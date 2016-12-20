Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба

В предпоследнем туре осенней части сезона Андрей Лунев сыграл в Петербурге против «Зенита» Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Андрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» с Новосельцевым, а в среду станет игроком «Зенита» – «Советский спорт в Санкт-Петербурге» собрал главное из его карьеры.

Шаг первый

Дебют в «Торпедо» и третий дивизион

Первый матч воспитанника «Торпедо» за родную команду – третий дивизион, черно-белые разгромили московский «Альянс» 8:0. 17-летний Лунев вышел на поле на 67-й минуте при счете 5:0. А свой первый гол пропустил в следующей встрече против щелковской «Звезды», против которой тоже появился по ходу матча (10:1).



Источник: ФК «Торпедо». Лунев - крайний справа в среднем ряду.

После этого Лунев выходил на поле только с первых минут и провел еще 7 игр, в четырех не пропустил. Кстати, в той команде играл нынешний главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов.

Шаг второй

«Губкин» и начало в профессионалах

Свой первый профессиональный матч Лунев провел в 2010-м против ФК «Губкин». В первом туре зоны Центр «Торпедо» победило 2:1, а Лунев сыграл в том сезоне еще 6 матчей и пропустил 6 голов.

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Шаг третий

Аренда в «Истру» и партнер Новосельцев

В 2012-м, после выхода в ФНЛ, основным вратарем «Торпедо» стал литовец Саулюс Клевинскас. Лунев половину сезона отсидел в запасе, а потом ушел в аренду в «Истру», выступавшую в второй лиге.

В бывшей команде Романа Широкова Лунев стал первым номером, а вместе с ним обороной ворот «Истры» занимался нынешний защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев. На момент перехода Лунева у «Истры» была шестиматчевая серия из поражений, а при новом вратаре команда выдала серию из восьми побед, уступив только в девятом матче Лунева.

Эта встреча стала последней не только для Лунева в «Истре», но и для самой «Истры» в профессиональном футболе.

Шаг четвертый

Дебют в ФНЛ и проигранная конкуренция

После возвращения из «Истры» у Лунева снова не получилось стать основным вратарем, хоть он и провел три матча за «Торпедо»: один в Кубке России (против «Калуги», 1:0) и два в ФНЛ (против «Шинника» и «Урала» – оба раза 2:3). Конкуренцию у Андрея выиграл Александр Довбня, который сейчас первый номер «СКА-Хабаровска».

Кстати, в том сезоне вместе с Луневым на скамейке запасных сидел все тот же Иван Новосельцев.

Шаг пятый

«Калуга» и пропавший агент

Сезон-2013/14 Лунев снова провел в аренде. На этот раз в «Калуге»: против этой команды он за год до того сыграл сухой матч в Кубке России. За калужцев Лунев провел 25 матчей и пропустил 28 мячей.

– Когда был в «Торпедо» и понимал, что на меня не рассчитывают, попросил агента искать варианты. Знал, что после моей аренды в «Калуге», где я стабильно играл, их было достаточно, – рассказывает сам Лунев. – Просил помочь агента, а он взял и пропал – неделю трубку не брал. Меня к тому моменту отпустили со сборов «Торпедо», и я отправился на матч друга во второй лиге. И, представляете, там встретил этого агента! Он еще удивился: «А ты чего не на сборах?» После этого он нашел мне вариант в нижегородской «Волге», но там из-за травмы не получилось остаться. И спустя некоторое время решил начать работу с другим агентом.

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Шаг шестой

Полгода без футбола и детский тренер

После «Калуги» Лунев поссорился с «Торпедо»: его не включили в заявку на сезон-2014/15, не выдали ему форму. Вратарь подал жалобу, разорвал контракт и стал свободным агентом. Пришлось тренироваться до зимы самостоятельно, в том числе с первым тренером Дмитрием Гуленковым – у него своя вратарская школа.

Шаг седьмой

«Сатурн» и переход в клуб РФПЛ

Свободный Лунев нашел работу в Раменском. За «Сатурн» Андрей провел всего четыре матча, пропустил три мяча. И остался без контракта после развала подмосковной команды.

В «Уфе» 23-летнего голкипера знали: вратарей там тренирует Юрий Перескоков, а до этого Лунев пересекался с ним в «Калуге». На один из четырех матчей «Сатурна» с участием Андрея приехали скауты «Уфы» – и впечатлились. Летом 2015-го Лунев переехал в Башкирию и заиграл в молодежной команде: 16 матчей, 25 пропущенных. «Уфа»-м заняла последнее место, но Лунева подключили к главной команде.

Шаг восьмой

Дебют в премьер-лиге и 357 минут на ноль

«Уфа» начала сезон-16/17 с тремя вратарями: Гиорги Шелия считался основным, голкипер молодежной сборной России Михаил Бородько, в межсезонье пришедший из «Енисея», должен был конкурировать с Луневым.

После травмы Шелии место в воротах на матч с «Краснодаром» доверили именно Луневу. Андрей не пропускал первые 357 минут карьеры в премьер-лиге, в том числе сыграл на ноль с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком».

Шелия вылечился, его поставили в основу против «Рубина», но уже на 8-й минуте он заработал прямую красную карточку. Больше тренеры не экспериментировали, остальные матчи в 2016 году доиграл Лунев: в сумме 10 матчей премьер-лиги и 4 пропущенных мяча.

Шаг девятый

Переход в «Зенит»

На предпоследней неделе 2016-го Андрей Лунев сделал еще один шаг наверх – в российский топ-клуб: медосмотр в «Зените» – пока не контракт, но почти полная его гарантия.

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