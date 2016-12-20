Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба
Андрей Лунев играл в
«Торпедо» с Булатовым, в «Истре» с Новосельцевым, а в среду станет игроком
«Зенита» – «Советский спорт в Санкт-Петербурге» собрал главное из его карьеры.
Шаг первый
Дебют в «Торпедо» и третий дивизион
Первый матч воспитанника «Торпедо» за родную команду – третий дивизион, черно-белые разгромили московский «Альянс» 8:0. 17-летний Лунев вышел на поле на 67-й минуте при счете 5:0. А свой первый гол пропустил в следующей встрече против щелковской «Звезды», против которой тоже появился по ходу матча (10:1).
Источник: ФК «Торпедо». Лунев - крайний справа в среднем ряду.
После этого Лунев выходил на поле только с первых минут и
провел еще 7 игр, в четырех не пропустил. Кстати, в той команде играл
нынешний главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов.
Шаг второй
«Губкин» и начало в профессионалах
Свой первый профессиональный матч Лунев провел в 2010-м против ФК «Губкин». В первом туре зоны Центр «Торпедо» победило 2:1, а Лунев сыграл в том сезоне еще 6 матчей и пропустил 6 голов.
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Шаг третий
Аренда в «Истру» и партнер Новосельцев
В 2012-м, после выхода в ФНЛ, основным вратарем «Торпедо»
стал литовец Саулюс Клевинскас. Лунев половину сезона отсидел в запасе, а потом
ушел в аренду в «Истру», выступавшую в второй лиге.
В бывшей команде Романа Широкова Лунев стал первым номером,
а вместе с ним обороной ворот «Истры» занимался нынешний защитник «Зенита» и
сборной России Иван Новосельцев. На момент перехода Лунева у «Истры» была шестиматчевая
серия из поражений, а при новом вратаре команда выдала серию из восьми побед,
уступив только в девятом матче Лунева.
Эта встреча стала последней не только для Лунева в «Истре»,
но и для самой «Истры» в профессиональном футболе.
Шаг четвертый
Дебют в ФНЛ и проигранная конкуренция
После возвращения из «Истры» у Лунева снова не получилось стать основным вратарем, хоть он и провел три матча за «Торпедо»: один в Кубке России (против «Калуги», 1:0) и два в ФНЛ (против «Шинника» и «Урала» – оба раза 2:3). Конкуренцию у Андрея выиграл Александр Довбня, который сейчас первый номер «СКА-Хабаровска».
Кстати, в том сезоне вместе с Луневым на скамейке запасных сидел все тот же Иван Новосельцев.
Шаг пятый
«Калуга» и пропавший агент
Сезон-2013/14 Лунев снова провел в аренде. На этот раз в «Калуге»: против этой команды он за год до того сыграл сухой матч в Кубке России. За калужцев Лунев провел 25 матчей и пропустил 28 мячей.
– Когда был в «Торпедо» и понимал, что на меня не рассчитывают, попросил агента искать варианты. Знал, что после моей аренды в «Калуге», где я стабильно играл, их было достаточно, – рассказывает сам Лунев. – Просил помочь агента, а он взял и пропал – неделю трубку не брал. Меня к тому моменту отпустили со сборов «Торпедо», и я отправился на матч друга во второй лиге. И, представляете, там встретил этого агента! Он еще удивился: «А ты чего не на сборах?» После этого он нашел мне вариант в нижегородской «Волге», но там из-за травмы не получилось остаться. И спустя некоторое время решил начать работу с другим агентом.
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Шаг шестой
Полгода без футбола и детский тренер
После «Калуги» Лунев поссорился с «Торпедо»: его не включили в заявку на сезон-2014/15, не выдали ему форму. Вратарь подал жалобу, разорвал контракт и стал свободным агентом. Пришлось тренироваться до зимы самостоятельно, в том числе с первым тренером Дмитрием Гуленковым – у него своя вратарская школа.
Шаг седьмой
«Сатурн» и переход в клуб РФПЛ
Свободный Лунев нашел работу в Раменском. За «Сатурн» Андрей провел всего четыре матча, пропустил три мяча. И остался без контракта после развала подмосковной команды.
В «Уфе» 23-летнего голкипера знали: вратарей там тренирует Юрий Перескоков, а до этого Лунев пересекался с ним в «Калуге». На один из четырех матчей «Сатурна» с участием Андрея приехали скауты «Уфы» – и впечатлились. Летом 2015-го Лунев переехал в Башкирию и заиграл в молодежной команде: 16 матчей, 25 пропущенных. «Уфа»-м заняла последнее место, но Лунева подключили к главной команде.
Шаг восьмой
Дебют в премьер-лиге и 357 минут на ноль
«Уфа» начала сезон-16/17 с тремя вратарями: Гиорги Шелия
считался основным, голкипер молодежной сборной России Михаил Бородько, в
межсезонье пришедший из «Енисея», должен был конкурировать с Луневым.
После травмы Шелии место в воротах на матч с «Краснодаром»
доверили именно Луневу. Андрей не пропускал первые 357 минут карьеры в
премьер-лиге, в том числе сыграл на ноль с «Краснодаром», «Локомотивом» и
«Спартаком».
Шелия вылечился, его поставили в основу против «Рубина», но
уже на 8-й минуте он заработал прямую красную карточку. Больше тренеры не
экспериментировали, остальные матчи в 2016 году доиграл Лунев: в сумме 10
матчей премьер-лиги и 4 пропущенных мяча.
Шаг девятый
Переход в «Зенит»
На предпоследней неделе 2016-го Андрей Лунев сделал еще один шаг наверх – в российский топ-клуб: медосмотр в «Зените» – пока не контракт, но почти полная его гарантия.