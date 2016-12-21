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Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Отличный гол Малкина в матче с «Рейнджерс». Это стоит видеть! (видео)
Источник: NHL

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка в матче с «Рейнджерс» и поднялся на третье место среди бомбардиров НХЛ.

Разборки внутри дивизиона Метрополитен – самое крутое, что есть сейчас в НХЛ. Особенно если это играют две лучшие команды Востока – «Питтсбург» (47 очков) против «Рейнджерс» (47).

Не буду интриговать – «пингвины» просто нокаутировали команду из Нью-Йорка со счетом 7:2. Голы у «Питтсбурга» забивали семь разных игроков.

На матч у «Рейнджерс» вышел вратарь Антти Раанта и сделал 40 сэйвов. Никто не скажет, что он был плох. Но семь пропущенных шайб – это семь пропущенных шайб.

Капитан «Пенс» Сидни Кросби открыл счет, когда защитник Йан Коул отдал ему пас, и Малыш Сид взмахнул клюшкой, как волшебной палочкой, подправив шайбу в ворота. Забивать такие голы – это большое мастерство!

Кросби сохранил лидерство среди лучших снайперов НХЛ, забив уже 22-й гол. При этом нанес семь бросков по воротам. То есть никто не скажет, что Сид не нацелен на атаку, что это диспетчер, только раздающий пасы. Что-то поменял Кросби в своей игре, и теперь он сам больше думает о реализации. Кстати, только однажды за карьеру Сидни забил 50 голов (2009-2010: 51+58=109). Похоже, Кросби хочет сделать это во второй раз.

Во втором периоде забил Евгений Малкин. У него получился выдающийся щелчок с вершины правого круга вбрасывания.


Почти сразу в большинстве Малкин от борта дал пас вразрез на Фила Кессела, и там конечно, форвард «Питтсбурга» все сделал сам. Отлично сместился и прострелил Раанту.


Вот так счет из 1:1 превратился в 3:1. «Рейнджерс» еще забили второй гол в начале третьего периода, и для них все было не так безнадежно. Но теперь Малкин ассистировал защитнику Джастину Шульцу, и для гостей все было кончено.


Вообще Шульц играл в «Эдмонтоне», где ходил в подающих надежды, но теперь в «Питтсбурге» это какой-то второй Крис Летанг. Монстр по набиранию очков.

«Я думаю, это один из наших самых совершенных матчей, - сказал тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – У нас было много энергии. Мы отлично начали игру. Захватили инициативу с первой же смены».

«Ребят, ну вы понимаете, чем больше забитых голов, тем веселее, - говорит Евгений Малкин. – В последних двух матчах мы забили только один гол. Это были 0:1 с «Лос-Анджелесом» и 1:2 с «Торонто». И вот как-то надо было разбавить эту унылую ситуацию. Мы провели хороший матч. Все отлично поработали. Я рад, что мы победили «Рейнджерс». Это настоящая рубка. Отличный соперник, но мы сегодня были лучше».

И вот интересная статистика.

Лучшая связка одноклубников в этом сезоне: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, на пару они набрали 70 очков.

Вторыми шли Кросби и Малкин – 68.

Третьи: Панарин и Кейн – 66.

 Четвертые: Ворачек и Жиру – 64.

Так вот, после этой феерии Кросби и Малкин поднялись на первое место в списке – 73 очка. Лучше дуэта в НХЛ нет!

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