«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дерби
После матча корреспондент «Советского спорта» зашел в раздевалку
«Динамо» - поговорить о победной шайбе Дениса Кокарева и травме Якова Рылова.
«ЕРЕМЕНКО – МОЛОДЧИК!»
- Тяжелая игра и мы очень долго не могли забить, - признается
автор первой и решающей шайбы в ворота «Спартака» Денис Кокарев. – Но мы все
это невезение перетерпели и заслуженно выиграли. Главное Саню Еременко
поздравляю – с очередным «сухарем. Он молодчик! Ну и болельщикам всем спасибо.
Очень здорово нас поддерживали.
- В первом периоде у «Динамо» была масса моментов для взятия ворот
и много неплохих бросков. Как удалось удержать высокий темп и не опустить руки?
- Да игра-то нам в принципе давалась. Раз моменты есть, шайба в
сетку рано или поздно все равно залетит. Так и
получилось. Мы работали и верили в себя.
- Сашу Еременко поздравляем с пятым матчем на «ноль». А вас – с
100-й шайбой в чемпионатах России.
- Спасибо. Но если честно я и понятия не имел, что этот гол
какой-то особенный, юбилейный. Совершенно за этим не слежу. Даже на память
шайбу не забрал.
- Но гол то вышел эффектным.
- Там ребята здорово сыграли. Константин Горовиков здорово шайбу
мне сбросил. А я просто в ворота попал. Дело ведь не в красоте. Самое главное –
выиграли.
- В начале сезона шайбы у вас не шли в ворота. А теперь забиваете
уже во втором матче кряду. Что изменилось?
- Если бы я знал ответ на этот вопрос – забивал гораздо больше. И
вообще все было бы проще.
- Со стороны казалось, что вы намного превосходите «Спартак» в
«физике».
- Не согласен. Соперник очень хорошо двигался и нам не уступал.
Очень плотная была игра. Мы просто были чуть лучше. И хорошо, что все в нашу
пользу обернулось. Это была трудовая и очень нужная победа.
- Тогда поставлю вопрос более конкретно: как вам работается с
новым тренером по физподготовке – конькобежцем Иваном Скобревым?
- Нормально пашем. Все взрослые люди…
- Кросс в десять километров теперь запросто пробежите?
- Посмотрим, как пойдет. Пока рано выводы делать. Надеюсь, что
будем прибавлять.
- «Динамо» сегодня жестко подкололо «Спартак» в предматчевом
ролике…
- Я сюжет для него не сочинял! Даже не в курсе - о чем там речь.
- Но ощущение того, что дерби со «Спартаком» - особый матч
осталось?
- Конечно! Во-первых, дерби. Во-вторых, болельщиков много,
ажиотаж. Это не рядовой матч. И мы на площадке ощущаем особую атмосферу.
«НАДО БЫЛО СРОЧНО ШВЫ НАКЛАДЫВАТЬ»
…Яков Рылов, получивший травму в первом
периоде после толчка на борт, после сирены был уже в полном порядке.
- После удара вы долго не могли подняться…
- Да не так уж и долго. Обычный болевой шок после жестких
столкновений.
- Но потом вы ушли в раздевалку.
- Это было необходимо сделать. Я чувствовал, что кровь продолжает
идти. Понял, что надо швы срочно накладывать.
- И сколько в итоге наложили?
- Не считал. А с наружи их не видно – внутри зашивали. Короче, все
неприятности уже в прошлом. Во втором периоде я чувствовал себя нормально.
- К Васильеву претензии есть?
- Никаких. Обычный игровой момент. Бывает на льду такое. Главное, что победили. Создавали моменты. Забили три своих гола и сопернику многого у себя в зоне не позволили.
Матч
Динамо - Спартак - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Кокарев (Вишневский, Горовиков), 32:12 (1:0 - бол.). Никулин (Карсумс, Терещенко), 51:47 (2:0). Вишневский (Фёдоров, Цветков), 53:38 (3:0).
Место и дата
20 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция