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Свинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дерби

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Свинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дерби
Источник: КХЛ

В старейшем противостоянии страны победа вновь досталась бело-голубым – 3:0. «Спартак» уже пять лет не может одолеть принципиального соперника.

Перед дерби со «Спартаком» бело-голубые порадовали своих поклонников убойной статистикой. Оказывается, «Динамо» не проигрывает своему самому принципиальному сопернику с 2011 года!

Не стал исключением и сентябрьский поединок этого сезона. В нем «гладиаторы» уверено повели в счете 2:0. Но позволили динамовцам сравнять счет за семь секунд до окончания третьего периода – отличился Семен Кокуев. А затем уступили по буллитам.

ВЗГЛЯД ВАСИЛЬЕВА

Перед сегодняшним матчем произошло очень знаменательное для всех поклонников «Динамо» событие. В Музее хоккея по соседству с ареной в Парке легенд презентовали книгу о легендарном защитнике бело-голубых – «Рыцарь хоккея Валерий Васильев». Воспоминаниями о своем товарище поделились, пришедшие на торжество знаменитые динамовцы…

- Вы знаете как Васильева канадцы боялись, - убеждал публику знаменитый динамовский тренер Владимир Юрзинов. – Он ни с кем не дрался. Но стоило канадцу встретится с Валерием глазами, так любой заокеанский забияка разом смирным становился. Да и в нашем чемпионате у Тарасова было негласное указание – когда Васильев на льду, Харламова и других ведущих игроков ЦСКА на лед не выпускать.

- Помню, как в «Динамо» пришли два молодых огольца – Мальцев и Васильев, - вспоминает другой известный динамовец Станислав Петухов. – И вот меня уже на тот момент форварда-ветерана перевели в защиту и поставили в пару к Васильева. Типа обучать. А он спиной катался на порядок лучше меня! Пришлось идти к Чернышеву: «Аркадий Иванович, так кто тут кого учит?»…

ПРЕДСКАЗАНИЕ МАЛЬЦЕВА

За час до начала поединка я встретился с сегодняшним последователем Васильева – защитником-»мельником» Андреем Мироновым, который пропускал матч из-за травмы правой руки, бережно упакованной в лангетку.

- Вот только сейчас приступаю к тренировкам, в состав вернусь не раньше, чем через месяц, - пожаловался Андрей. – Но за команду нашу не волнуйтесь. Знаю, что ребята в перерыве поработали здорово. Настроение отличное. И очень хорошо, что сразу после перерыва дерби со «Спартаком»! Значит, начнем без раскачки.

- Дерби между «Динамо» и «Спартаком» останется на всю жизнь, - заверил меня и легенда бело-голубых Александр Мальцев. – Причем, не только в хоккее – во всех игровых видах спорта. Никуда мы от него не денемся.

- Перед перерывом «Динамо» провело отличную серию и поправило свое положение в таблице…

- Молодые ребята наши набираются опыта с каждым матчем. Пока непонятно, насколько хорошо они готовы к плей-офф. Вот игр этак через десять – можно будет об этом поговорить.

- Есть в «Динамо» молодежь из ВХЛ, есть ветераны. А вот матерых игроков в расцвете сил не маловато?

- Мастерства им немного не хватает. Это точно. Но будем ждать и верить.

ШАНС СВЕНССОНА

О точных словах знаменитого Мальцева я вспомнил уже в первом периоде. Как, впрочем, и о знаменитых силовых приемах Васильева.

Порой просто поражаешься совпадениями, которыми наполнена наша жизнь.

Но вот на 11-й минуте встречи Васильев впечатал в борт Якова Рылова. Правда, зовут этого Васильева уже Александр. И играет он вовсе не за «Динамо», а за «Спартак». И не защитник он, а нападающий…

Фамилия та, да клуб не тот. Поэтому нынешний Васильев отправляется в раздевалку до конца игры с матч-штрафом за толчок соперника на борт. Уходит под трибуны и травмированный Рылов, который не сразу сумел подняться со льда. Он вернется в игру только во втором периоде.

А пока пять минут несгораемого большинства у хозяев. И вот тут-то я и вспомнил слова Мальцева.

«Динамо» разыгрывало лишнего лихо, с большим желанием. Поначалу бело-голубые создали пару опаснейших моментов на пятачке. И могли дважды занести шайбу в ворота, как говорится, с мясом. Но в матчах со «Спартаком» на помощь мяса полагаться не стоит.

Тогда динамовцы сменили тактику – стали выводить на бросок защитника. Илья Никулин от души долбил от синей линии. Причем, не одиночными, а чуть ли не очередью. Четыре раза за минуту бросил.

И ведь не мазал. Но на пути шайбы оказывались то бросавшиеся под шайбу спартаковцы, то вернувшийся в ворота Маркус Свенссон. Швед поначалу был хорош! Видимо, понимал, что это его последний шанс остаться основным голкипером «Спартака». В четырех поединках до этого, красно-белые доверяли пост №1 Никите Беспалову.

ПРОФИЛАКТИКА КОКАРЕВА

И все же победа и в этой встрече вновь досталась хозяевам. Специально к дерби динамовцы выпустили смешной ролик, пародирующий известную рекламу. В нем девушка в динамовском шарфе с размаху отвешивает оплеуху своему поклоннику, болеющему за «Спартак» - «Это тебе для профилактики». «Свинка – это не опасно!», - заявляет потом радостный голос за кадром.

Мне рассказали, что при съемках этого клипа было столько дублей, что встревоженные игроки «Динамо» потом спрашивали – все ли в порядке с лицом у актера, исполнявшего роль фана красно-белых?

Ну а в самом матче специалистом по «свинке» оказался Денис Кокарев. Хороший прорыв на скорости между двух соперников, точный бросок из-под защитника… В итоге, эта шайба и оказалась победной. Но вовсе не последней в этом матче.

Матч

Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).

Место и дата

20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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