утратил контроль над раздевалкой, то его отношения со многими игроками оставляют желать лучшего. Еще летом многие футболисты жаловались на большие нагрузки, которые дает испанец. Тогда же тренер дал понять, что не станет чинить препятствий уходу одного из лидеров команды Матюиди.

«Это очень хороший игрок. Но у нас несколько левоногих хавбеков помимо него – Рабьо, Тиаго Мотта. Если у Матюиди будет приглашение из другой команды и он посчитает, что слишком много конкурентов в средней линии… Но не хотелось бы, чтобы он ушел», - говорил Эмери.

Матюиди остался, но выглядит в этом сезоне не так ярко, как в прошлом. В октябре появилась информация о конфликте тренера с итальянским хавбеком Верратти, который якобы был очень недоволен своей заменой в матче с «Марселем». Разумеется, оба потом говорили, что все в порядке, но осадок, как говорится, остался. Говорят, ругался с Эмери и недовольный малым количеством игрового времени Хесе, подумывавший в январе вернуться в Испанию.

Т ерпение и труд все перетрут?

Работой испанца недовольны и болельщики. По результатам опроса, проведенного L’Eouipe, 65% респондентов высказались за отставку Эмери. СМИ регулярно сообщают, что боссы «ПСЖ» уже ведут переговоры с потенциальными сменщиками: называются, например, фамилии Луи ван Гала и Роберто Манчини. Так, может, отсюда и происходит та неуверенность, на которую жалуется Эмери? Игроки, не очень довольные тренером, понимают, куда дует ветер?

С другой стороны, летом Аль-Хелаифи говорил, что команда нуждается в перезагрузке и с приходом Эмери должен начаться новый цикл развития команды. Перестройка – процесс болезненный, а испанец не обещал, что будет легко. «Мои профессиональные требования такие: надо вкалывать изо всех сил. Чтобы все получилось, от команды требуется только одно: работа и терпение», - говорил он летом.

Хватит ли этого терпения у катарских боссов? L’Eouipe утверждает, что Эмери может не спасти от отставки даже серия побед в ближайших матчах. И необходимость выплаты 10 миллионов евро неустойки не станет препятствием для расторжения контракта. Неужели испанец так и останется тренером, способным работать только у себя в стране, а за границей обреченный превращаться в «тренеришку»?