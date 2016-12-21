Александр Лебзяк: То, что случилось с Поветкиным, идет с Запада

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк – о ситуации с Александром Поветкиным.

- Что вы думаете о ситуации с Александром Поветкиным?

- Не думаю, что Саша с врачами намеренно что-то принимали, это исключено, - говорит Александр Лебзяк. – Все это идет оттуда, с Запада. И понятно, что дело очень сложное и что предстоит большая работа юристам. Уверен, что Саша будет до конца отстаивать свою правоту. Мы все за него болеем и желаем, чтобы все эти неприятности для него побыстрее закончились.

- Вы сказали, что это идет с Запада. Можете, пояснить: это что, в лаборатории в Лос-Анджелесе специально подменили пробы?

- Не исключаю этого. Могли в лаборатории в Лос-Анджелесе что-то с его пробой сделать.

- В версию с лабораторией поверить сложно. Более вероятна версия – если кто-то где-то что-то в напиток или в пищу подмешал.

- И это тоже возможно. Юристы разберутся. Хотя, повторю, дело это сложное.

- Поветкину сейчас 37 лет. Ему грозит два года дисквалификации. В таком возрасте вернуться сложно?

- Очень тяжело будет вернуться. Если только на два боя – нокаутировать двоих и сказать: «Ребята, спасибо, на этом я закончу».

17 декабря стало известно, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Из-за этого был отменен бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге. В результате, российский боксер провел рейтинговый бой с французом Йоанном Дюопа. Поединок завершился победой российского боксера.

Тем временем, стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) через несколько дней сделает заявление по поводу дальнейших действий в отношении Александра Поветкина, сообщает «Р-Спорт».

- WBC проведет расследование, собрав воедино все факты согласно протоколу и правилам программы чистого бокса. Через несколько дней будет сделано заявление о дальнейшем направлении действий в отношении Поветкина, но я уверен, что финальное решение по этому делу займет некоторое время, - цитирует агентство президента организации Маурисио Сулеймана.





