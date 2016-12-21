«Дакар» – он и в Америке «Дакар»

Накануне очередного ралли «Дакар» «Советский спорт» вспоминает историю легендарного марафона и успехи российской команды «КАМАЗ-Мастер» в нем.



ИСТОРИЯ

Молодой француз Тьерри Сабин, заблудившись в Ливийской пустыне во время ралли «Абиджан - Ницца» в 1977 году, вряд ли предполагал, насколько роскошная идея придет ему в голову в этот тяжелый момент! Собственно, какое-то время мотогонщик больше думал о том, удастся ли ему выжить. К счастью, после трехдневных скитаний по пескам и пустошам, ему удалось наткнуться на племя туарегов, которые в прямом смысле спасли парню жизнь. Вернувшись на родину, Сабин испытал вдохновение. «А что если организовать еще более сложный и опасный ралли-рейд, чтобы сотни гонщиков могли прочувствовать всю романтику гонок по пустыне?» - видимо, такие мысли посетили Тьерри. Обладая нужными связями, он в короткие сроки – меньше, чем за год – договорился о проведении гонки по маршруту Париж – Дакар. И уже в январе 1978-го стартовал первый ралли-рейд между столицами Франции и Сенегала, который в последствии стал по-настоящему легендарным.

Увы, сам Сабин, отставивший себе эксклюзивные права на проведение гонки, до полноценного расцвета марафона не дожил. В 1986-м году он погиб при крушении вертолета во время песчаной бури в Мали как раз при проведении «Дакара». Организатору культового ралли-рейда было всего 36 лет.

Тьерри Сабин, основатель «Дакара»

МАРШРУТ

Долгое время марафон «Париж - Дакар» действительно проходил по маршруту между двумя данными городами. Однако год от года организаторы вносили изменения в пробег. Так, в 1992-м зрители наслаждались по-настоящему эпическим ралли-рейдом, дистанция которого растянулась с севера Франции на самый юг Африки – изможденные гонщики, которые пересекли весь Черный континент, финишировали в столице ЮАР, Кейптауне, преодолев 12 427 км за 24 дня (для сравнения – современный авиалайнер пролетает такое расстояние ориентировочно за 12-14 часов). В 1995-1996 годах марафон брал старт не в Париже, а в испанской Гранаде, а в 1997-м и вовсе проходил исключительно по территории Северной Африки (Дакар – Агадез (Нигер) – Дакар). Причины были разные, но поначалу в основном все упиралось в проблемы с парижским властями, которым не нравилось в новогодние праздники вводить ограничения в городское движение, перекрывать улицы и тратить большие деньги на организацию ралли-рейда – требовалось ведь и полицейское сопровождение, и внимание медицинских служб, и много чего еще. Впрочем, организаторы самого марафона находили выход из положения. Сохраняя название «Париж – Дакар», гонка стартовала то из Марселя, то из Клермон-Феррана, то из испанской Барселоны, а то и из португальского Лиссабона. Неизменным оставалось одно – финиш всегда проходил в Дакаре (за исключением 2003 года, когда чемпионы пили победное шампанское в египетском Шарм-эль-Щейхе).





Все изменилось в 2008-м. За неделю до запланированного старта ралли-рейда, 24 декабря 2007-го, на востоке Мавритании была убита семья французских туристов, приехавших в пригород Алега на пикник. По данным местных властей, виновными оказались боевики местной террористической организации. Вопрос безопасности участников и болельщиков марафона «Париж – Дакар» встал как никогда остро – учитывая, что в истории ралли уже случались трагические эпизоды, в которых гибли и гонщики, и зрители от рук африканских террористов. В итоге буквально за день до старта гонка была отменена. В 2008-м она вовсе не состоялась. А затем организаторы приняли решение перенести легендарный марафон на территорию Южной Америки.

Учитывая, что Париж к тому моменту и так несколько лет не участвовал в организации ралли-рейда, название гонки сократили до «Дакара». И хотя сенегальская столица тоже с тех пор не видела сильнейших раллистов планеты, самый популярный и известный марафон все еще носит ее имя. Пусть и ездят участники по дорогам Аргентины, Боливии, Парагвая, Перу, Чили и других стран Латинской Америки вот уже последние 7 лет.

КАМАЗ-МАСТЕР

В Советском Союзе ралли, в отличие от кольцевого автоспорта, всегда было в почете. В международных соревнованиях принимали участие заводские коллективы и ВАЗа, и ГАЗа, и АЗЛК. Гонялись и «Москвичи», и «Жигули», и «Волги». Причем, гонялись успешно. Так что когда в 1988 году была создана команда «КАМАЗ-Мастер», это никого не удивило.

Удивило, что уже на первом своем старте – ралли «Ельч» в Польше – она сумела завоевать серебро. С размахом выйти на мировой уровень не помешал ни распад СССР, ни экономический кризис в стране 90-х годов. Уже в 1996-м «КАМАЗ-Мастер» добился первого по-настоящему громкого успеха – Виктор Московских принес команде первый титул «Дакара»! С тех пор именно российский коллектив остается главным фаворитом ралли-рейда вот уже на протяжении 20 лет.

Фирдаус Кабиров и Владимир Чагин

С 2005 года, когда генеральным партнером «КАМАЗ-Мастер» стал банк ВТБ, началась новая веха. Всего за свою историю команда выиграла 13 марафонов «Дакар» - без оглядки на то, где стартовал ралли-рейд, где финишировал, кто из соперников пытался навязать борьбу. Случались удивительные истории. Так, в 2003-м Фирдаус Кабиров одержал пять побед подряд на заключительных этапах, но все равно уступил в генеральной классификации Владимиру Чагину. К слову, Чагин – 7-кратный чемпион «Дакара» - является самым успешным гонщиком марафона среди всех пилотов грузовиков. В 2011, 2013 и 2015 годах «КАМАЗ-Мастер» полностью оккупировал пьедестал почета – пилоты команды занимали 1-е, 2-е и 3-е места в общем зачете. Год 2016-й вышел не столь удачным, но ведь без поражений не бывает грандиозных побед. Так что на «Дакар»-2017 «КАМАЗ-Мастер» вновь, как обычно, приедет в ранге главного фаворита. Тем интереснее следить за гонкой, которая стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне и финиширует через 12 дней в аргентинском Рио-Куарто.