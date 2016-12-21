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Две гонки. Два континента. Одна команда. «КАМАЗ-Мастер» откроет спортивный год

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Чагин
Владимир ЧагинИсточник: ТАСС

Самый титулованный гонщик на грузовиках на планете Владимир Чагин рассказал, в каком состоянии КАМАЗ подходит к ралли-рейдам «Дакар» и «Африка Эко Рейс»

«Впереди у нас два больших события. Нам традиционно предстоит открыть спортивный сезон 2017 года. Оба проекта, оба соревнования, «Дакар» и «Африка Эко Рейс», впервые в истории начинаются в один день – 2 января. 14 января будет финиш. Разница во времени на двух континентах составит 3 часа. Раньше будут финишировать «африканские» экипажи. Догонять их будут «американцы». Будем верить в то, что наши ребята достойно выступят на обоих континентах и не огорчат нас. Мы очень готовились. Этот год был, наверное, одним из самых трудных, сложных в истории команды», сказал глава команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

Летом стало известно, что команда испытывает серьезные финансовые затруднения. Речь шла даже о риске пропустить «Дакар», если не удастся найти необходимых средств. Вовремя выручили спонсоры.

«Мы уже в 26-й раз выезжаем на «Дакар» и участие команды «КАМАЗ-Мастер» демонстрирует возможности отечественного автопрома. Мы – российская команда, целиком российская, и выступаем на отечественных автомобилях. Это показывает возможности наших спортсменов и наших машин. Все это становится возможным, благодаря нашим партнерам. Мы очень ценим наши взаимоотношения. В этом году команда столкнулась с определенными сложностями – вы все прекрасно об этом знаете. Мы ценим, что многие партнеры смогли увеличиться свое участие в бюджете. Также у нас появились новые спонсоры, которым мы очень благодарны», - признался Владимир Геннадьевич.

В следующем году из-за изменений в регламенте команде предстоит создавать новый двигатель. На это может уйти не один миллион в иностранной валюте. Поэтому помощь, которую в условиях кризиса оказывают партнеры, оказалась как никогда кстати.

«Мы гордимся нашими ребятами и каждый год следим за их успехами, не отрываясь от экрана. Мы даже не верим, мы знаем – наши победят. Мы с пониманием отнеслись к тем трудностям, с которыми команда столкнулась в этом году и в два раза увеличили спонсорский вклад. Со следующего года мы повышаем взнос до 150 миллионов рублей. «КАМАЗ-Мастер» - наш любимый спонсорский проект», - рассказала Елена Мелихова, заместитель начальника управления рекламной и маркетингом, начальник отдела спецпроектов и спонсорства банка ВТБ - генерального спонсора раллийной команды «КАМАЗ-Мастер» на протяжении последних 10 лет.

- Вы с пилотами пока в Москве. Где сейчас находятся автомобили?
- В настоящее время автомобили, которые будут участвовать в «Дакаре» уже подходят к Южной Америке – подплывают на судне. Буквально сегодня команда, выезжающая в Африку, отправляется из Набережных Челнов и двигается в сторону Москвы.

- Какие задачи стояли перед командой в плане модернизации грузовиков. Что успели сделать и что перенесли на следующий сезон?
- Изменения, конечно, ведутся. Это требует и ежегодно усиливающаяся конкуренция. Важно нос держать по ветру и применять все новинки у себя в автомобилях. Каждый год, приехав с «Дакара» мы буквально на следующий день проводим техническое совещание, чтобы не потерять время и вовремя заказать комплектующие, дать задание конструкторам нашим. К сожалению, не все удалось реализовать – не было возможностей. Но максимально посильные изменения мы произвели.

Мы поработали над компоновкой автомобиля: опустили центр крена, топливный бак, запасные колеса. В прошлом году у нас очень сильно грелись моторы – жара доходила до 50 градусов. В такие моменты пилот едет больше, глядя на датчик температуры в двигателе, нежели вперед или на спидометр. В обычной жизни мы знаем, доходит до 90-95 градусов. У нас она поднимается до 110-120 градусов. Поэтому мы улучшили охлаждение, увеличили радиатор – надеемся это поможет.

Извилистые горные трассы требуют внимание к охлаждению тормозной системы. Опять же на первый  план выходит не скорость, а температура тормозов. Когда они сильно нагреваются, пилоту приходится «сбрасываться». В современных автомобилях помимо обычной тормозной системы машину останавливает еще и моторный тормоз, и трансмиссионный. Поэтому на коробке передач мы установили редакторы – современный способ остановить грузовик. Надеемся у нас это разгрузит тормозную систему, что позволит быстрее проходить извилистые участки.

