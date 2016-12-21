Огонь, вода и медные трубы. Как пилотов КАМАЗа готовят к «Дакару»
Корреспондент «Советского спорта» выяснил, как специалисты занимались подготовкой гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» к главному
старту года.
Самый известный ралли-рейд планеты «Дакар» – это настоящее
испытание не только для техники, но и для человеческого организма. В первые две
недели 2017 года уложатся более 9000 километров по жестокой Южной Америке,
пески, горы, болота, леса, 40-градусная жара днем в Парагвае, нулевая
температура ночью в Боливии, подъем на 4500 метров и спуск почти до уровня
моря. Чтобы выдержать такое, проводя в кровати в лучшем случае по 4-5 часов…
Хотя, о какой кровати может идти речь? Палатка и спальный мешок – вот удел
участников «Дакара». Не каждый способен такое выдержать.
Здесь же, в Набережных Челнах, прямо в штаб-квартире команды
«КАМАЗ-мастер», по соседству с гаражом и цехом, где рождаются гоночные КАМАЗы,
лучшие спортивные грузовики планеты, проходит и закалка организма.
«У нас есть свой спортзал, и люди ходят туда три раза в неделю. Экипажники даже чаще, потому что, если твой темп на трассе падает, значит, ты не готов физически. У нас это недопустимо», - уверен Эдуард Николаев, серебряный призер 2015 года. – «Ладно, если человеку не хватает чего-то от машины. Но если ты приехал на «Дакар» физически неподготовленным, тогда рано ты приехал – машина все из тебя выжала. Должно быть наоборот. Не должно хватать машины, а физически в любую жару, в любом состоянии, должен быть крепким».
Рядом с цехом – фитнес-зал: все необходимые тренажеры,
бассейн с имитацией встречного течения, сауна, хамам, массажный кабинет,
криокамера – все оборудовано по последнему слову техники, во многом благодаря
генеральному спонсору команды, банку ВТБ, который остается с КАМАЗом с 2005 года.
«Мы эту камеру называем ice queen – ледяная королева», - смеется Елизавета Залужная, штатный массажист КАМАЗовцев. – Запускаем в нее ребят: лицо снаружи, чтобы не повредить легкие. Температура в криокамере от «минус 120» до «минус 150» градусов. Нужно внимательно смотреть на состояние находящегося в ней человека. Она оказывает очень мощный восстановительный эффект после тренировок. У гонщиков забиваются мышцы, в них скапливается молочная кислота. Вот этот выплеск эндорфина, который происходит в криокамере, разгоняет молочную кислоту по организму. Так они проще переносят тренировки. Плюс ко всему, криокамера улучшает состояние кожи. Эмоциональное настроение также поднимается, мощный эффект».
Елизавета и на протяжении всего «Дакара» будет рядом с
участниками ралли. Сейчас команда даже думает, как бы взять «ледяную
королеву» с собой – пока невозможно.
Остается уповать на массаж. Основные зоны – спина, шея, позвоночник. В первую
очередь, конечно, – гонщики. Остальные – потом. Иногда удается помочь даже
другим российским участникам «Дакара». Но есть в гонке и фактор, который
никаким массажем, никакой криокамерой не победить – высота.
«Высота – это важный фактор на «Дакаре», и тот, кто меньше
потеряет по технике и «физухе», оказывается на финише в «тройке» лидеров. Высота
на многих плохо действует. Разговаривал с джипистами, легендарными пилотами, у
них с этим были большие проблемы. И сейчас многие команды готовятся со своими
врачами именно к высоте. Мы тоже – с инновационным центром Олимпийского
комитета России, который занимается нашей горной подготовкой. Три раза в году
они приезжают к нам: двухнедельные тренировки – «мучают» нас днями и ночами», -
рассказывает Айрат Мардеев, победитель «Дакара» 2015 года.
«Мы третий год с ними работаем», – подхватывает Дмитрий Сотников, серебряный призер ралли «Шелковый путь». – «Они имеют достаточно большой опыт в этой области. Подготовка к горам ведется на основе опыта профессионального спорта. В этом году мы провели одну гипоксическую тренировку, направленную непосредственно на адаптацию к горным условиям. Это специальные генераторы, которые используются дома – спишь две-три недели в специальной палатке, где имитируется перепад высот. Организм привыкает. Только атмосферное давление остается неизменным. Дальше – тренировки в спортзале в специальных масках. В них выполняются упражнения и на мышцы, и на координацию головы, и на вестибулярный аппарат, – все, что может пригодиться в гонке».
Укреплять надо не только физическое здоровье, но и
психологическое. «Дакар» - не место для слабых духом.
«Физически ты можешь быть к этому готов, за столько лет
организм привык. Самое сложное в голове себя подготовить», - объясняет Мардеев.
– «Многих людей ломает, они перегорают, и все, не могут нормально ехать, ошибаются
очень часто. Ложимся поздно, встаем рано. Поэтому нужно стараться отключаться
от всего – хоть какое-то время для этого находить».
Об этом в КАМАЗе тоже подумали. Штатного психолога в команде
нет – приходится пользоваться услугами стороннего специалиста.
«В будущем он появится. В этом году начали работать со
спортивным психологом. У нее своя программа, которая использовалась олимпийской
сборной по стрельбе из лука, они показали в Рио прекрасные результаты», -
говорит Сотников. – «Мое мнение, такой человек всегда должен присутствовать в
команде. Психолог дал очень много ценных и полезных советов: постановка цели и
ее достижение. Лично для себя много интересного почерпнул, на многие вещи
смотрю по-другому. Даст бог, пригодится во время гонки».
А еще в гараже КАМАЗа играют в шахматы. Начали, когда это еще не было мейнстримом, задолго до чемпионского матча Карякина против Карлсена. Шахматы и в комнате отдыха рядом с сауной. Осталось лишь, чтобы одна из четырех пешек в итоге смогла стать королевой.