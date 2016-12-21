Большая восьмерка. Чем удивили российские легионеры Европу
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«Советский спорт» рассказывает о главных подвигах российских легионеров в Европе.
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8 Джамал Дибиргаджиев («Фатима», Португалия)
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20-летний нападающий из третьей лиги стал сенсацией в Португалии, когда забил в одном матче шесть мячей. Тогда команда обыграла «Навал» со счетом 8:0. Пресса сразу же прозвала Джамала невероятным Халком. Да и сам форвард подтвердил, что в России его мощный удар подмечали вратари.
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«Когда за «Анжи» выступал Песьяков, и мы готовились к матчу с «Зенитом», он после каждой тренировки просил, чтобы бил ему по воротам. И говорил: «У тебя удар, как у Халка», - рассказывал Дибиргаджиев в интервью «Советскому спорту».
Сейчас в третьей лиге зимняя пауза, «Фатима» идет на первом месте в своей группе, а Джамал по-прежнему входит в тройку лучших бомбардиров — 10 голов в 11 матчах.
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7 Артем Мещанинов («Баник», Чехия)
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20-летний защитник заиграл в первой команде «Баника» в 2016 году, как только ее возглавил Властимил Петржела. И уже сумел забить пару мячей. В Чехии Мещанинова даже как-то назвали «русский танк», вероятно, за манеру забивать голы, не замечая сопротивления соперника.
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6 Аршак Корян («Витесс», Голландия)
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21-летний нападающий уже давно адаптировался в стране, забыл о травмах, и теперь пытается пробиться в состав первой команды. Пока на счету Аршака 3 матча, в дебютном его заработанный пенальти помог «Витессу» не проиграть «Эксельсиору» (2:2).
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Корян параллельно выступает за молодежку клуба, там он один из лучших бомбардиров — 8 голов в 10 матчах.
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5 Константин Базелюк («Эшторил», Португалия)
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23-летний нападающий не сразу адаптировался к местному футболу. Какое-то время не попадал в заявку на матчи. Но недавно получил новый шанс, вышел на замену за 15 минут до конца игры с «Белененсешем» и спас команду от поражения. По итогам был признан лучшим игроком матча и вошел в сборную недели по версии GoalPoint. А после стал героем кубковой встречи. Базелюк сделал дубль, вновь выйдя на поле лишь на 77-й минуте, вывел «Эшторил» в четвертьфинал кубка Португалии, и заслужил сыграть с первых минут против «Бенфики».
Португалия: Кубок Португалии - 1/8 финала— Российские легионеры (@rus_legioners) December 15, 2016
«Эшторил» - «Санжуаненсе» - 4:2
Дубль Константина Базелюка на 80-й, 114 минутах pic.twitter.com/oSZpklcpwL
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4 Виталий Лысцов («Тондела», Португалия)
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21-летний защитник потихоньку начинает получать игровое время в команде. И быстро воспользовался возможностью показать себя. В матче с «Боавиштой» Лысцову доверили пробить штрафной, и он забил гол-шедевр. Впрочем, еще в интервью «Советскому спорту» Виталий говорил, что нужно чаще дальние удары тренировать.
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После матча Лысцову пришлось пройти самое главное испытание — дать интервью на португальском. Тогда-то защитник, немного стесняясь, и тщательно подбирая слова, подтвердил, что после каждой из тренировок остается минут на 10-15, чтобы отточить мощный удар.
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3 Николай Комличенко («Слован», Чехия)
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Получив игровую практику, 21-летний нападающий быстро заявил о себе. В чемпионате Чехии Комличенко пока не очень результативен — 3 гола за 12 матчей, зато проявил себя в Лиге Европы. Здесь он — лучший бомбардир команды наравне с Яном Сикорой, у обоих по 4 гола.
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2 Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария)
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20-летний голкипер давно стал первым номером команды и уже привлек внимание европейских клубов. Например, в зарубежной прессе не раз упоминалось об интересе немецкого «РБ Лейпцига». Правда пока Митрюшкину редко удается играть на ноль. Но, вероятно, претензии по этому поводу можно предъявлять и футболистам обороны «Сьона». Ведь вратарь уже не раз попадал в сборную тура.
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1 Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия)
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Почему 21-летний защитник так и не заиграл за ЦСКА — самая большая загадка. Караваев два года выступал в Лиге Европы, изучил чешскую лигу лучше, чем чемпионат России. И в итоге подписал полноценный контракт со «Спартой». Согласно transfermarkt.com, стоимость защитника возросла с 300 тысяч евро до миллиона всего за год.
В этом сезоне Караваев стабильно играет за «Спарту», за 13 матчей чемпионата забил два гола и сделал уже 7 (!) голевых передач. Согласно изданию iSport, Караваев занял первое место в рейтинге летних приобретений.