Панарин снова забивает с точки Овечкина: «Что мне помогло? Испуг!» (видео)

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил еще одну шайбу – теперь в ворота «Оттавы». Похоже, у Панарина появилась своя фирменная точка.





Мы уже рассказывали, что Евгений Малкин набрал три очка в матче с «Рейнджерс» и взошел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги (37).

Впереди только Владимир Тарасенко (38) и Коннор Макдэвид (40).

Но не будем забывать об Артемии Панарине, которого признали первой звездой минувшей недели НХЛ. У него в активе 35 очков. Он лидирует среди лучших бомбардиров крутого «Чикаго», обгоняя даже Патрика Кейна (34). И вот этому прорыву помогает одно обстоятельство – Панарин нашел свою фирменную точку.

Вот посмотрите, как он забил свой 15-й гол в сезоне.





Шайба приходит от защитника Брента Сибрука на левый фланг, откуда Панарин наносит мощнейший щелчок, вкладывая в него всю душу. Он даже падает, но шайба залетает в сетку, едва не прошивая ее насквозь.

Где-то мы это уже видели, да?

Это же фирменная точка Александра Овечкина, с которой он забил свою львиную долю голов в большинстве!

Но вы видели Овечкина? Это здоровенный мужчина, способный делать даже тачдауны в американском футболе.

И посмотрите на Артемия. Не самый могучий паренек, в нем нет центнера живого веса, он не крушит всех вокруг силовыми приемами. Хотя да, занимается кикбоксингом и прочими единоборствами. «Да он кого угодно по борту размажет! У него есть мужской стержень!» - говорит его ментор, главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин.

Сам Панарин на вопрос корреспондента «Советского спорта» в Чикаго Леонида Варшавского отвечает: «Что мне помогает забивать такие голы с этой точки? Испуг!»

И понимайте, как хотите. Известны случаи, например, как в состоянии испуга люди перепрыгивали трехметровые заборы или укладывали в нокаут человека, который гораздо крепче их. Похоже, и Панарин в ответственные моменты превращается в Халка.

Жаль только, «Чикаго» этот матч проиграл, и в составе снова не было травмированного Артема Анисимова.

Но еще раз насладитесь, как Панарин своим щелчком отправляет шайбу в цель. Как это красиво, идеально.

Panarin doing Panarin things pic.twitter.com/4zlTkaojL6 — Marina Molnar (@mkmolnar) 21 декабря 2016 г.

One-timer! He shoots! He scores!

Кстати, вы не забыли, что Артемий Панарин – обладатель «Харламов Трофи»-2016 как лучший российский хоккеист?

А если он будет и дальше так щелкать, то возьмет и «Харламов Трофи»-2017.

Вот как за такого паренька не проголосовать?