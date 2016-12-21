КАМАЗ, ты просто космос! 8,5 тонн и тысяча «лошадей» на скорости 163 км/ч

«Советский спорт» побывал в Набережных Челнах, где собирают КАМАЗы для ралли-рейда «Дакар» и узнал, для чего автомобилю авиационные технологии и бак в 1000 литров



Об автомобилях команды «КАМАЗ-мастер» уже слагают легенды, причем не только в России, но и за рубежом. Иностранцы никак не возьмут в толк, как это русские умудряются год от года побеждать в «Дакаре», даже занимать весь пьедестал?



Ответ прост: грузовик «КАМАЗ-мастер» - настоящее чудо техники, над которым на протяжении целого года колдуют десятки людей: инженеров, механиков, слесарей, ученых, гонщиков… Все это ради одной цели – выиграть «Дакар» - главную гонку года.



Обычные болельщики уверены, что от всем привычного КАМАЗа, который можно встретить на дороге, в спортивных автомобилях, отправляющихся покорять Южную Америку, ничего не осталось. Этот вопрос мы задали боевому штурману команды «КАМАЗ-мастер» Евгению Яковлеву. Нам сказали: «Лучше него про технику вам не расскажет никто».



«Отвечая на этот вопрос, не буду шибко оригинальным. От обычного КАМАЗа остались кабина, раздаточная коробка, карданный вал, коробка передач, какая-то часть тормозной аппаратуры и еще многое по мелочи», - перечислил Евгений.

Оказалось – совсем немало. Ведь все думают, что кроме кабины и пилотов в спортивном КАМАЗе ничего российского нет.

«Ни один спортивный автомобиль не является абсолютной копией модели, под которой он выступает. Это все технико-экономические показатели. Если аналогичный спортивному автомобиль запустить в серию, его никто не будет покупать. Цена будет немыслимо высокой, найдется только несколько покупателей», - добавил штурман.



Сколько стоит новенький боевой КАМАЗ – тайна похлеще военной. В этом нам удалось убедиться в гараже, где и собираются боевые машины. В любом случае, цена огромна. В какой-то момент существовал риск, что по финансовым причинам КАМАЗ мог остаться без «Дакара». Выручили спонсоры. В частности, банк ВТБ, который выступает в качестве генерального спонсора команды с 2005 года.



Новую машину не то что купить, даже прицениться к ней нельзя. Зато отработавшие свое на «Дакаре» КАМАЗы все же можно приобрести. В основном это привлекает коллекционеров.



«Б/у машины продаем от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. Новый автомобиль, естественно, дороже, но конкретные цифры не назову. На каждую машину они разные. Даже если двигатель несколько раз перебрать, уже на стоимости отразится. Б/у машины покупают как спортсмены, так и коллекционеры», - рассказал другой штурман команды Айдар Беляев.

Но вернемся, все же, к тому, с чего мы начинали – к техническим характеристикам этого чудо-агрегата. В первую очередь нас интересовали вопросы из популярной механики, который мы и задали Евгению Яковлеву.

- С какой высоты можно сбросить КАМАЗ, чтобы он не сломался?



- Точно не смогу сказать, экспериментов никто не проводил. Можно произвести расчет, но он будет очень специфический. Единственное, у нас есть полигон для тестирования подвески. В его рамках сделан трамплин, который используется в показательных выступлениях. Высота полета автомобиля около пяти метров. С пяти метров КАМАЗ совершенно точно можно скинуть.

- На какой скорости можно въехать в стену и поехать дальше, как ни в чем не бывало?



- Два года назад был случай с нашим автомобилем в первый день «Дакара». Плохая видимость, впереди очень запылено, плюс дорога мокрая. Скользко и не видно почти ничего, нужно было войти в поворот под прямым углом. Он не был прописан на карте и мы вылетели из этого поворота. Въехали в поле, а там яма как колодец – глубокий и с водой. Там внутри грунт и земля, довольно мягко, не глина и известняк. Однако от удара колесом погнулся правый ланжерон и практически оторвался кронштейн, хотя сидя в кабине, ощутили лишь легкий тычок. Иногда бывает наоборот, ощущаешь в кабине довольно сильные удары, а по возвращению в бивуак остается только сдуть с машины пыль. Так что, все индивидуально.

- Сколько лошадиных сил в нынешнем двигателе и какая максимальная скорость, если не учитывать искусственные ограничения?



- Максимальная его скорость 163 км/ч , больше он не поедет, но опять же мы оставляем небольшой запас сугубо из-за наложенного ограничения. Чисто теоретически КАМАЗ можно и до двухсот разогнать (улыбается). Мощность двигателя примерно 1000 лошадиных сил. Мы постоянно ведем настройки и модернизацию, поэтому цифра может немножко видоизменяться.

- Какой расход топлива и сколько вмещает бензобак?

- Вмещает 1000 литров . Только у нас не бензобак, а просто топливный (улыбается). Расход зависит от того, какой участок дороги. На ровной дороге расход 40 литров на 100 километров , на бездорожье (тяжелые грунты, вязкие пески) может доходить до 180 литров , в отдельные моменты даже до 200 литров на 100 километров .

- Сколько трансмиссий в коробке передач и чем она отличается от обычной автомобильной?



- Трансмиссий 16. Все агрегаты есть в свободной продаже, поэтому ее даже можно заказать. Она не совсем подходит для спорта, конечно, но любое изменение в ней приведет к тому, что она станет нестандартной, и использовать ее мы не сможем. От обычных коробок передач на легковых автомобилях наша отличается тем, что в ней есть демультипликатор, который разбивает имеющиеся 8 передач пополам. Каждая, соответственно, делится на повышенную и пониженную. Так сделано из-за большой массы автомобиля.

- Используется ли что-то из оборонной, космической, авиационной промышленности?

- Очень много авиационных и космических технологий переходит в автоспорт, мы этим пользуемся. Самое простое это топливные фитинги и шланги. Это быстро монтируемые и демонтируемые соединения, очень легкие и в то же время надежные. Многое берем из автомобилей с большим тоннажем. Из карьерного самосвала, к примеру.

- Последняя разработка – капотный вариант КАМАЗа. Почему он не поехал на «Дакар»?

- Проблема в том, что у завода нет такого автомобиля. До тех пор, пока он там не появится, мы использовать его не можем. Если выйдем с ним на старт, нам дадут название кабины другого производителя. Регламент «Дакара» говорит о том, что название грузовика определяет название кабины. Мы пробовали для тестов кабину «Мерседеса» с тем прицелом, чтобы взять ее на вооружение.

- В чем преимущество капотной версии перед нашим традиционным кузовом?

- Есть ряд преимуществ, которые она дает. Одно из них это возможность перераспределять массу, разместить экипаж более удобно относительно вертикальных ускорений. В принципе, поведение машины за счет правильной компоновки можно максимально приблизить к поведению джипа.