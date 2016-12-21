«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дерби

После матча корреспондент «Советского спорта» зашел в раздевалку «Динамо» - поговорить о победной шайбе Дениса Кокарева и травме Якова Рылова.

«ЕРЕМЕНКО – МОЛОДЧИК!»

- Тяжелая игра и мы очень долго не могли забить, - признается автор первой и решающей шайбы в ворота «Спартака» Денис Кокарев. – Но мы все это невезение перетерпели и заслуженно выиграли. Главное Саню Еременко поздравляю – с очередным «сухарем. Он молодчик! Ну и болельщикам всем спасибо. Очень здорово нас поддерживали.

- В первом периоде у «Динамо» была масса моментов для взятия ворот и много неплохих бросков. Как удалось удержать высокий темп и не опустить руки?

- Да игра-то нам в принципе давалась. Раз моменты есть, шайба в сетку рано или поздно все равно залетит. Так и получилось. Мы работали и верили в себя.

- Сашу Еременко поздравляем с пятым матчем на «ноль». А вас – с 100-й шайбой в чемпионатах России.

- Спасибо. Но если честно я и понятия не имел, что этот гол какой-то особенный, юбилейный. Совершенно за этим не слежу. Даже на память шайбу не забрал.

- Но гол то вышел эффектным.

- Там ребята здорово сыграли. Константин Горовиков здорово шайбу мне сбросил. А я просто в ворота попал. Дело ведь не в красоте. Самое главное – выиграли.

- В начале сезона шайбы у вас не шли в ворота. А теперь забиваете уже во втором матче кряду. Что изменилось?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос – забивал гораздо больше. И вообще все было бы проще.

- Со стороны казалось, что вы намного превосходите «Спартак» в «физике».

- Не согласен. Соперник очень хорошо двигался и нам не уступал. Очень плотная была игра. Мы просто были чуть лучше. И хорошо, что все в нашу пользу обернулось. Это была трудовая и очень нужная победа.

- Тогда поставлю вопрос более конкретно: как вам работается с новым тренером по физподготовке – конькобежцем Иваном Скобревым?

- Нормально пашем. Все взрослые люди…

- Кросс в десять километров теперь запросто пробежите?

- Посмотрим, как пойдет. Пока рано выводы делать. Надеюсь, что будем прибавлять.

- «Динамо» сегодня жестко подкололо «Спартак» в предматчевом ролике…

- Я сюжет для него не сочинял! Даже не в курсе - о чем там речь.

- Но ощущение того, что дерби со «Спартаком» - особый матч осталось?

- Конечно! Во-первых, дерби. Во-вторых, болельщиков много, ажиотаж. Это не рядовой матч. И мы на площадке ощущаем особую атмосферу.

«НАДО БЫЛО СРОЧНО ШВЫ НАКЛАДЫВАТЬ»

…Яков Рылов, получивший травму в первом периоде после толчка на борт, после сирены был уже в полном порядке.

- После удара вы долго не могли подняться…

- Да не так уж и долго. Обычный болевой шок после жестких столкновений.

- Но потом вы ушли в раздевалку.

- Это было необходимо сделать. Я чувствовал, что кровь продолжает идти. Понял, что надо швы срочно накладывать.

- И сколько в итоге наложили?

- Не считал. А с наружи их не видно – внутри зашивали. Короче, все неприятности уже в прошлом. Во втором периоде я чувствовал себя нормально.

- К Васильеву претензии есть?

- Никаких. Обычный игровой момент. Бывает на льду такое. Главное, что победили. Создавали моменты. Забили три своих гола и сопернику многого у себя в зоне не позволили.