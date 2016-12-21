Железная Леди, покоряющая Ironman

Когда я рассказала про IRONMAN* своему отцу, занимающемуся на любительском уровне бегом вот уже около полувека, он сказал, что все это чушь и выдумки. Но выслушав все мои доказательства реального существования IRONMAN и узнав, что я иду на интервью к Виктории Шубиной, единственной женщиной среди прошедших в этом году квалификацию на оба чемпионата мира по триатлону серии IRONMAN и занявшей 2-е место в своей группе на старте в штате Колорадо Boulder, попросил задать только один вопрос: «Как это возможно?»



- Как это возможно? Конечно, IRONMAN – тяжёлое испытание (Ironman состоит из трех этапов, проходящих без перерыва: заплыв на 3,86 км, велосипедный заезд на 180,2 км и марафонский забег на 42,2 км. – прим. ред.). Но именно эта кажущаяся невозможность и притягивает людей. Заставляет их мечтать об участии. После своего первого триатлон-спринта (750 м/ 20 км/ 5 км) меня спросили: «Ну, когда ты сделаешь длинный, имея в виду «половинку» классической дистанции (1,93 км/ 90 км/ 21км)?» Я ответила: «Никогда». Но преодолевая новый рубеж, мы понимаем, что многое можем, а все ограничения только в нашей голове. И это касается не только спорта, но и жизни в целом. Есть люди, которые всегда вторые, даже несмотря на лучшую физическую готовность. Они перед стартом уже смирились с поражением. А нужно быть всегда нацеленным на победу.



- Здоровый образ жизни и спорт сейчас в моде. Но ведь можно выбрать менее энергетически и психологически затратные варианты физической активности. А люди идут в триатлон...



- Те, кто привез триатлон в Россию и занимаются им здесь, – это успешные и добившиеся очень многого в жизни люди, а успех всегда притягивает.



- Вы сами являетесь тренером по триатлону в сети фитнес-клубов World Class. Что для вас приоритетнее – Шубина-спортсменка или Шубина-тренер?



- Я подхожу под описание «играющий тренер» Не представляю себя без личных тренировок, но и без тренерской работы совсем себя не представляю. Я пятикратная Ironman, и 7 моих спортсменов на сегодняшний день пришли к Ironman вместе со мной! В новом году будет еще 5 новых Ironman! Это специфический ни с чем несравнимый адреналин, переживать и поддерживать своего спортсмена и вести его к своей цели! Передавать свой опыт, видеть результат! Моя мечта номер один сегодня привести на Кону спортсменов!



- С чего начать занятия триатлоном, если особой физической подготовки нет?

- С самого начала! Прийти в фитнес-клуб и начать двигаться! Найти себе команду или тренера, или все это вместе! Для девушек мощным стимулом к занятиям может стать приобретение красивой спортивной одежды. Сразу появляется желание тренироваться! Повторюсь, воспользуйтесь услугами тренера. Он подскажет, как правильно распределить нагрузки, чтобы вы пришли к желаемому результату безопасным и эффективным путем. Помощь профессионала нельзя переоценить.



- Наверно вы много раз слышали этот вопрос, но все же – зачем вы участвуете в IRONMAN?

- После IRONMAN в Коне на Гавайях ровно два месяца назад я гуляла по берегу моря, а там на пляже лежали большие черепахи. Мне очень симпатичны эти животные. Грациозные в воде и очень медленные на суше. Живут они около 300 лет и совсем никуда не торопятся. Можно и так, но, видимо, я все-таки не черепаха в душе. Человеку постоянно нужно расширять границы своих возможностей, развиваться, получать новые ощущения. И ради эмоций, которые испытываешь, финишируя с российским флагом в руках, ты готов покорить еще не одну вершину и сделать невозможное возможным!



