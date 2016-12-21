Большая восьмерка. Чем удивили российские легионеры Европу

«Советский спорт» рассказывает о главных подвигах российских легионеров в Европе.

8 Джамал Дибиргаджиев («Фатима», Португалия)



20-летний нападающий из третьей лиги стал сенсацией в Португалии, когда забил в одном матче шесть мячей. Тогда команда обыграла «Навал» со счетом 8:0. Пресса сразу же прозвала Джамала невероятным Халком. Да и сам форвард подтвердил, что в России его мощный удар подмечали вратари.

«Когда за «Анжи» выступал Песьяков, и мы готовились к матчу с «Зенитом», он после каждой тренировки просил, чтобы бил ему по воротам. И говорил: «У тебя удар, как у Халка», - рассказывал Дибиргаджиев в интервью «Советскому спорту». Сейчас в третьей лиге зимняя пауза, «Фатима» идет на первом месте в своей группе, а Джамал по-прежнему входит в тройку лучших бомбардиров — 10 голов в 11 матчах.

7 Артем Мещанинов («Баник», Чехия)



20-летний защитник заиграл в первой команде «Баника» в 2016 году, как только ее возглавил Властимил Петржела. И уже сумел забить пару мячей. В Чехии Мещанинова даже как-то назвали «русский танк», вероятно, за манеру забивать голы, не замечая сопротивления соперника.

6 Аршак Корян («Витесс», Голландия)



21-летний нападающий уже давно адаптировался в стране, забыл о травмах, и теперь пытается пробиться в состав первой команды. Пока на счету Аршака 3 матча, в дебютном его заработанный пенальти помог «Витессу» не проиграть «Эксельсиору» (2:2).

Корян параллельно выступает за молодежку клуба, там он один из лучших бомбардиров — 8 голов в 10 матчах.

5 Константин Базелюк («Эшторил», Португалия)

