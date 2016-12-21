Александр Поветкин: Дюопа – никакой не мешок! Он готовился к поединку со мной

Российский боксер Александр Поветкин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой перед боем с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Был шокирован и расстроен. Это очень неприятная ситуация. Хорошо, что мне сказали о проваленном допинг-тесте днем, а не ночью, потому что я просто бы не уснул. Но если бы сказали и перед поединком со Стиверном, все равно бы вышел на ринг.

Надеюсь, что во всей этой ситуации разберутся, и все будет сделано по справедливости. Но хочу сказать еще раз: я не употреблял никаких запрещенных препаратов. Вообще никогда не слышал про остарин и ничего о нем не знаю. Был в курсе, что меня будут проверять. Какой смысл принимать допинг? Сдавал тесты каждые 5-6 дней. Даже на сборы в Кисловодск приезжали и проверяли меня.

Как остарин мог оказаться в моем организме? Вы знаете, я не то, чтобы отрицаю, я не могу даже понять, как он оказался там. Могу ли я контролировать эти вещи? На это есть врачи и специалисты. Я, в свою очередь, доверяю своей команде. Может ли в нашем коллективе быть предатель? Не думал об этом, поскольку очень в этом сомневаюсь. И когда нашли мельдоний, придерживался такого же мнения. Конечно, теперь мы будем аккуратнее, в любом случае. Вообще, очень сомневаюсь, что в моей команде есть какие-то люди, которые хотят нанести мне вред. Не знаю, нужно еще посмотреть на состав спортивного питания. Возможно, сами производители добавляют туда что-то. С этим тоже нужно разобраться.

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Когда мне сказали, что я буду проводить бой с Йоаном Дюопа, то уже ни о чем другом не думал. Понимал ли я, что мой соперник может расслабиться в конце боя? Нет. Нокаут? Это не был лаки понч, в любом случае. Когда мы тренировались, делали акцент на повторные удары. Обычно, соперник не видит повторные удары, а он, как правило, бывает нокаутирующим.

Хочу сказать, что Дюопа – никакой не мешок, посмотрите на его бои, рейтинг. Что я чувствовал во время поединка с ним? Знаете, очень переживал. Расстроился от того, что многое не получалось. В любом случае, для меня это опыт. Хочу поблагодарить Андрея Михайловича за возможность получить практику. Дюопа знал, что может провести поединок со мной и он готовился к этой встрече. У него было на это время.

Может ли это быть мой последний бой в карьере? Не думаю. Хочу еще побоксировать», – сказал Поветкин эфире телеканала «Матч ТВ».