Самое обидное поражение сборной России в 2016 году (видео)

В четвертьфинале юношеского чемпионата Европы по баскетболу сборная России уступила литовцам, ведя за 3 секунды до конца матча «+4».

На групповом этапе россияне разгромили словенцев (81:49) и сербов (70:43), а в заключительном матче уступили французам (48:53).

Наша команда вышла из группы со второго места и попала на Литву, которая хоть и проиграла два матча на групповом этапе, все равно умудрилась занять первую строчку.

В четвертьфинале литовцы владели инициативой и после трех четвертей вели «+12», но в четвертой россияне устроили мощнейший рывок. За 14 секунд до конца наши были впереди со счетом 80:77, литовцы взяли тайм-аут, после которого вывели на дальний бросок одного из своих игроков. Тот промазал, а наш форвард Михаил Андрианов взял подбор за 3,2 секунды до конца четвертой четверти, а потом что-то не поделил сразу с двумя игроками соперников. По итогам эпизода фол получил форвард литовцев Седекерскис, а Андрианова наказали неспортивным.



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Наш игрок из двух штрафных забил один, затем два из двух попал форвард литовцев Куболка. Мяч при этом остался у литовцев, которые вводили его в игру с центра площадки. Защитник соперников Величка ввел мяч, получил обратную передачу от партнера и сделал бросок метров с девяти, который оказался точным.

81:82, очень обидное поражение сборной России, которая теперь продолжит борьбу только за 5-8 места. Литовцы в полуфинале встретятся с немцами.