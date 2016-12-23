Когда совпадают интересы бизнеса и спорта…

В районе Ботанического сада в Москве создается профессиональный спортивный кластер внутри жилого комплекса



24 декабря в Москве будет избран президент федерации водного поло России (ФВПР). Кандидатами на этот пост стали действующий президент федерации Евгений Шаронов, глава Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко и вице-президент ФВП Татарстана Ирек Зиннуров. Вне зависимости от результатов выборов глава водного поло России столкнется с рядом очевидных проблем. Главные из которых – привлечение к работе федерации новых партнеров, способных развить интерес к водному поло, способствовать его популяризации и, в перспективе, превратить водное поло в спорт, приносящий прибыль. На сегодняшний день у ФВПР есть готовый положительный пример взаимовыгодного партнерства с бизнес-структуро й – группой компаний «Д-Инвест». Только за последние несколько месяцев, ФВПР совместно с ГК «Д-Инвест» организовали и провели целый ряд мероприятий, которые были замечены как экспертами водного поло, так и рядовыми болельщиками.

Профессиональная арена в жилом квартале

В 2018 году в Москве, в районе станции метро «Ботанический сад», в двух шагах от ВДНХ и самого Ботанического сада РАН строится уникальный для столицы жилой квартал «Березовая аллея». Комплекс включает мульти-спортивну ю арену: Центр водных видов спорта, универсальный спортивный зал, центр спортивно-медици нской реабилитации, детско-юношеские спортивные школы по разным видам спорта и др. По сути, это уникальный спортивный кластер, который отвечает запросу рынка недвижимости – покупатели заинтересованы в доступности спортивного объекта в структуре их жилого квартала. При этом спорткомплекс является современной спортивной ареной, способной принимать профессиональные спортивные соревнования любого уровня. Подобный комплекс решает две задачи: получение современного прибыльного спортивного объекта и несёт социальную функцию.



Центр создается Группой компаний «Д-Инвест». В уходящем году «Д-Инвест» совместно с ФВПР провели ряд мероприятий международного и всероссийского масштаба. Самый запомнившимся стал первый в истории отечественного водного поло розыгрыш Суперкубка России. По предложению председателя оргкомитета, управляющего партнера ГК «Д-Инвест» Алексея ДУНАЕВА Суперкубок получил название «Кубок адмирала Феодора Ушакова».

- Алексей Александрович, почему Вы решили взяться за такой специфический проект, как создание спортивного кластера внутри жилого комплекса «Берёзовая аллея»?

- Главное - мы четко понимаем, что за годы работы у нас сформировалась команда, способная решать сложные современные задачи в строительном секторе. Мы ставим себе серьезную задачу – создать в рамках спортивной арены внутри жилого квартала один из лучших в России Центр водных видов спорта (ЦВВС). Это возможно только лишь при грамотном применении новых технологий проектирования и строительства. Мы знаем, что наша команда может этот проект реализовать – подтверждением тому – награды, полученные в этом году. Это и премия в области строительства энергоэффективно го жилья и премия «Урбан-Эворд» за строительство лучшего в Москве комплекса апартаментов комфорт-класса.

Что касается спортивной специфики: мы убеждены, что привлечение уже на стадии проектирования спортивного комплекса лучших экспертов в сочетании с работой наших специалистов, позволят реализации проекта. Для примера - консультантами создаваемого ЦВВС стали технический директор Международной федерации водных видов спорта (FINA) Джани Лонци и секретарь Европейской ассоциации водного спорта (LEN) Деян Перишич, рекомендации которых принимаются к работе.

Кубок Ушакова как модель будущего

- «Д-Инвест» стал организатором Суперкубка России. Вы являетесь генеральным спонсором «Динамо» (Москва), обладателя Кубка России-2016, который встречался и уступил чемпиону России -2016 – «Спартаку» (Волгоград). Суперкубок отныне будет проводиться регулярно, как официальный матч открытия сезона. Но - где гарантия, что ваш клуб «Динамо» и в будущем сезоне выиграет либо чемпионат либо Кубок страны?



- Мы не просто генеральные спонсоры – мы ведь и болельщики «Динамо» (Москва). Болельщик всегда рассчитывает на победу и успех любимцев! Но, помимо эмоций, мы смотрим на участие в организации Суперкубка России – «Кубка адмирала Феодора Ушакова», как на возможность заглянут вперед, попытаться создать правильную модель организации соревнований любого ранга. Для того, чтобы, исправив ошибки, возникающие сегодня, уже в рамках нашего Центра Водных видов спорта организовывать матчи и турниры на более высоком уровне.

- Вы планируете поддерживать свой спортивный центр и после завершения и сдачи жилого квартала «Березовая аллея» ?

- Безусловно! Наша задача уже сегодня состоит в том, чтобы спланировать создаваемый спортивный кластер с расчетом на самоокупаемость. Мы понимаем, что только правильные проектные и инженерные решения, которые применяются при строительстве спортивного объекта, позволят эксплуатировать его не с убытками, а приносить прибыль.

Мы досконально изучаем отечественный и зарубежный опыт. Мы хотим иметь правильно построенный дворец, как с точки зрения спортивных соревнований, тренировочного процесса, так и с точки зрения эксплуатации комплекса. Чтобы в те тридцать тысяч метров, которые у нас есть, поместилось максимально функционала. Мы должны предусмотреть и возможность использования комплекса и профессионалами и нашими жителями, жителями соседних домов.

В этом месте как раз и пересекаются интересы профессиональног о спорта и девелопера – создать проект, способный приносить средства для развития спорта.

Чудеса технологий должны быть доступны

- А вы не лукавите: цель бизнеса – извлечение прибыли. К чему столь серьезные вложения в энергоэффективны е технологии, в специфику спортивного строительства?



- Мы стараемся смотреть в будущее. А развитие технологий говорит о том, что вчерашние чудеса сегодня становятся реальностью, а завтра – доступной услугой. Поэтому мы понимаем, что технологии энергоэффективно сти жилья, доступные сегодня лишь в элитном классе, необходимо внедрять и в сектор жилья массового. Мы отвечаем запросам, которые формирует рынок. Именно сегодня на рынке жилья ощущается запрос на жилые кварталы с профессиональным и спортивными центрами в их инфраструктуре. И такой продукт мы и выводим на рынок. Он принесет прибыль и будет полезен для спорта.

- А ваше участие в организации Суперкубка России – это тоже бизнес, тоже – прибыль? Ведь водное поло не может сегодня сравниться по популярности с футболом, например…

- Я уже говорил, что «Д-Инвест» - это уникальная команда специалистов. Которая способна решать задачи в разных областях. Мы озабочены проблемой популяризации, поднятия рейтинга водного поло, который сегодня, увы, неоправданно низок.

Первый розыгрыш Суперкубка - «Кубка адмирала Феодора Ушакова» как раз и показал потенциал развития. Мы смогли заинтересовать этим проектом главный спортивный телеканал страны – «МатчТВ». Игру транслировали и на тематическом и на федеральном канале. Кроме этого, был организован ряд сюжетов и в предверии Суперкубка и по его итогам. Причем, подчеркну, мы совместно с партнерами пытаемся найти и воплотить новые стандарты телетрансляции. Так, телезрители, следившие за матчем на «Кубок адмирала Феодора Ушакова» могли видеть уникальные кадры подводной съемки. Когда, благодаря «подводной камере» становится видно то, что скрыто и от зрителей в бассейне и от судей. Работу над новыми формами представления водного поло публике мы продолжим. Тогда можно будет рассчитывать и на повышение рейтинга и популярность вида спорта. Тогда больше людей в нашем жилом квартале захочет и детей в школу водного поло отдать и самим попробовать поиграть. Это и есть формирование рынка спроса.

