Свинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дерби
В старейшем противостоянии страны победа вновь досталась бело-голубым – 3:0. «Спартак» уже пять лет не может одолеть принципиального соперника.
Перед дерби со «Спартаком» бело-голубые порадовали своих поклонников убойной статистикой. Оказывается, «Динамо» не проигрывает своему самому принципиальному сопернику с 2011 года!
Не стал исключением и сентябрьский поединок этого сезона. В нем «гладиаторы» уверено повели в счете 2:0. Но позволили динамовцам сравнять счет за семь секунд до окончания третьего периода – отличился Семен Кокуев. А затем уступили по буллитам.
ВЗГЛЯД ВАСИЛЬЕВА
Перед сегодняшним матчем произошло очень знаменательное для всех поклонников «Динамо» событие. В Музее хоккея по соседству с ареной в Парке легенд презентовали книгу о легендарном защитнике бело-голубых – «Рыцарь хоккея Валерий Васильев». Воспоминаниями о своем товарище поделились, пришедшие на торжество знаменитые динамовцы…
- Вы знаете как Васильева канадцы боялись, - убеждал публику знаменитый динамовский тренер Владимир Юрзинов. – Он ни с кем не дрался. Но стоило канадцу встретится с Валерием глазами, так любой заокеанский забияка разом смирным становился. Да и в нашем чемпионате у Тарасова было негласное указание – когда Васильев на льду, Харламова и других ведущих игроков ЦСКА на лед не выпускать.
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Помню, как в
«Динамо» пришли
два молодых
огольца – Мальцев
и Васильев, -
вспоминает
другой известный
динамовец
Станислав
Петухов. – И
вот меня уже
на тот момент
форварда-ветеран
ПРЕДСКАЗАНИЕ МАЛЬЦЕВА
За
час до начала
поединка я
встретился
с сегодняшним
последователем
Васильева –
защитником-»мель
- Вот только сейчас приступаю к тренировкам, в состав вернусь не раньше, чем через месяц, - пожаловался Андрей. – Но за команду нашу не волнуйтесь. Знаю, что ребята в перерыве поработали здорово. Настроение отличное. И очень хорошо, что сразу после перерыва дерби со «Спартаком»! Значит, начнем без раскачки.
- Дерби между «Динамо» и «Спартаком» останется на всю жизнь, - заверил меня и легенда бело-голубых Александр Мальцев. – Причем, не только в хоккее – во всех игровых видах спорта. Никуда мы от него не денемся.
- Перед перерывом «Динамо» провело отличную серию и поправило свое положение в таблице…
- Молодые ребята наши набираются опыта с каждым матчем. Пока непонятно, насколько хорошо они готовы к плей-офф. Вот игр этак через десять – можно будет об этом поговорить.
- Есть в «Динамо» молодежь из ВХЛ, есть ветераны. А вот матерых игроков в расцвете сил не маловато?
- Мастерства им немного не хватает. Это точно. Но будем ждать и верить.
ШАНС СВЕНССОНА
О точных словах знаменитого Мальцева я вспомнил уже в первом периоде. Как, впрочем, и о знаменитых силовых приемах Васильева.
Порой просто поражаешься совпадениями, которыми наполнена наша жизнь.
Но вот на 11-й минуте встречи Васильев впечатал в борт Якова Рылова. Правда, зовут этого Васильева уже Александр. И играет он вовсе не за «Динамо», а за «Спартак». И не защитник он, а нападающий…
Фамилия та, да клуб не тот. Поэтому нынешний Васильев отправляется в раздевалку до конца игры с матч-штрафом за толчок соперника на борт. Уходит под трибуны и травмированный Рылов, который не сразу сумел подняться со льда. Он вернется в игру только во втором периоде.
А пока пять минут несгораемого большинства у хозяев. И вот тут-то я и вспомнил слова Мальцева.
«Динамо» разыгрывало лишнего лихо, с большим желанием. Поначалу бело-голубые создали пару опаснейших моментов на пятачке. И могли дважды занести шайбу в ворота, как говорится, с мясом. Но в матчах со «Спартаком» на помощь мяса полагаться не стоит.
Тогда динамовцы сменили тактику – стали выводить на бросок защитника. Илья Никулин от души долбил от синей линии. Причем, не одиночными, а чуть ли не очередью. Четыре раза за минуту бросил.
И ведь не мазал. Но на пути шайбы оказывались то бросавшиеся под шайбу спартаковцы, то вернувшийся в ворота Маркус Свенссон. Швед поначалу был хорош! Видимо, понимал, что это его последний шанс остаться основным голкипером «Спартака». В четырех поединках до этого, красно-белые доверяли пост №1 Никите Беспалову.
ПРОФИЛАКТИКА КОКАРЕВА
И все же победа и в этой встрече вновь досталась хозяевам. Специально к дерби динамовцы выпустили смешной ролик, пародирующий известную рекламу. В нем девушка в динамовском шарфе с размаху отвешивает оплеуху своему поклоннику, болеющему за «Спартак» - «Это тебе для профилактики». «Свинка – это не опасно!», - заявляет потом радостный голос за кадром.
Мне рассказали, что при съемках этого клипа было столько дублей, что встревоженные игроки «Динамо» потом спрашивали – все ли в порядке с лицом у актера, исполнявшего роль фана красно-белых?
Ну а в самом матче специалистом по «свинке» оказался Денис Кокарев. Хороший прорыв на скорости между двух соперников, точный бросок из-под защитника… В итоге, эта шайба и оказалась победной. Но вовсе не последней в этом матче.
Матч
Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).
Место и дата
20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция