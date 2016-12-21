Нельзя просто взять и забрать ЧМ-2018. Итоги последнего в году исполкома РФС

Корреспондент «Советского спорта» побывал на последнем в уходящем году исполкоме РФС. И узнал, что просто так взять и забрать ЧМ-2018 у России нельзя.



Виталий Мутко снова победил. Кого? Не важно. Просто он не ушел от ответа ни на один вопрос на пресс-конференци и после исполкома – даже на самый неудобный. Перед ним, правда, глава РФС несколько нерешительно замолчал на две-три секунды.

- Когда минувшим летом случился скандал с Мамаевым и Кокориным в Монако, вы сказали, что этим они нанесли ущерб репутации российского футбола, - начал формулировать коллега. - И, возможно, двери в сборную будут для них закрыты. В связи с этим вопрос: Сергей Анохин на исполкоме был избран на должность вице-президента РФС, а год назад он вышел в эфир радиостанции в не совсем трезвом состоянии. Не позорит ли он имидж всего российского футбола?

Один, два, три…

- Я, может, что-то упустил, конечно…, - сказал Мутко, взяв еще одну трехсекундную паузу. – Мы давно знакомы с Анохиным. Он президент крупнейшей федерации футбола страны – Московской. Логично, что он должен занимать такую высокую должность в исполкоме. Насколько знаю, по итогам того случая Анохину были высказаны определенные замечания. Возможно, некоторая задержка с его избранием связана как раз с тем, о чем вы говорите. Но я за этим, конечно, не слежу. И не очень в курсе этой темы.

…А в остальном Виталий Леонтьевич уверенно и с привычной для него живинкой рассказывал обо всех важных сдвигах в российском футболе, задокументирован ных на исполкоме.

О судьях, которые с нового сезона будут на ежемесячной ставке в 30 тысяч рублей, независимо от участия или неучастия в матчах РФПЛ. Судьба бюджетников им, однако, не грозит – есть еще плата за отдельные матчи и бонусы за хорошие оценки.

О бюджете РФС, который оживает такими темпами, что впору оттуда брать средства для индексации пенсий.

О нерадивых клубных управленцах, на которых таки нашли управу. Теперь им в течение двух лет после развала клуба запретят разваливать новые.

А закончилась все тем, чем может в ближайшие годы завершиться весь российский спорт – допингом. Что любопытно, вывел на эту тему сам президент РФС. Вопрос изначально был о ЧМ-2018 и вероятности того, что этот турнир у России отнимут.

Как известно, в середине декабря Виталий Мутко заявил, что нет предпосылок для переноса ЧМ по бобслею и скелетону из Сочи. В тот же день выяснилось, что ЧМ Сочи лишили. «Прокатили» то есть. Без санок.

И вот спустя несколько дней президент РФС заявил, что нет предпосылок для переноса уже футбольного ЧМ. Сердечко екнуло: не является ли отсутствие предпосылок главной предпосылкой?

Виталий Леонтьевич выдал спич на 15 минут, в котором почти пересказал весь доклад Макларена, кратко напомнил хронологию событий двух последних лет в спорте, а закончил… Закончил гениально.

- Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: «Я забираю у вас чемпионат мира». Что значит «забираю»? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован.

Тут, конечно, уточнили, на сколько застрахован.

- Не скажу! – сказал президент РФС. И обезоружил, читай победил, всех своей улыбкой.