Помимо телевизионного «продвижения» водного поло, мы получили опыт технологии организации соревнования такого масштаба, как «Кубок адмирала Феодора Ушакова». Мы организовали грамотное анонсирование матча в СМИ, и матч собрал на трибунах «Олимпийского» 2500 зрителей – такого числа болельщиков специалисты не помнят с конца прошлого века. И сама встреча получилась достойной, боевой, с интригой (Суперкубок России завоевал клуб «Спартак»(Волгог рад), победивший «Динамо» (Москва) -12:11. А.М.) Нам известны все шероховатости и недочеты, которые необходимо будет устранить к Суперкубку-2017. Обратите внимание – матч между сборными России и Италии в подмосковной Рузе, в организации которого мы так же принимали участие, - так же собрал аншлаг. Увеличилось число зрителей и на домашних матчах «Динамо». Это говорит о правильности нашего принципа: нужно творчески и с интересом работать и результат придёт.

«Динамо» получит домашнюю арену

- Частью спортивного комплекса станет спортивно-медици нский реабилитационный центр. Он будет рассчитан на жильцов?



- Не совсем. Это будет уникальный для России реабилитационно- восстановительны й центр. На сегодняшний день подобные центры у нас практически отсутствуют. Поэтому так много спортсменов, артистов балета, цирка, да просто несчастных, получивших травму в результате аварии, вынуждены искать лечение и реабилитацию за границей. То есть, операции в России делают, но последующее восстановление требует специальных центров, которых нет. Мы такой центр создаем. Разумеется, если в его специфических услугах будут нуждаться кто-то из жителей «Березовой аллеи», он сможет пройти реабилитационный курс, можно сказать, не выходя из дома…

- Спортивный кластер вашего жилого квартала многофункционале н. Не забудется ли при этом клуб «Динамо» (Москва) по водному поло?

- Наш комплекс станет домашней ареной «Динамо» (Москва), где команда сможет проводить и тренировочный процесс в полном объеме и принимать сильнейшие клубы России и Европы в ранге полноправного хозяина. Команда «Д-Инвест» стала преданным болельщиком клуба, с удовольствием следит за удачным стартом «Динамо» в чемпионате, расстраиваемся из-за случающихся неудач. При этом мы убеждены, что неудачи – это временное явление. Мы верим в ребят, верим в их победы!





Досье «Советского спорта»

Центр водных видов спорта «Динамо» в жилом комплексе «Березовая аллея»

Расположение: Северо-восток Москвы, на пересечении Березовой аллеи и Сельскохозяйстве нной улицы.

Включает:

50-метровый бассейн, 10 плавательных дорожек отвечающий требованиям FINA (Международная Федерация плавания) и LEN (Европейская Лига плавания) для проведения международных соревнований по водному поло и плаванию. Чаша бассейна 50 м в длину, 25 м в ширину, 2,15 м глубиной и высотой потолка не менее 9 м. Вместимость трибун, более 500 мест;

Универсальную спортивная арена для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, художественной гимнастика и т.д. Площадь арены 936м2, высота потолка спортивной арены не менее 9 м, 36 м в ширину и 26м в длину. Вместимость трибун, 150 мест;

Зал «сухого плавания» для повышения облегчения освоения техники плавания, ее совершенствовани я, улучшения спортивных результатов, достижения и поддержания оптимальных физических кондиций, профилактики травм. Площадь зала не менее 450м2;

Современный тренажерный зал, площадью не менее 450м2;

Детско-юношеская спортивная школа ватерпольного клуба «Динамо»;

Спортивные секции для детей и молодежи по водному поло, плаванию, водным видам спорта, а так же волейболу и другим игровым видам, единоборствам, спортивным танцам и т.д.;

Па территории Центра предусмотрены раздевалки для команд и судей, тренировочные залы, складские помещения.

Срок реализации проекта: 2018 г.

Подробнее о Центре водных видов спорта Динамо: http://www.ba-kv artal.ru/