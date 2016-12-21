Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нельзя просто взять и забрать ЧМ-2018. Итоги последнего в году исполкома РФС

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нельзя просто взять и забрать ЧМ-2018. Итоги последнего в году исполкома РФС
Источник: РФС

Корреспондент «Советского спорта» побывал на последнем в уходящем году исполкоме РФС. И узнал, что просто так взять и забрать ЧМ-2018 у России нельзя.

Виталий Мутко снова победил. Кого? Не важно. Просто он не ушел от ответа ни на один вопрос на пресс-конференции после исполкома – даже на самый неудобный. Перед ним, правда, глава РФС несколько нерешительно замолчал на две-три секунды.

- Когда минувшим летом случился скандал с Мамаевым и Кокориным в Монако, вы сказали, что этим они нанесли ущерб репутации российского футбола, - начал формулировать коллега. - И, возможно, двери в сборную будут для них закрыты. В связи с этим вопрос: Сергей Анохин на исполкоме был избран на должность вице-президента РФС, а год назад он вышел в эфир радиостанции в не совсем трезвом состоянии. Не позорит ли он имидж всего российского футбола?

Один, два, три…

- Я, может, что-то упустил, конечно…, - сказал Мутко, взяв еще одну трехсекундную паузу. – Мы давно знакомы с Анохиным. Он президент крупнейшей федерации футбола страны – Московской. Логично, что он должен занимать такую высокую должность в исполкоме. Насколько знаю, по итогам того случая Анохину были высказаны определенные замечания. Возможно, некоторая задержка с его избранием связана как раз с тем, о чем вы говорите. Но я за этим, конечно, не слежу. И не очень в курсе этой темы.

…А в остальном Виталий Леонтьевич уверенно и с привычной для него живинкой рассказывал обо всех важных сдвигах в российском футболе, задокументированных на исполкоме.

О судьях, которые с нового сезона будут на ежемесячной ставке в 30 тысяч рублей, независимо от участия или неучастия в матчах РФПЛ. Судьба бюджетников им, однако, не грозит – есть еще плата за отдельные матчи и бонусы за хорошие оценки.

О бюджете РФС, который оживает такими темпами, что впору оттуда брать средства для индексации пенсий.

О нерадивых клубных управленцах, на которых таки нашли управу. Теперь им в течение двух лет после развала клуба запретят разваливать новые.

А закончилась все тем, чем может в ближайшие годы завершиться весь российский спорт – допингом. Что любопытно, вывел на эту тему сам президент РФС. Вопрос изначально был о ЧМ-2018 и вероятности того, что этот турнир у России отнимут.

Как известно, в середине декабря Виталий Мутко заявил, что нет предпосылок для переноса ЧМ по бобслею и скелетону из Сочи. В тот же день выяснилось, что ЧМ Сочи лишили. «Прокатили» то есть. Без санок.

И вот спустя несколько дней президент РФС заявил, что нет предпосылок для переноса уже футбольного ЧМ. Сердечко екнуло: не является ли отсутствие предпосылок главной предпосылкой?

Виталий Леонтьевич выдал спич на 15 минут, в котором почти пересказал весь доклад Макларена, кратко напомнил хронологию событий двух последних лет в спорте, а закончил… Закончил гениально.

- Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: «Я забираю у вас чемпионат мира». Что значит «забираю»? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован.

Тут, конечно, уточнили, на сколько застрахован.

- Не скажу! – сказал президент РФС. И обезоружил, читай победил, всех своей улыбкой.

«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать ЧМ у России будет непросто.Виталий Мутко: ЧМ-2018 застрахованПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома объяснил, почему Чм-2018 отнять у России будет непросто.Акт сдачи стадиона на Крестовском подпишут без торжествАкт сдачи-приема стадиона на Крестовском острове подпишут без торжеств, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.Сергей Анохин: ЧМ-2018 у России не отберутСразу же после избрания Президент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза дал краткое интервью нашему изданию.Виталий Мутко: Я, может, что-то пропустил, но не знаю, когда Анохин нарушал нормы этикиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко – об избрании на пост вице-президента РФС Сергея Анохина.Российские судьи с нового сезона будут получать ежемесячную зарплатуПрезидент РФС Виталий Мутко – об одном из итогов исполкома РФС.Кредиторская задолженность РФС составила 337 млн рублейПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил о сумме, которую организация должна кредиторам.Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубыПрезидент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.Евгений Гинер: В следующем году РФС избавится от долговПрезидент ЦСКА Евгений Гинер - об итогах исполкома РФС, который состоялся сегодня в Доме футбола.Сергей Анохин избран вице-президентом РФСПрезидент Московской федерации футбола и председатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин избран вице-президентом РФС.Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФФедерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба организации.Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игрыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными деламиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.ФИФА оштрафовала федерации футбола Англии, Украины, Аргентины, Чили, Колумбии и других стран за нарушения во время матчейФИФА опубликовала список футбольных федераций стран, наказанных за различные нарушения во время матчей квалификации чемпионата мира и товарищеских матчей.Джанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруДжанлуиджи Буффон: После ЧМ-2018 закончу карьеруВ свои тридцать восемь вратарь Джанлуиджи Буффон выдает очередной отличный сезон в «Ювентусе», в сборной и всерьез нацелился на ЧМ-2018.Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингомПрезидент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнятьПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроковСостоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением футбольными клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении МуткоПресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.

ЧМ-2018
ЧМ-2018
РФС
РФС