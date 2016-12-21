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«После разгрома от «Крыльев» я позвонил Глушакову…». Рейтинг Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков
Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. В рубрике «Рейтинг Ловчева» наш обозреватель выделяет пять лучших игроков по всем линиям плюс пятерку лучших тренеров. Сегодня – третья серия сериала – о полузащитниках.

1. Денис ГЛУШАКОВ

Клуб: «Спартак»

Возраст: 29

Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 15

Голы: 4

- Главное – Денис почувствовал, что такое «Спартак» и что такое ответственность за «Спартак». Я ему даже позвонил и сказал, что теперь буду считать Глушакова спартаковцем. Это было после поражения 0:4 от «Крыльев». Попросил его не сваливать все на судью, который неправильно назначил пенальти. Первым шагом к разгрому стало то, что началось муссирование темы переноса матча из-за снегопада и мороза. Это уже команду не в ту сторону увело. И Денис мне ответил: «Серафимыч, ни один игрок из команды не обсуждает то, что нас судьи убили. Говорим только, как сами плохо играли». Важно, когда капитан правильно расставляет оценки.

А вообще Денис сильно провел первый круг и с точки зрения понимания своей роли в команде, и с точки зрения места на поле. Он нам запомнился и на позиции под нападающими, и действуя от обороны. Много ценных голов, по влиянию на команду он – номер один.

2. ЖУЛИАНО

Клуб: «Зенит»

Возраст: 26

Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 15

Голы: 8

- Жулиано – это человек, который нужен был «Зениту» после потери Халка. У меня есть фраза: мяч сам знает, кому довериться. Так вот когда у «Зенита» был Халк, все мячи приклеивались к нему. И он либо тащил его сам, либо отдавал Дзюбе. Жулиано по воздействию на игру команды все же больше напоминает мне спартаковского Алекса.

То, что в какой-то момент после яркого начала Жулиано сдал, видимо, связано с тем, что он прошел не всю подготовку к сезону у Луческу. И потом сказалось, что Кришито, Витсель, Гарсия выглядели потускневшими. А Жулиано, как и всем бразильцам, нужна карнавальная обстановка, чтобы все получали удовольствие от игры.

Но бразилец все равно показывал себя. Он все умеет – вести игру, быть постоянно в движении, не зацикливать игру на себе и, конечно, забивать.

3. Кристиан НОБОА

Клуб: «Ростов»

Возраст: 31

Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 13

Голы: 1

- Без Нобоа и, пожалуй, Наваса игра «Ростова» была бы однобокой. Примерно так играл поздний бердыевский «Рубин». И тот футбол мне не очень нравился. Сейчас «Ростов» Бердыева играет не так, в команде расцвели Азмун и Полоз, которые делают атаку команды очень опасной. Во многом при помощи Нобоа, естественно.

Нобоа хорош не только розыгрышем стандартов, но и в подыгрыше. Газзаев как-то сказал, что не знает футболиста по фамилии плеймейкер. А я – знаю. И Нобоа – один из них.

4. Йоан МОЛЛО

Клуб: «Крылья Советов»

Возраст: 27

Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 12

Голы: 5

- Если сравнивать с Жулиано и Нобоа, Молло совершенно по-другому играет. Больше действует с фланга, нацелен не только на то, чтобы обыграться с партнером, но и на то, чтобы забить самому. Со «Спартаком», когда «Крылья» крупно выиграли, он сыграл очень важную роль. Интересно, почему Молло еще не перетащили из Самары клубы первой пятерки? Я бы за этого игрока ухватился. Вот, например, говорят, что в «Спартаке» есть Зобнин. Но он Молло не ровня. У француза – скорость, энтузиазм, харизма. Если команда не может, он берет инициативу на себя. Думаю, все-таки ненадолго он в «Крыльях».

5. МАЙКОН

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 26

Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 12

Голы: 5

- Когда Майкон начинал молодым в «Локомотиве» у Семина, казалось, он будет расти и расти. Но нет. А вот с возвращением Палыча, бразилец сразу проявил себя. Бразильцы они такие – любят, чтоб их ласкали, говорили. И вот Семин в него верит, стал ставить больше, и сейчас Майкон очень опасен, начал забивать. И учитывая проблемы команды с атакой это для «Локомотива» большое подспорье. Майкон оказывает большое влияние на игру команды.

А если подводить итог, видно, что из пяти лучших, по моей версии, полузащитников чемпионата четверо иностранцев. Говорил об этом с Черчесовым, спрашивад, почему он вызывает Оздоева, Могилевца, которые в клубах мало или совсем не играют. Стас мне сказал: «Что делать? Тем, что их ставлю, даю и сигнал тренерам клуба, что эти парни мне нужны, давайте им возможность играть».

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Евгений Ловчев
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