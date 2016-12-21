«Стефания Елфутина - красавица и умница, принесла первую медаль России»

В гостях у «Советского спорта» побывал президент Всероссийский федерации парусного спорта Владимир Силкин, который рассказал, как Россия добыла первую олимпийскую медаль в парусном спорте.

О КЛУБНОЙ ФОРМЕ

– Мы долго добивались, чтобы у каждой команды была своя форма. Почему это так важно? Этот формат лиги придумали немцы. И он успешен – интересен для зрителей и телевидения. В Европе развито клубное движение. Чтобы стать членом яхт-клуба, надо простоять в очереди многие годы. Принадлежать к яхт-клубу – сверхпрестижно. На Западе парусный спорт финансируется самими родителями. Они покупают ребенку лодку, оплачивают тренировки. И все для того, чтобы ребенок смог надеть форму своего яхт-клуба.

О ЯХТ-КЛУБАХ

– Развивать парусный спорт через региональные федерации – тупиковый путь. У региональных федераций совсем нет денег. Развивать наш спорт можно только через яхт-клубы. И придумывать здесь ничего не нужно. В России до революции существовала такая же клубная система, как сейчас во всем мире. На 1916 год в Российской империи было 149 яхт-клубов! Из них два клуба в Москве, 49 – в Санкт-Петербурге, остальные по всей России. Наша главная идея – возродить клубное движение. Это решит проблему массовости и привлечет новых членов. Потому что яхт-клуб – это материальная база, деньги и люди, занимающиеся любимым делом. В ведущих европейских клубах порядка 2 тысяч членов, а в листе ожидания на вступление в клуб – по полторы тысячи человек.

О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАРУСНОГО СПОРТА

– Чтобы в наш спорт пришли дети, нам нужны свои, отечественные звезды. Таковым могут быть только призеры и чемпионы Олимпийских игр. Возьмите пример Франции, чья сборная сейчас сильнейшая в мире. А началась популярность парусного спорта во Франции с победы француза на Олимпийских играх в 1956 году. Вот и нам нужны олимпийские победы.

О ГЕОГРАФИИ

– Для популяризации парусного спорта важно расширение географии парусных гонок в России. С каждым сезоном география ширится, и это радует. Все больше городов изъявляют желание принять регаты у себя. Нынешний сезон мы начинали в апреле в Сочи. Но теперь вынуждены сдвинуть начало сезона на март, иначе просто не вмешаемся. В марте сезон стартует в Сочи, затем этап в Севастополе, в мае – в Москве, в июне – в Пскове, в июле – в Екатеринбурге, в августе – в Петербурге, в сентябре – в Нижнем Новгороде и в октябре – Гранд-финал в Сочи.

Для сравнения, в прошедшем году у нас было 6 этапов, которые прошли в пяти городах. Сочи по традиции принял два этапа.

О НАШЕЙ ПРОГРАММЕ

– С чего мы в 2013 году начали олимпийский цикл? Собрали всех тренеров. Мнение специалистов было единодушным: ни единого шанса на медаль в Рио-2016 у нас нет, поэтому нужно готовить молодежную команду к Олимпиаде-2020. Мы подготовили программу и запустили ее.

Недавно на конференции мы подводили итоги и увидели, как много сделано в рамках этой программы. Наша молодежная команда пять лет назад в мировом рейтинге была 42-й, сейчас она на 6-м месте. На молодежных первенствах мира и Европы в последние два года наши ребята постоянно в призерах. Такого не было никогда.

О СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ

– Вспоминаю нашу давнюю дискуссию с Минспорта. Мы говорили: чтобы были олимпийские медали – нужно финансирование. На что нам отвечали: вначале медали – потом деньги. Мы тогда согласились с этими доводами, хотя федерация финансируется лишь на 20–25 процентов.

Мы создали юниорскую программу с прицелом на Токио-2020. И договорились о правилах, чтобы впредь исключить спортивный туризм. До этого призеры чемпионата России выезжали на чемпионаты мира, где занимали 50-е места. Вот это мы решили прекратить. Мы договорились: кто попадает в первую мировую десятку, имеет право на 75 процентов финансирования. Спортсмен, попавший в первую тройку, будет профинансирован на 100 процентов. Попал в двадцатку – ищи финансирование сам. Это справедливая система, она действует во всех странах.

О ПОДГОТОВКЕ К РИО

– В 2014 году мы объявили: кто завоюет олимпийские лицензии, получит 100-процентное финансирование. Все остальные классы, где лицензий не было, мы обнулили. Это была вынужденная мера, потому что федерация финансировалась лишь на 25 процентов. Распыляться в таких условиях ненеправильно. Минспорта и ОКР нам помогли с финансированием, также мы сами нашли дополнительные источники. Всего у нас получилось пять лицензий, и мы полностью обеспечили этим спортсменам подготовку к Рио. Жизнь показала, что мы были правы.

Если посмотреть на выступление наших спортсменов в Пекине-2008 – это тридцатые места, в Лондоне-2012 были двадцатые места, не считая Екатерину Скудину, которая стала четвертой. В Рио все наши яхтсмены могли попасть в медали. В результате Стефания Елфутина завоевала бронзу, но наши ребята показали совсем другой уровень, чем на предыдущих Олимпиадах. О таком еще три-четыре года назад можно было только мечтать.

НАША СПРАВКА

На Олимпийских играх-2016 яхтсмены разыграли 10 комплектов наград (5 – у мужчин, 4 – у женщин и 1 – в смешанном классе). Каждая страна на Олимпиаде может быть представлена одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15 спортсменами (8 мужчин и 7 женщин).

ЦИФРА

28 команд были членами Национальной парусной лиги в сезоне-2016