Немножко мы поработали над весом и другими небольшими изменениями, которые на общую картину влияют может даже по одному проценту, но в комплексе дают важные улучшения. Но наши конкуренты тоже готовились к гонке, поэтому предстоит упорная и интересная борьба.

- Кто больше всего наступает на пятки из конкурентов?
- Имена основных претендентов на победу все хорошо знают: Iveco, Renault, Scania успешно выступает. Мы радуемся за наших братьев славян – белорусский завод МАЗ. Они тоже каждый год прогрессируют – молодцы ребята.

- Как в целом проходила подготовка к «Дакару»?
- Мы впервые посетили Карелию. Маршруты «Дакара» изменились – появилось много извилистых трасс и закрытых поворотов. Это тоже требует и изменений в автомобиле, и в методике пилотирования. Карелия отлично подходит для этого.

- Насколько важны изменения с точки зрения пилота? – вопрос победителю «Дакара»2015 Айрату Мардееву.
- Как уже сказали, изменения связаны с тем, что трасса пройдет по извилистым дорогам. Машиной стало легче управлять. Практически половина гонки пройдет на высоте. В таких условиях теряется мощность в двигателе. Теряют все – этого никак не избежать. Но выиграет тот, кто потеряет меньше и лучше построит свой автомобиль. Новинки работают, но все, как обычно, только «Дакар» покажет. 

- Вы участвуете в разработке?
- Мы пилоты только во время гонки. В остальное время мы также, как и все остальные находимся на работе, участвуем во всех совещаниях, технических встречах. Инженерам важно подать идею, направить их в нужное русло. Поэтому мы стараемся всеми возможными способами объяснить им, чего нам не хватает.

- Владимир Геннадьевич, под капотом у КАМАЗа 1000 лошадиных сил – не мало ли, учитывая, что в горах мощность падает едва ли не в два раза?
- Добавить мощности в двигатель можно – это несложно, например, путем прибавления количества топлива. Можно сделать 1200-1300 сил. Но хватит ли всего остального ресурса автомобиле на две недели при такой мощности: вкладыши и так далее. Насколько выдержит коробка передач, раздаточная коробка, полуоси все, мосты. За мощностью нужно увеличивать и трансмиссию – всю цепочку вращающегося металла, вплоть до колеса. Важно соблюсти баланс. Очень важна удельная мощность – самый ценный показатель в автомобиле. У нас есть минимальный допустимый вес – 8,5 тонн. Именно под этот вес мы и подгоняем показатель мощности. У всех лидеров он колеблется от 1000 до 1100 сил. Это очень гармоничный показатель. 

- Мы говорим про автомобили. Как готовы гонщики? Каков дух команды?
- Безусловно, нельзя забывать и про гонщиков. Андрей Каргинов сейчас сидит здесь, но мыслями он с командой. Его автомобиль сейчас едет в сторону Москвы, но он согласился приехать сюда, чтобы рассказать все. Конечно, автомобильный спорт – это на 50 процентов автомобиль, на 50 процентов – человек. И какая бы там не была мощная и современная машина, если человек не готов, весь потенциал автомобиля никогда не реализуется. Этому мы тоже уделяем огромное внимание. В первую очередь это касается физической подготовки – серьезные нагрузки, постоянная тряска – две недели, каждый день по 6-8 часов за рулем. И ни на минуту нельзя отвлечься, остановиться. Тут важен показатель выносливости человека. Этот «Дакар» осложняется тем, что будет больше горных участков – пять дней в Боливии. Высота будет доходить о 4500-4800 метров над уровнем моря. Представляете, каково будет человеку, если даже двигателю тяжело. Мы уже второй год работаем с Инновационным центром Олимпийского комитета – гипоксические тренировки в специальных масках. Эту практику используют все спортсмены, все лидеры «Дакара». Неподготовленный организм хорошие результаты в таких условиях не покажут. 

- Что с капотной версией КАМАЗа? Вы продолжите ее использовать?
- Мы сделали этот автомобиль в первую очередь для того, чтобы посмотреть, каково это вообще ездить на капотном автомобиле. До старта никто из конкурентов нам такой возможности, конечно, не предоставит, да и после старта все стараются не делиться разработками. Поэтому мы решили сделать свою капотную версию и посмотреть. Преимущества у нее, конечно, есть. Она лучше управляется, меньше крена, меньше ударных нагрузок на экипаж – они сидят не над передней осью и кочки не напрямую заходят в позвоночник. Ощущения за рулем такие, как за рулем джипа – просто большой внедорожник. В этом году ездил за рулем Эдик Николаев. Когда он узнал, что капотник не берем на «Дакар», он очень погрустнел. Капотник – это здоров. Но в него помещается только рядный двигатель, а у нас на руках только V-образные моторы. Нам необходим свой мотор. До этого мы брали двигатель в аренду. Но для оперативного ремонта и обслуживания нужен свой двигатель. Сейчас работаем над своим 12-литровым двигателем, который необходим и для капотника, и для нового регламента «Дакара».

