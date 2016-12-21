Огонь, вода и медные трубы. Как пилотов КАМАЗа готовят к «Дакару»

Корреспондент «Советского спорта» выяснил, как специалисты занимались подготовкой гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» к главному старту года.



Самый известный ралли-рейд планеты «Дакар» – это настоящее испытание не только для техники, но и для человеческого организма. В первые две недели 2017 года уложатся более 9000 километров по жестокой Южной Америке, пески, горы, болота, леса, 40-градусная жара днем в Парагвае, нулевая температура ночью в Боливии, подъем на 4500 метров и спуск почти до уровня моря. Чтобы выдержать такое, проводя в кровати в лучшем случае по 4-5 часов… Хотя, о какой кровати может идти речь? Палатка и спальный мешок – вот удел участников «Дакара». Не каждый способен такое выдержать.



Здесь же, в Набережных Челнах, прямо в штаб-квартире команды «КАМАЗ-мастер», по соседству с гаражом и цехом, где рождаются гоночные КАМАЗы, лучшие спортивные грузовики планеты, проходит и закалка организма.



«У нас есть свой спортзал, и люди ходят туда три раза в неделю. Экипажники даже чаще, потому что, если твой темп на трассе падает, значит, ты не готов физически. У нас это недопустимо», - уверен Эдуард Николаев, серебряный призер 2015 года. – «Ладно, если человеку не хватает чего-то от машины. Но если ты приехал на «Дакар» физически неподготовленным, тогда рано ты приехал – машина все из тебя выжала. Должно быть наоборот. Не должно хватать машины, а физически в любую жару, в любом состоянии, должен быть крепким».

Человек должен быть выносливее машины, а не наоборот





Рядом с цехом – фитнес-зал: все необходимые тренажеры, бассейн с имитацией встречного течения, сауна, хамам, массажный кабинет, криокамера – все оборудовано по последнему слову техники, во многом благодаря генеральному спонсору команды, банку ВТБ, который остается с КАМАЗом с 2005 года.



«Мы эту камеру называем ice queen – ледяная королева», - смеется Елизавета Залужная, штатный массажист КАМАЗовцев. – Запускаем в нее ребят: лицо снаружи, чтобы не повредить легкие. Температура в криокамере от «минус 120» до «минус 150» градусов. Нужно внимательно смотреть на состояние находящегося в ней человека. Она оказывает очень мощный восстановительный эффект после тренировок. У гонщиков забиваются мышцы, в них скапливается молочная кислота. Вот этот выплеск эндорфина, который происходит в криокамере, разгоняет молочную кислоту по организму. Так они проще переносят тренировки. Плюс ко всему, криокамера улучшает состояние кожи. Эмоциональное настроение также поднимается, мощный эффект».

Та самая «снежная королева», в которой гонщиков «замораживают» при температуре - 150 градусов





Елизавета и на протяжении всего «Дакара» будет рядом с участниками ралли. Сейчас команда даже думает, как бы взять «ледяную королеву» с собой – пока невозможно. Остается уповать на массаж. Основные зоны – спина, шея, позвоночник. В первую очередь, конечно, – гонщики. Остальные – потом. Иногда удается помочь даже другим российским участникам «Дакара». Но есть в гонке и фактор, который никаким массажем, никакой криокамерой не победить – высота.



«Высота – это важный фактор на «Дакаре», и тот, кто меньше потеряет по технике и «физухе», оказывается на финише в «тройке» лидеров. Высота на многих плохо действует. Разговаривал с джипистами, легендарными пилотами, у них с этим были большие проблемы. И сейчас многие команды готовятся со своими врачами именно к высоте. Мы тоже – с инновационным центром Олимпийского комитета России, который занимается нашей горной подготовкой. Три раза в году они приезжают к нам: двухнедельные тренировки – «мучают» нас днями и ночами», - рассказывает Айрат Мардеев, победитель «Дакара» 2015 года.



«Мы третий год с ними работаем», – подхватывает Дмитрий Сотников, серебряный призер ралли «Шелковый путь». – «Они имеют достаточно большой опыт в этой области. Подготовка к горам ведется на основе опыта профессионального спорта. В этом году мы провели одну гипоксическую тренировку, направленную непосредственно на адаптацию к горным условиям. Это специальные генераторы, которые используются дома – спишь две-три недели в специальной палатке, где имитируется перепад высот. Организм привыкает. Только атмосферное давление остается неизменным. Дальше – тренировки в спортзале в специальных масках. В них выполняются упражнения и на мышцы, и на координацию головы, и на вестибулярный аппарат, – все, что может пригодиться в гонке».

Все страдания ради приза - ради этого золотого бедуина





Укреплять надо не только физическое здоровье, но и психологическое. «Дакар» - не место для слабых духом.



«Физически ты можешь быть к этому готов, за столько лет организм привык. Самое сложное в голове себя подготовить», - объясняет Мардеев. – «Многих людей ломает, они перегорают, и все, не могут нормально ехать, ошибаются очень часто. Ложимся поздно, встаем рано. Поэтому нужно стараться отключаться от всего – хоть какое-то время для этого находить».



Об этом в КАМАЗе тоже подумали. Штатного психолога в команде нет – приходится пользоваться услугами стороннего специалиста.



«В будущем он появится. В этом году начали работать со спортивным психологом. У нее своя программа, которая использовалась олимпийской сборной по стрельбе из лука, они показали в Рио прекрасные результаты», - говорит Сотников. – «Мое мнение, такой человек всегда должен присутствовать в команде. Психолог дал очень много ценных и полезных советов: постановка цели и ее достижение. Лично для себя много интересного почерпнул, на многие вещи смотрю по-другому. Даст бог, пригодится во время гонки».



А еще в гараже КАМАЗа играют в шахматы. Начали, когда это еще не было мейнстримом, задолго до чемпионского матча Карякина против Карлсена. Шахматы и в комнате отдыха рядом с сауной. Осталось лишь, чтобы одна из четырех пешек в итоге смогла стать королевой.

«Перекур» в гараже КАМАЗа - никто не курит, все играют в шахматы