- Вы сказали про аренду двигателя, и про то, что никто своими секретами не делится. Можно ли на «Дакаре» ожидать помощи со стороны других команд? Деталь какую-нибудь…
- Во время ралли в пустыне деньги вообще не имеют той ценности. Простой стакан воды может стоит миллионы, а за деньги ничего не купишь. Были эпизоды, когда приходят спортсмены из других команд за помощью: уникальный болт, специальный шланг, какая-то особенная деталь… Представьте, он целый год готовился к ралли – это не заводские команды, клубные, или вообще любители. Он весь год копил деньги, готовился. И теперь стоит перед ситуацией: если он найдет деталь – он завтра поедет и мечта его осуществится – он финиширует на «Дакаре», нет – завтра он не выйдет на старт. Они предлагают за нужную деталь любые деньги. Но не деньги важны. Иногда просто хочется помочь человеку. Спортсмены помогают друг другу – отдают даже дорогостоящие детали. В этой ситуации остаются двое довольных и радостных человека, тот который помог, и тот, которому помогли. Я не раз был в такой ситуации. В 90-е годы я ходил по бивуаку с какой-то сломанной деталюшкой. Когда мне помогли, какой же я был счастливый! Как я бежал в команду с этим подшипником. И теперь, когда возникает подобная ситуация, я готов последнее отдать, но помочь. 

- Как обстоят дела с топливом? Какое используется и с кем сотрудничаете?
- Буквально недавно мы заключили контракт с «Татнефтью» - работаем по качеству топлива и по улучшению эффективности работы двигателя. Но мы понимаем, что в ралли-рейдах перевозить топливо, особенно для грузовика, очень сложно. Расход по твердому покрытию минимальный может быть 50-70 литров на 100 километров. А в дюнах по жаре расход может доходить до 200 литров на 100 километров. Вы приставляете, какой расход идет у автомобиля за один день. А это 4 автомобиля, которые едут две недели. Нужно, чтобы за нами целый железнодорожный состав с топливом ехал. Поэтому организаторы соревнований делают ревизию заправочных станций по маршруту следования и ориентируют участников на определенные станции. Владельцев станций обязывают, чтобы было идеальное качество – никакого мусора, влаги, воды. Современные моторы к этому чувствительны. Благо в последние годы у нашей команды проблем с топливом нет. 

- Есть информация, что «КАМАЗ-Мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 и 2019 году.
- Действительно, мы с нашим генеральным директором неоднократно обсуждали эту тему. Во многом все будет зависеть от самих организаторов. От того, как часто они будут менять регламент и насколько наши возможности позволят быстро и оперативно на эти изменения реагировать. Мы знаем, что изменения произошли в объеме двигателя. У нас сегодня объем мотора 16,5 литров, а необходим со следующего года не более 13 литров. Какие могут быть изменения дальше – сложно сказать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такой мотор, надежный и мощный получить. На сегодня существует не один большой проект – есть еще много раллийных соревнований. Можно и в них участвовать. С «Дакара», конечно, уходить не собираемся. Это может быть связано не с финансовыми причинами, а с такими решениями организаторов, с подобными изменениями в регламенте.

- В Африку едет газодизельный КАМАЗ. Расскажите о нем.
- Мы начали этот газодизельный проект в 2012 году. Очень интересное направление. Здесь очень важный момент – снижение количества дыма. За дым сейчас очень серьезно следят экологи и даже накладывается пенализация – 15 минут штрафа тем грузовикам, которые сильно дымят. Мы наблюдаем улучшение динамики. Машина намного лучше себя ведет в песках. Экономические показатели улучшаются. Напомню, что мотор использует на 30% газ и на 70% - дизельное топливо. Эта смесь на 15% получается дешевле, чем чистое дизельное топливо. Наверняка возникнет вопрос, как же в Мавритании и Сенегале заправляться газом. На один автомобиль 30% топлива везти возможно. С нами едет специальный грузовик-заправщик, который везет топливо для газодизельного КАМАЗа. Мотор работает безотказно и мы им очень довольны.

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